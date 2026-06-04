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इबोला वायरस अलर्ट, अफ्रीकी देश से लौटे तीन यात्रियों की स्क्रिनिंग, हेल्थ डिपार्टमेंट ने होम आइसोलेशन पर रखा

दुर्ग : छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में इबोला वायरस को लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट अलर्ट हो गया है. कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बताया कि कांगो,इथोपिया और युगांडा की यात्रा से तीन लोग लौटे हैं.इन तीनों लोगों की ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग की जा रही है.

तीन संदिग्धों का होम आईसोलेशन

केंद्रीय एजेंसियों से मिले अलर्ट के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तीनों की ट्रैकिंग और स्वास्थ्य परीक्षण शुरू किया है.फिलहाल किसी में इबोला संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है. एहतियातन तीनों लोगों की होम आइसोलेशन और मेडिकल मॉनिटरिंग की कार्रवाई जारी है.

भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी

भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए DRC, युगांडा और साउथ सूडान की गैर-जरूरी यात्रा से बचने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है. इसके अलावा, एयरपोर्ट पर इबोला से प्रभावित इलाकों से आने वाले यात्रियों की कड़ी स्क्रीनिंग शुरू की गई है.

देश के सभी राज्यों में हाई अलर्ट

भारत सरकार की इस एडवाइजरी के बाद, देशभर के सभी राज्यों की सरकारें भी अलर्ट मोड में आ गई हैं. पूरे देश में एहतियात के तौर पर अलर्ट जारी किया गया है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) के कांगो और युगांडा में इबोला फैलने को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने के बाद, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निगरानी और सतर्कता बढ़ाने का निर्देश दिया है. राहत की बात यह है कि अब तक भारत में इबोला का एक भी मामला सामने नहीं आया है. हालांकि, सुरक्षा और सावधानी के तौर पर, सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (खासकर दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट) समेत और बंदरगाहों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है.

कांगो, युगांडा और साउथ सूडान हाई-रिस्क वाले देश माने गए हैं. यहां से आने वाले यात्रियों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग और डिटेल्ड मेडिकल जांच जरूरी कर दी गई है. छत्तीसगढ़ समेत राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसी कई राज्य सरकारों ने अपने-अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को तैयार कर दिया है, इसके अलावा, किसी भी संदिग्ध मामले को संभालने के लिए खास आइसोलेशन वार्ड और अस्पताल तैयार रखे गए हैं. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज (DGHS) ने राज्यों को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOPs) जारी किए हैं, जिसमें यात्रियों को सलाह दी गई है कि अगर उनमें इबोला के कोई भी लक्षण दिखें, तो वे 21 दिनों तक खुद पर नजर रखें.