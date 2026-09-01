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जयपुर से फिरोजाबाद लौटे मरीज में Swine Flu की पुष्टि, कांगो से आगरा पहुंचे दो युवक मिले Ebola पॉजिटिव

दोनों ही खतरनाक वायरल संक्रमण हैं, लेकिन इनके फैलने का तरीका, गंभीरता और लक्षण एक-दूसरे से काफी अलग हैं.

यूपी में इबोला और स्वाइन फ्लू की दस्तक.
यूपी में इबोला और स्वाइन फ्लू की दस्तक. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 1, 2026 at 9:53 AM IST

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फिरोजाबाद/आगरा/अमरोहा : इबोला और स्वाइन फ्लू को लेकर देशभर में अलर्ट है. हाल ही में कांगो-युगांडा समेत कई देशों से आए लोगों में दोनों ही खतरनाक वायरस के केस सामने आने के बाद राज्य सरकारें अलर्ट हैं. कई राज्य सरकारों ने स्वास्थ्य विभाग को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं.

यूपी में Swine Flu और Ebola को लेकर अलर्ट. (Video Credit : ETV Bharat)

फिरोजाबाद में स्वाइन फ्लू का एक मरीज मिलने के बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच हुआ है. हालांकि यह मरीज फिरोजाबाद का रहने वाला जरूर है, लेकिन किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के बाद इसे जयपुर के किसी अस्पताल में एडमिट कराया गया था. जहां स्वान फ्लू की पुष्टि होने के बाद फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.

स्वाइन फ्लू और इबोला के मुख्य लक्षण.
स्वाइन फ्लू और इबोला के मुख्य लक्षण. (Photo Credit : ETV Bharat)

जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. नवीन जैन ने बताया कि मरीज का नाम हरदेश दत्त बंसल है. वे मोहल्ला गंज के निवासी हैं. कुछ समय पहले इनका स्वास्थ्य गंभीर रूप से खराब होने के चलते जयपुर के किसी अस्पताल में एडमिट कराया गया था. जहां जांच में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई. इसके बाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. आइसोलेशन वार्ड में इनका इलाज चल रहा है. मेडिकल कॉलेज के एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम निगरानी कर रही है.

इबोला की पहचान.
इबोला की पहचान. (Photo Credit : ETV Bharat)

डॉक्टर जैन के अनुसार मरीज को स्वाइन फ्लू का संक्रमण फिरोजाबाद में नहीं हुआ है, बल्कि जयपुर में उपचार के दौरान ही वह पॉजिटिव पाए गए थे. उन्हें सोमवार को उन्हें यहां लाया गया है. मरीज के लिए अलग स्टाफ, दवाइयों और डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है. फिलहाल अस्पताल में स्वाइन फ्लू का कोई स्थानीय मरीज भर्ती नहीं हुआ है. संभावित स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए 20 बेड का अलग वार्ड व्यवस्थित किया गया है.

स्वाइन फ्लू की पहचान.
स्वाइन फ्लू की पहचान. (Photo Credit : ETV Bharat)

कांगो से आगरा लौटे दो युवक मिले इबोला पॉजिटिव, परिवार समेत सभी होम क्वारंटाइन

कांगो से अपने घर आगरा लौटे दो युवक में इबोला वायरस के संक्रमण की पुष्टि से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई है. मुम्बई और दिल्ली से मिली रिपोर्ट पर तत्काल सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम कांगो से लौटे दोनों युवक के घर पहुंची. जांच में इबोला संक्रमण के सामान्य लक्षण मिले हैं. जिसके चलते उन्हें अपने परिवार के समेत होम आइसोलेट कर दिया है. साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम अब दोनों युवक के साथ उनके परिवार पर नजर रख रही है.

आगरा के प्रभारी सीएमओ डॉ. अमित रावत ने बताया कि कांगो से भारत लौटे आगरा के दो युवक की दिल्ली और मुम्बई एयरपोर्ट पर इबोला वायरस की जांच के लिए सैंपल लिए गए थे. जिसमें 28 अगस्त को कांगो से 32 वर्षीय युवक के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचने पर जांच के लिए सैंपल लिया था. दूसरे युवक के 28 अगस्त को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर इबोला वायरस की जांच के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर सैंपल लिया गया था.


प्रभारी सीएमओ डॉ. अमित रावत ने बताया आए लौटे दोनों युवक के सैंपल की रिपोर्ट आई तो दोनों ही इबोला वायरस से ग्रसित हैं. दिल्ली और मुम्बई से दोनों युवकों के इबोला वायरस पॉजिटव होने की रिपोर्ट मिली तो स्वास्थ्य विभाग की टीम दोनों के घर पहुंची. दोनों के स्वास्थ्य की जांच की गई. हालांकि दोनों की हालत खतरे से बाहर है. उन्हें इबोला वायरस के गंभीर लक्षण नहीं हैं. दोनों युवक के परिवार के सदस्यों की जांच के लिए सैंपल लिए हैं. साथ ही दोनों को परिवार समेत होम आइसोलेट करके दवाएं भी उपलब्ध कराई हैं. जिससे इबोला वायरस की चपेट से दूसरे लोगों को रोका जाए.

अमरोहा जिला अस्पताल में 10 बेड का अलग वार्ड तैयार


स्वाइन फ्लू को लेकर अमरोहा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है. संभावित मरीजों और आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला अस्पताल प्रशासन ने एहतियाती तैयारियां शुरू कर दी हैं. अस्पताल में स्वाइन फ्लू के संदिग्ध मरीजों को अन्य मरीजों से अलग रखकर उपचार देने के उद्देश्य से 10 बेड का विशेष अलग वार्ड तैयार किया गया है.

जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. एके भंडारी ने बताया कि स्वाइन फ्लू को लेकर अस्पताल प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है. मरीजों की जांच, उपचार और आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं. अस्पताल में 10 बेड का अलग वार्ड तैयार किया गया है. जरूरत पड़ने पर संदिग्ध मरीजों को अन्य सामान्य मरीजों से अलग रखा जाएगा.

डॉ. एके भंडारी ने संक्रामक बीमारी के संभावित मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारियों से सतर्क रहने को कहा है. बुखार, खांसी या सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण महसूस होने पर लोगों से समय रहते चिकित्सकीय सलाह लेने की सलाह दी है.


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