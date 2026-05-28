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इबोला से निपटने छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग अलर्ट: स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल

इबोला वायरस को लेकर मंत्री जायसवाल ने कहा कि हर वर्ष बैक्टीरिया और वायरस जनित मौसमी बीमारियां सामने आती हैं. स्वास्थ्य विभाग ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए लगातार तैयार रहता है. उन्होंने बताया कि संभावित संक्रमण को देखते हुए विभाग पूरी सतर्कता बरत रहा है और सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं.

दुर्ग: छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भिलाई पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में स्वास्थ्य, मौसम और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी.

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल (ETV Bharat Chhattisgarh)

"गर्मी और लू को लेकर अस्पताल अलर्ट"

वहीं भीषण गर्मी और लू की स्थिति पर मंत्री ने कहा कि इस बार प्रदेश में ऐतिहासिक स्तर की गर्मी पड़ रही है. मौसम में लगातार बदलाव, बीच-बीच में बारिश और तेज गर्म हवाओं के कारण लोगों की तबीयत प्रभावित हो रही है. अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट कर दिया है. डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए ओआरएस, ग्लूकोज, सलाइन और अतिरिक्त बेड की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं.

विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने दी श्रद्धांजलि (ETV Bharat Chhattisgarh)

प्रधानमंत्री की अपील पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री समय-समय पर जनता को जागरूक करने का काम करते हैं. लू से बचाव को लेकर प्रधानमंत्री की अपील देशवासियों के लिए प्रेरणादायक और लाभकारी साबित होगी.

वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन के बड़े भाई दिनेश सेन के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाजपा नेता (ETV Bharat Chhattisgarh)

कांग्रेस पर मंत्री का हमला

राजनीतिक मुद्दों पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान प्रदेश में गुंडा तत्वों और माफियाओं का बोलबाला था. उन्होंने कहा कि उस समय हत्या और बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ी थीं और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर राजनीतिक आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया.

हल्के अंदाज में मंत्री ने यह भी कहा कि पेट्रोल-डीजल बचाने के लिए वे यहां दो गाड़ियों में पहुंचे हैं.