UP Weather: पश्चिमी यूपी में रहेगी हल्की ठंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कंपकंपी छुड़ाएगा नवंबर
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में औसत बारिश सामान्य से कम रहने और अधिकतम-न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक होने के कारण हल्की ठंडक रहेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 10:21 AM IST
लखनऊ: यूपी में बारिश की रफ्तार थम चुकी है. कोई भी मौसम तंत्र सक्रिय न होने के कारण पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के 1-2 हिस्सों में हल्की बारिश होने के अलावा ज्यादातर जिलों में मौसम ड्राई रहा. सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहा. वहीं दिन में आसमान साफ रहा और धूप खिली. भोर और रात के समय कोहरे और गुलाबी सर्दी में हल्की वृद्धि हुई है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार नवम्बर-2026 के दौरान जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश में औसत बारिश सामान्य से अधिक रहने की संभावना है. वहीं अधिकतम-न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहेंगे, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यूपी के मुकाबले ठंडक बढ़ेगी. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में औसत बारिश सामान्य से कम रहने और अधिकतम-न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक होने के कारण हल्की ठंडक रहेगी.
ऐसा रहेगा लखनऊ का वेदर: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा, दिन में आसमान साफ रहेंगे. धूप खिलेगी अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा. अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
प्रयागराज सबसे गर्म जिला: मंगलवार को प्रदेश का प्रयागराज सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान मुजफ्फरनगर जिले में 15.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से लगभग 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कोई सक्रिय मौसम तंत्र न होने के कारण आगामी 6 से 7 दिनों तक मौसम ड्राई बना रहेगा. बारिश की संभावना नहीं है. इस दौरान सुबह और शाम के समय पड़ने वाले कोहरे में हल्की वृद्धि हो सकती है. आने वाले तीन-चार दिनों में अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है. न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की कमी होने की संभावना है.
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