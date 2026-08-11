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BHU में इकोकार्डियोग्राफी और इकोकार्डियोग्राफी लैब शुरू, गर्भ में बच्चे की दिल की धड़कन की होगी जांच

कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने हृदय रोग विभाग में इन सुविधाओं का उद्घाटन किया.

कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने किया उद्घाटन
कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने किया उद्घाटन (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 10:04 PM IST

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वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के हृदय रोग विभाग में दो नई अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं स्थापित की गई हैं. इन सुविधाओं में फीटल इकोकार्डियोग्राफी मशीन तथा उन्नत इकोकार्डियोग्राफी लैब शामिल हैं. इनके माध्यम से हृदय रोगियों के लिए उन्नत हृदय संबंधी निदान सेवाओं के साथ-साथ भ्रूण के हृदय की विशेष जांच की सुविधा का विस्तार होगा. कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने हृदय रोग विभाग में इन सुविधाओं का उद्घाटन किया. इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कई वरिष्ठ चिकित्सक भी उपस्थित रहे.

कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने हृदय रोग विभाग के भावी विकास की संभावनाओं तथा चिकित्सा विज्ञान संस्थान के व्यापक विकास दृष्टिकोण पर चर्चा की. उन्होंने विभाग के विकास के लिए स्पष्ट कार्ययोजना एवं निर्धारित लक्ष्यों के निर्धारण की आवश्यकता बताई.

उन्होंने कहा कि चिकित्सा विज्ञान संस्थान जैसे प्रमुख शैक्षणिक चिकित्सा केंद्र में रोगी सेवा, अनुसंधान तथा शैक्षणिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है. संस्थागत उत्कृष्टता के लिए गुणवत्तापूर्ण रोगी सेवा, शैक्षणिक विकास और नवाचार पर समान रूप से ध्यान देना आवश्यक है.



उन्होंने कहा कि किसी चिकित्सा केंद्र की प्रतिष्ठा केवल उपचार किए गए मरीजों की संख्या से निर्धारित नहीं होती, बल्कि वहां इलाज के मामलों की गुणवत्ता एवं जटिलता, अपनाई जाने वाली नवीन प्रक्रियाओं तथा नैदानिक सेवाओं की निरंतर नई सीमाएँ निर्धारित करने की क्षमता भी महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि चिकित्सा विज्ञान संस्थान में जटिल हृदय रोगों के उपचार की संस्थागत क्षमता विकसित करना प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए.

बीएचयू पीआर सेल की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, अत्याधुनिक इमेजिंग तकनीक से युक्त फीटल इकोकार्डियोग्राफी मशीन भारत के सरकारी क्षेत्र में स्थापित होने वाली इस प्रकार की दूसरी तथा उत्तर प्रदेश में पहली ऐसी मशीन है. यह प्रणाली विकसित हो रहे भ्रूण के हृदय के विस्तृत आकलन के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है.

इसके माध्यम से भ्रूण के हृदय की त्रि-आयामी (3D) इमेजिंग तथा हृदय के विभिन्न भागों एवं प्रमुख धमनियों का विस्तृत आकलन किया जा सकता है. इसकी उन्नत इमेजिंग एवं स्वीपिंग तकनीक के माध्यम से हृदय की अत्यंत सूक्ष्म संरचनात्मक असामान्यताओं की भी पहचान की जा सकती है.

फीटल इकोकार्डियोग्राफी के माध्यम से गर्भावस्था के दौरान जन्मजात हृदय विकारों की प्रारंभिक पहचान एवं आकलन संभव होता है. भ्रूण के हृदय का विकास गर्भावस्था के प्रारंभिक सप्ताहों में ही शुरू हो जाता है, जबकि इसकी विस्तृत हृदय संबंधी जांच सामान्यतः लगभग 18वें सप्ताह से की जा सकती है. यह सुविधा चिकित्सकों को भ्रूण में हृदय संबंधी असामान्यताओं की प्रारंभिक अवस्था में पहचान एवं उनका स्वरूप का पता लगाने में सहायता करेगी.

