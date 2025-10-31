ये नीतीश राज नहीं, बीजेपी का जंगलराज, मोकामा हत्याकांड पर बोले भूपेश बघेल
बिहार विधानसभा चुनाव के बीच मोकामा में जनसुराज समर्थक की हत्या मामले में चुनाव आयोग ने डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है.
Published : October 31, 2025 at 7:55 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान पटना जिले की मोकामा सीट पर दुलारचंद यादव की हत्या ने चुनावी हिंसा की आशंकाओं को बढ़ा दिया है. जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह और जन सुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों के बीच हुई झड़प में यह वारदात हुई. केंद्रीय चुनाव आयोग (ईसी) ने मामले की गंभीरता को समझते हुए बिहार के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से फौरन पूरी जानकारी मांगी है. आयोग का मानना है कि मतदान प्रक्रिया को पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रखना जरूरी है, खासकर मोकामा जैसे संवेदनशील इलाके में.
हिंसा रोकने पर जोर, DGP को तलब: चुनाव आयोग ने त्वरित कदम उठाते हुए डीजीपी विनय कुमार को निर्देश दिया है कि गोलीकांड और हत्या की पूरी डिटेल्स वाली रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपी जाए. आयोग ने पहले ही चेतावनी दी है कि चुनाव के समय किसी भी तरह की अशांति या बाहुबली गतिविधियों को सहन नहीं किया जाएगा. मोकामा में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे.
कानून-व्यवस्था पर सवाल, विपक्ष का हमला: मोकामा में आदर्श आचार संहिता के बावजूद हुई इस घटना ने राज्य में कानून-व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. विपक्षी दलों का कहना है कि दो बाहुबली गुटों की टक्कर में आम कार्यकर्ता की जान गई, जो चुनावी माहौल को दूषित कर रही है. आयोग की यह कार्रवाई प्रशासन पर दबाव डालेगी कि संवेदनशील क्षेत्रों में फोर्स बढ़ाई जाए और हिंसा पर लगाम कसी जाए.
भूपेश बघेल ने कहा नीतीश राज नहीं, बीजेपी का जंगलराज: नालंदा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने मोकामा हत्याकांड पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, “स्पष्ट है कि आज कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहद जर्जर है. यह नीतीश कुमार का राज नहीं रहा. पर्दे के पीछे से भाजपा सरकार चला रही है, जिसका दुष्परिणाम आज आपको देखने को मिल रहा है. वे जंगलराज की बात करते थे, लेकिन अभी चुनाव से पहले ही किस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, यह जनता देख रही है.”
अब तक क्या कार्रवाई हुई: एसपी ग्रामीण विक्रम सिहाग ने मोकामा हत्याकांड पर अपडेट देते हुए बताया कि अब तक इस मामले में कुल तीन एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं. उन्होंने कहा कि आज दिन में पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिसे मेडिकल बोर्ड के तीन डॉक्टरों ने मिलकर किया. पहली एफआईआर मृतक के पोते ने दर्ज कराई, जिसमें कुल 5 अभियुक्तों को नामजद किया गया है.
दूसरी तरफ से दी गई शिकायत पर दर्ज एफआईआर में 6 अभियुक्त बनाए गए हैं, जबकि पुलिस की ओर से स्वतः संज्ञान में लिए गए मामले में अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है. एसपी ने आगे बताया कि आज दोपहर तक कुल 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और मिल रहे वीडियो फुटेज के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है.
