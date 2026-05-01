ETV Bharat / state

BHU में तैयार हुआ औषधीय पिज्जा; स्वाद के साथ सेहत का खजाना, मिलेगी भरपूर एनर्जी

BHU में तैयार हुआ औषधीय पिज्जा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: मार्केट में तमाम तरह के पिज्जा मौजूद हैं. मगर यह आपको स्वाद तो देते हैं, लेकिन हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं. हम आपको ऐसे पिज्जा के बारे में बताने जा रहे हैं, जो न सिर्फ सेहत का खजाना है बल्कि यह आपके शरीर को किसी तरीके से नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा. भरपूर एनर्जी देगा. शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने का काम करेगा. काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) की फूड साइंस टेक्नॉलॉजी विभाग की छात्रा अपर्णा सिंह ने इस पर रिसर्च की है. अपर्णा ने पिज्जा ही नहीं औषधीय कुकीज भी तैयार किए हैं. अपर्णा सिंह ने बताया कि आजकल के युवा फास्ट फूड, जंक फूड अधिक खाना पसंद कर रहे हैं. इसमें पोषक तत्व नहीं होते हैं, जिसके कारण लोगों की शारीरिक और मानसिक थकान बनी रहती है. ऐसे में हमने यह विषय लिया, ताकि युवाओं को पसंदीदा भोजन भी मिल सके और उसमें पोषत तत्व भी हों. अपर्णा ने बताया कि साल 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स ईयर घोषित किया गया था. हमने मिलेट्स के साथ औषधियों को भी इसमें शामिल किया है. उन्होंने बताया कि FSSI की एक ऑरेंज बुक है, जिसका उद्देश्य है ‘फूड फॉर कैंपसेस’, चाहे वह यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर ऑफिस में काम करने वाले यूथ हैं, उनको ऐसा भोजन दिया जाए जो साफ सुथरा हो और स्वास्थ्य वर्धक हो. इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने यह विषय सोचा. हमने ये ध्यान रखा कि हम ऐसा फूड लाएं, जिसमें स्वाद भी हो. इसे तैयार करने में एक से डेढ़ साल लग गए. हम लोगों ने इसको लेकर बहुत से ट्रायल किए और हर ट्रायल के बाद उसमें कुछ न कुछ बदलाव करवाया. BHU में तैयार हुआ औषधीय पिज्जा. (Video Credit: ETV Bharat) साइंटिफिक तरीके से पोषक तत्वों की जांच: अपर्णा ने बताया कि हमने 15-15 पैनलिस्ट से अपना उत्पाद चेक करवाया कि नॉर्मल फूड और हमारे तैयार किए गए फूड में कहीं अधिक अंतर तो नहीं आ रहा. इसके बाद हमने अपने उत्पाद की साइंटिफिक तरीके से पोषक तत्वों की जांच कराई. इसको लेकर हमारी स्टडी शुरू हो गई है. लोग हमसे बोल रहे हैं इसे मार्केट में लाइए. हम लोग जरूर खरीदेंगे. हमें लगता है कि अच्छे परिणाम आएंगे. हमारी स्टडी में एक महीने तक लोगों को पिज्जा खिलाने का है, जिसके अभी एक-दो सप्ताह ही हुए हैं.