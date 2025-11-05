ETV Bharat / state

एक्शन में चुनाव आयोग, 3 विधानसभा के 22 प्रत्याशियोंं पर गिर सकती है गाज

झारखंड के 13 विधानसभा क्षेत्रों के 22 उम्मीदवारों ने चुनाव व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया है. उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

ELECTION COMMISSION IN ACTION
कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 5, 2025 at 12:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: पिछले विधानसभा चुनाव में खर्च का ब्यौरा नहीं देने वाले करीब दो दर्जन प्रत्याशियों पर अब गाज गिर सकती है. चुनाव आयोग ने ऐसे 22 प्रत्याशियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के 13 विधानसभा क्षेत्रों के 22 उम्मीदवारों ने चुनाव के दौरान हुए खर्च का विवरण निर्धारित समय में जमा नहीं किया है.

22 प्रत्याशियों ने चुनाव खर्च का नहीं दिया ब्यौरा

आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए नोटिस जारी किया है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने स्पष्ट कहा है कि आयोग का निर्देश बेहद साफ है. निर्धारित अवधि के भीतर सभी प्रत्याशियों को अपने खर्च का विवरण देना होता है. इसके बावजूद 22 प्रत्याशियों ने चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं दिया.

जानकारी देते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार (ईटीवी भारत)

जिला निर्वाचन पदाधिकारी स्तर से ऐसे सभी प्रत्याशियों से जवाब तलब किया गया. इसके बावजूद उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया. ऐसे में जिलों से आई रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग को इस संबंध में रिपोर्ट भेजी गई है. चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं देने पर वैसे प्रत्याशी छह साल तक के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.

चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों को एक महीने का दिया समय

चुनाव आयोग के प्रावधान के अनुसार, अगर प्रत्याशी का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो उन पर छह साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है. इस तरह के मामलों में उम्मीदवार अयोग्य भी घोषित किए जा सकते हैं. ऐसे में चुनाव आयोग ने एक मौका देते हुए आरोप के घेरे में आए सभी प्रत्याशियों को एक महीने का समय देते हुए जवाब दाखिल करने का मौका दिया है.

आरोप के घेरे में आए जिन 13 विधानसभा सीटों के प्रत्याशी सूचीबद्ध हैं, उनमें राजमहल, महागामा, बड़कागांव, रामगढ़, मांडू, बगोदर, गांडेय, पाकुड़, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा और भवनाथपुर शामिल हैं. इन क्षेत्रों के 22 उम्मीदवारों में अधीर कुमार मंडल, नईम शेख, अमित कुमार, मालतो, मुकेश सोरेन, कृष्ण मोहन चौबे, फुलेश्वर महतो, लालदेव मुंडा, सुनील कुमार बेड़िया, सुंदरनाथ बेड़िआ, धर्मेंद्र प्रसाद, पंकज कुमार, मुख्तार खान, श्रीकांत प्रसाद, समीम अख्तर, पंकज कुमार जायसवाल, रितेश कुमार गुप्ता, प्रीति राज, अनिल मांझी, कामेश्वर पासवान, मुकेश चौधरी, राम प्यारे पाल, घनश्याम पाठक और राजेश बैठा के नाम शामिल हैं.

खास बात यह है कि आरोप के घेरे में आए सभी प्रत्याशी निर्दलीय के रूप में पिछले झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान किस्मत आजमाने उतरे थे. यदि इन प्रत्याशियों के द्वारा चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं दिए जाने के साथ-साथ आयोग के नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है तो चुनावी नियमों की अनदेखी इन्हें भारी पड़ सकती है.

ये भी पढ़ें-

झारखंड में एसआईआर और घाटशिला उपचुनाव की तैयारी में जुटा चुनाव आयोग, जानें क्या है तैयारी

घाटशिला उपचुनाव को लेकर प्रचार करने पहुंचे ओडिशा के सीएम, भाजपा प्रत्याशी की जीत का किया दावा

रामदास दा के विकास के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए सोमेश को जीत दिलाएंः कल्पना सोरेन

TAGGED:

एक्शन में चुनाव आयोग
ECI
चुनाव आयोग का उम्मीदवारों को नोटिस
ECI ISSUED NOTICES TO 22 CANDIDATES
ELECTION COMMISSION IN ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.