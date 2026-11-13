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जेके लोन अस्पताल के ईसीजी टेक्नीशियन इंचार्ज ने की आत्महत्या, स्टाफ पर लगाए गंभीर आरोप

शव लेकर जेके लोन अस्पताल पहुंचे परिजन ( Etv Bharat )

कोटा : मेडिकल कॉलेज के जेके लोन अस्पताल के 40 वर्षीय ईसीजी टेक्नीशियन इंचार्ज ने शुक्रवार को घर पर आत्महत्या कर ली. परिजनों के अनुसार मृतक ने एक नोट भी लिखा है. जिसमें अस्पताल के स्टाफ पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. परिजन शव को लेकर अस्पताल पहुंचे और प्रदर्शन किया. पुलिस परिजनों से समझाइश में लगी है. परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है.