इससे गर्भवती महिलाओं एवं उनके परिजनों को समय पर परामर्श तथा गर्भावस्था के उचित प्रबंधन में सहायता मिल सकेगी. उन्नत इकोकार्डियोग्राफी प्रयोगशाला में उच्च क्षमता वाली चार-आयामी (4D) इकोकार्डियोग्राफी मशीन स्थापित की गई है. इसमें त्रि-आयामी (3D) ट्रांसइसोफेगल एवं ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी, स्ट्रेन इमेजिंग, स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी तथा कॉन्ट्रास्ट इकोकार्डियोग्राफी सहित विभिन्न प्रकार की जांच सुविधाएं उपलब्ध हैं.

यह मशीन वास्तविक समय में तथा बाद में विश्लेषण के लिए ऑफलाइन छवियां उपलब्ध कराती है, जिससे निदान के साथ-साथ शल्यक्रिया संबंधी प्रक्रियाओं में भी सहायता मिलती है. मशीन में वयस्क हृदय रोगों के निदान तथा उनके उपचार में सहायता प्रदान करने वाली सभी प्रमुख विधियां उपलब्ध हैं. डॉ. सुयश त्रिपाठी हृदय रोगों से पीड़ित मरीजों पर अनुसंधान के लिए इस मशीन का उपयोग कर रहे हैं.



चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रो. एस. एन. संखवार ने हृदय एवं रक्तवाहिका संबंधी रोगों के बढ़ते भार को देखते हुए इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी सेवाओं को सुदृढ़ करने के महत्व पर चर्चा की. सर सुंदरलाल चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक, प्रो. पुनीत ने नवनिर्मित सुविधाओं के महत्व पर चर्चा करते हुए बाल हृदय चिकित्सा सेवाओं के भावी विस्तार की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि प्रस्तावित बाल हृदय चिकित्सा इकाई के माध्यम से जन्मजात एवं अन्य हृदय रोगों से पीड़ित बच्चों के लिए विशेषीकृत चिकित्सा सेवाओं का विस्तार होगा तथा चिकित्सालय द्वारा बच्चों को विशेष हृदय चिकित्सा उपलब्ध कराने की क्षमता सुदृढ़ होगी.

ट्रॉमा सेंटर के आचार्य प्रभारी, डॉ. अजित सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं तभी सार्थक हैं, जब वह मरीजों तक समय पर और प्रभावी रूप से पहुंच सकें. हृदय रोग विभाग के विभागाध्यक्ष, प्रो. विकास अग्रवाल ने स्वागत संबोधन में विभाग के इतिहास तथा एक समग्र केंद्र के रूप में उसके विकास की यात्रा की जानकारी दी.

उन्होंने विभाग में उन्नत निदान एवं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी सेवाओं के विस्तार पर चर्चा की. विशेष रूप से युवाओं में हृदयाघात के बढ़ते मामलों को देखते हुए उन्नत हृदय चिकित्सा सेवाओं तथा समय पर उपचार की आवश्यकता पर चर्चा की गई.

हृदय रोग विभाग में आधुनिक कैथ लैब के माध्यम से चौबीसों घंटे विभिन्न चिकित्सकीय प्रक्रियाएं की जाती हैं. विभाग में प्रतिदिन लगभग 25–30 चिकित्सकीय प्रक्रियाएं की जाती हैं, जिनमें कोरोनरी एंजियोग्राफी एवं एंजियोप्लास्टी के साथ-साथ संरचनात्मक तथा जन्मजात हृदय रोगों से संबंधित इंटरवेंशनल प्रक्रियाएं शामिल हैं. विभाग नवजात शिशुओं से लेकर वयस्कों तक सभी आयु वर्ग के मरीजों को उन्नत हृदय चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है. यह विभाग की उन्नत एवं विशेषीकृत हृदय चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने की बढ़ती क्षमता को दर्शाता है.

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