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एक्शन में चुनाव आयोग, SIR कार्य में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों पर चला डंडा, अब तक आधा दर्जन ऑफिसर पर हुई कार्रवाई

रांचीः विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान कार्य में लापरवाही और गड़बड़ी के आरोप में चुनाव आयोग का डंडा चलना शुरू हो गया है. गड़बड़ी करने वाले आधा दर्जन पदाधिकारियों के विरुद्ध अब तक कार्रवाई हो चुकी है. साहिबगंज और धनबाद के बाद अब गिरिडीह के डुमरी अंचलाधिकारी पर कार्रवाई करने का आदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने दिया है.

गिरिडीह मामले में कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश

निर्धारित प्रक्रिया एवं प्रावधानों के विपरीत आवासीय प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के मामले को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने गंभीरता से लेते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी, गिरिडीह को मामले की जांच करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

बिंदुवार जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने गिरिडीह जिले के डुमरी अंचल कार्यालय से SIR के लिए जारी किए गए एक आवासीय प्रमाण-पत्र के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है. उनके निर्देश पर डुमरी के अंचल अधिकारी से प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की प्रक्रिया, सक्षम प्राधिकार के निर्देश तथा संबंधित अभिलेखों के संबंध में बिंदुवार जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है.

आवासीय प्रमाण पत्र गलत ढंग से जारी होने का है मामला

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने गिरिडीह के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र द्वारा निर्देशित करते हुए यह स्पष्ट करने को कहा है कि राज्य/केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत अलग प्रपत्र में आवासीय प्रमाण-पत्र जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी तथा क्या इसके लिए कोई सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्देश जारी किया गया था. इसके साथ ही आवासीय प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व वंशावली/पारिवारिक सूची तैयार करने एवं उसके सत्यापन की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया था या नहीं, इसकी भी जांच करने का निर्देश दिया गया है.

अन्य तरीकों से जारी किए गए प्रमाण-पत्र मान्य नहींः मुख्य निर्वाचन अधिकारी