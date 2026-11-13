जेके लोन अस्पताल के ईसीजी टेक्नीशियन इंचार्ज ने की आत्महत्या, स्टाफ पर लगाए गंभीर आरोप
मृतक के परिजनों ने आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है.
Published : November 13, 2026 at 3:36 PM IST
कोटा : मेडिकल कॉलेज के जेके लोन अस्पताल के 40 वर्षीय ईसीजी टेक्नीशियन इंचार्ज ने शुक्रवार को घर पर आत्महत्या कर ली. परिजनों के अनुसार मृतक ने एक नोट भी लिखा है. जिसमें अस्पताल के स्टाफ पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. परिजन शव को लेकर अस्पताल पहुंचे और प्रदर्शन किया. पुलिस परिजनों से समझाइश में लगी है. परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है.
आरोप है कि मृतक सतीश कुमार से लगातार डे और नाइट ड्यूटी करवाई जा रही थी. इसी के चलते उन्होंने यह कदम उठाया. इस घटना के बाद परिजन मृतक के शव को लेकर जेके लोन अस्पताल पहुंचे. जहां पर शव रखकर प्रदर्शन किया और काफी देर तक गहमागहमी जैसा माहौल बन गया. घटना की सूचना मिलने के बाद पहले जेके लोन अस्पताल की चौकी से और बाद में नयापुरा थाने से भी पुलिस अधिकारी पहुंचे. परिजनों से समझाइश की जा रही है. परिजनों ने आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है.
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घटना के बाद मृतक सतीश कुमार की पत्नी भी अस्पताल पहुंची. जेके लोन अस्पताल में विरोध की सूचना पर मौके पर पहुंचे कोटा शहर के उप अधीक्षक द्वितीय राजेश टेलर का कहना है कि घटनाक्रम रेलवे कॉलोनी थाना इलाके की महात्मा गांधी कॉलोनी में हुआ है. इसमें 35 वर्षीय मृतक सतीश कुमार चांदसी की मौत हो गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को एमबीएस अस्पताल लाया गया. मामले में परिजनों से समझाइश भी की है. परिजन जिस तरीके शिकायत देंगे, वैसी कार्रवाई की जाएगी. परिजनों को पोस्टमार्टम के लिए तैयार कर रहे है.
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विरोध करने पहुंचे सूरज कुमार मेघवाल का कहना है कि मृतक सतीश कुमार चांदसी जेके लोन अस्पताल में ईसीजी टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत था. वह शुक्रवार सुबह ही नाइट ड्यूटी करने के बाद घर पर पहुंचा था. जहां पर उसने घटना को अंजाम दिया. परिजन उसे तत्काल एमबीएस अस्पताल लेकर आए थे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. आरोप है कि उन्हें अस्पताल का स्टाफ परेशान कर रहा था. लगातार 13 दिन से वे ड्यूटी कर रहे थे और इसी के चलते डिप्रेशन में चले गए थे. सतीश कुमार चांदसी ने एक नोट में नर्सिंग और अस्पाल अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं. मेघवाल ने कहा कि सतीश कुमार की पत्नी को नौकरी मिलनी चाहिए और उनके परिजनों को मुआवजा भी मिलना चाहिए. उनके दो छोटी बेटियां हैं, अब उनके लालन–पालन में भी बड़ी मुश्किल होगी.
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'इंचार्ज थे, ड्यूटी खुद ही लगाते थे' : जेके लोन अस्पताल की अधीक्षक डॉ. निर्मला शर्मा का कहना है कि ईसीजी टेक्नीशियन के इंचार्ज सतीश कुमार के परिजन बॉडी लेकर अस्पताल आए थे. घटना पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है. इस संबंध में नर्सिंग अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी है. प्रारंभिक तौर पर मुझे बताया गया है कि सतीश कुमार खुद इंचार्ज थे और उनके अधीन 6 ईसीजी टेक्नीशियन काम करते थे. ऐसे में उनकी ड्यूटी लगाने का काम खुद करते थे. फिर भी इस पूरे प्रकरण में जांच रिपोर्ट ले रहे हैं. दूसरी तरफ इस पूरे मामले में नर्सिंग अधीक्षक मोहनलाल बैरवा का कहना है कि सतीश कुमार लंबे समय से डिप्रेशन में चल रहा था. उसकी ड्यूटी लगाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं थी, वह खुद इंचार्ज था.