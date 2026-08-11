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BHU में इकोकार्डियोग्राफी और इकोकार्डियोग्राफी लैब शुरू, गर्भ में बच्चे की दिल की धड़कन की होगी जांच

कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने किया उद्घाटन ( Photo credit: ETV Bharat )

वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के हृदय रोग विभाग में दो नई अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं स्थापित की गई हैं. इन सुविधाओं में फीटल इकोकार्डियोग्राफी मशीन तथा उन्नत इकोकार्डियोग्राफी लैब शामिल हैं. इनके माध्यम से हृदय रोगियों के लिए उन्नत हृदय संबंधी निदान सेवाओं के साथ-साथ भ्रूण के हृदय की विशेष जांच की सुविधा का विस्तार होगा. कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने हृदय रोग विभाग में इन सुविधाओं का उद्घाटन किया. इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कई वरिष्ठ चिकित्सक भी उपस्थित रहे. कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने हृदय रोग विभाग के भावी विकास की संभावनाओं तथा चिकित्सा विज्ञान संस्थान के व्यापक विकास दृष्टिकोण पर चर्चा की. उन्होंने विभाग के विकास के लिए स्पष्ट कार्ययोजना एवं निर्धारित लक्ष्यों के निर्धारण की आवश्यकता बताई. उन्होंने कहा कि चिकित्सा विज्ञान संस्थान जैसे प्रमुख शैक्षणिक चिकित्सा केंद्र में रोगी सेवा, अनुसंधान तथा शैक्षणिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है. संस्थागत उत्कृष्टता के लिए गुणवत्तापूर्ण रोगी सेवा, शैक्षणिक विकास और नवाचार पर समान रूप से ध्यान देना आवश्यक है.



उन्होंने कहा कि किसी चिकित्सा केंद्र की प्रतिष्ठा केवल उपचार किए गए मरीजों की संख्या से निर्धारित नहीं होती, बल्कि वहां इलाज के मामलों की गुणवत्ता एवं जटिलता, अपनाई जाने वाली नवीन प्रक्रियाओं तथा नैदानिक सेवाओं की निरंतर नई सीमाएँ निर्धारित करने की क्षमता भी महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि चिकित्सा विज्ञान संस्थान में जटिल हृदय रोगों के उपचार की संस्थागत क्षमता विकसित करना प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए. बीएचयू पीआर सेल की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, अत्याधुनिक इमेजिंग तकनीक से युक्त फीटल इकोकार्डियोग्राफी मशीन भारत के सरकारी क्षेत्र में स्थापित होने वाली इस प्रकार की दूसरी तथा उत्तर प्रदेश में पहली ऐसी मशीन है. यह प्रणाली विकसित हो रहे भ्रूण के हृदय के विस्तृत आकलन के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है. इसके माध्यम से भ्रूण के हृदय की त्रि-आयामी (3D) इमेजिंग तथा हृदय के विभिन्न भागों एवं प्रमुख धमनियों का विस्तृत आकलन किया जा सकता है. इसकी उन्नत इमेजिंग एवं स्वीपिंग तकनीक के माध्यम से हृदय की अत्यंत सूक्ष्म संरचनात्मक असामान्यताओं की भी पहचान की जा सकती है. फीटल इकोकार्डियोग्राफी के माध्यम से गर्भावस्था के दौरान जन्मजात हृदय विकारों की प्रारंभिक पहचान एवं आकलन संभव होता है. भ्रूण के हृदय का विकास गर्भावस्था के प्रारंभिक सप्ताहों में ही शुरू हो जाता है, जबकि इसकी विस्तृत हृदय संबंधी जांच सामान्यतः लगभग 18वें सप्ताह से की जा सकती है. यह सुविधा चिकित्सकों को भ्रूण में हृदय संबंधी असामान्यताओं की प्रारंभिक अवस्था में पहचान एवं उनका स्वरूप का पता लगाने में सहायता करेगी.