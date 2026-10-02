बेहतर खाएं-साथ खाएं महीने के रूप में मनाया जाता है अक्टूबर, डाइटिशियन ने बताए इसके एक नहीं कई फायदे
डाइटिशियन नेहा जैन ने कहा- अच्छी क्वालिटी का मतलब सिर्फ महंगा खाना नहीं, पारिवारिक बॉन्डिंग भी जरूरी, संवाददाता रितेश कुमार तंबोली ने की खास बातचीत
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 2, 2026 at 4:36 PM IST
रायपुर: अक्टूबर के महीने को बेहतर खाएं साथ खाएं (Eat Better, Eat Together) महीने के रूप में मनाया जाता है. इसके पीछे क्या कारण हैं. हमें परिवार के साथ बैठकर क्यों खाना खाना चाहिए. इससे क्या लाभ है और ऐसा करने के पीछे क्या मकसद है. अकेले खाना खाने से क्या होता है और परिवार के बीच एक टेबल में बैठकर अगर खाना खाते हैं तो इससे कैसे फायदा मिलता है. इन्हीं विषयों को लेकर ईटीवी भारत ने मेकाहारा की डाइटिशियन डॉक्टर नेहा जैन से बात की.
'अच्छी क्वालिटी मतलब महंगी खाना नहीं'
मेकाहारा की डाइटिशियन डॉक्टर नेहा जैन ने बताया कि बेहतर खाएं का मतलब होता है आप अच्छी क्वालिटी का खाएं, जरूरी नहीं है कि महंगा खाना खाएंगे तभी वह अच्छी क्वालिटी का होगा. सस्ता खाना भी आपको अच्छी क्वालिटी का मिल सकता है और वह पोषण से युक्त होता है.
साथ खाएं का मतलब होता है पारिवारिक रिश्ते या फैमिली के बीच जब खाते हैं तो पोषण युक्त खाने के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है. जब हम एक साथ बैठकर खाना खाते हैं तो इमोशनल बॉन्डिंग भी होती है. आप मानसिक रूप से एक दूसरे से जुड़ते हैं.
खाने के साथ बॉन्डिंग भी बढ़ती है
साथ खाने से आप फूड को इंजॉय करते हैं. साथ ही समस्याओं को साझा करते हैं और निदान करते हैं. जब आप अकेले खाते हो तो खाने के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हो कि आप क्या खा रहे हो. जब साथ में मिलकर खाना खाते हो तो खाने की हर बाइट का स्वाद भी देखते हो. उसकी क्वालिटी भी देखते हो. एक दूसरे के साथ खाने में उस फूड को इंजॉय भी करते हो.
स्ट्रेस, अकेलापन, तनाव से राहत
आगे डॉक्टर ने बताया कि आजकल ये समस्या हो रही है कि स्ट्रेस बढ़ रहा है. लोग बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं. मानसिक तनाव बढ़ रहा है. एक साथ रहने से आप एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते हो तो ये सब समस्याओं से आप बहुत हद तक बचाव कर सकते हैं. एक दूसरे के साथ रहने से एक फायदा यह भी है कि जब हम अकेले-अकेले रहते हैं तो हम मोबाइल के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं. गैजेट के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं. खाने के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया जाता.
परंपरा को भी याद रखना जरूरी
डाइटिशियन ने कहा कि आपकी पारंपरिक चीजे क्या होती हैं. यहां हम भूलते जा रहे हैं कि हमारी संस्कृति में क्या-क्या चीजें थी. तुम्हारे परिवार में किस तरह की खान-पान की आदतें चल रही है. अकेले खाने में हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं. दूसरे पिज़्ज़ा-बर्गर खा रहे हैं तो हम भी वही खाना चालू कर देते हैं.
जैसे हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो हमारे चावल की खाने की इतनी सारी डिसेस मिलती है पर अकेले खाने में ना कोई बनाना चाहता है और ना ही वो खाना चाहता है. परिवार के साथ जब आप मिलकर खाना खाते हो तो परिवार को भी इंजॉय करते हो. अपना मानसिक संतुलन और अपना अस्थिरता से भी बचाव करते हो. साथ मिलकर जब हम खाना खाने बैठते हैं तो फूड ऑर्डर करने की जो हमारी आदत बनते जा रही है उससे भी बचते हैं.
घर के पके खाने में पौष्टिक वैल्यू ज्यादा
जब आप परिवार के साथ एक टेबल में बैठकर खाते हैं तो हम घर का पका हुआ खाने के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं. घर का पका हुआ खाना खाने पर जब ध्यान देते हैं तो खाने की पौष्टिक वैल्यू भी बढ़ जाती है. पौष्टिक वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी सेहत भी अच्छी होगी. घर का खाना खाने से एक फायदा ये भी होता हैं कि हम परिवार के लोगों के बीच में संबंध भी बहुत अच्छे होते हैं.
एक दूसरे के साथ काम में हाथ बटाते हो तो खाने का स्वाद देखते हो. जब भी घर में कोई अच्छा खाना बनता है तो बच्चे मम्मी से कहते हैं कि खाना अच्छा बना है तो उसे महसूस करते हैं जो कि इमोशनल बॉन्डिंग का बहुत अच्छा पार्ट होता है. एक हमारी पुरानी कहावत है जैसा खाएं अन्न वैसा रहे मन इस चीज को बहुत ज्यादा वैल्यू करता है.