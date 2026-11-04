ETV Bharat / state

UP Weather: पश्चिमी यूपी में रहेगी हल्की ठंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कंपकंपी छुड़ाएगा नवंबर

यूपी में अगले 7 दिन बारिश नहीं, बढ़ेगी ठंड ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी में बारिश की रफ्तार थम चुकी है. कोई भी मौसम तंत्र सक्रिय न होने के कारण पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के 1-2 हिस्सों में हल्की बारिश होने के अलावा ज्यादातर जिलों में मौसम ड्राई रहा. सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहा. वहीं दिन में आसमान साफ रहा और धूप खिली. भोर और रात के समय कोहरे और गुलाबी सर्दी में हल्की वृद्धि हुई है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार नवम्बर-2026 के दौरान जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश में औसत बारिश सामान्य से अधिक रहने की संभावना है. वहीं अधिकतम-न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहेंगे, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यूपी के मुकाबले ठंडक बढ़ेगी. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में औसत बारिश सामान्य से कम रहने और अधिकतम-न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक होने के कारण हल्की ठंडक रहेगी.