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अहमदाबाद से हावड़ा के लिए समर स्पेशल ट्रेन चलाएगी रेलवे; ये है टाइमिंग

ट्रेन वटवा से 21, 22 और 27 अप्रैल और हावड़ा से 23, 24 और 29 अप्रैल को 3 फेरों के लिए संचालित की जाएगी.

ट्रेन
ट्रेन (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 12:40 PM IST

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वाराणसी: पूर्वोत्तर रेल प्रशासन ने गर्मी के दौरान यात्रियों की सुविधा को देखते हुए विशेष ट्रेनों का संचालन कर रहा है. इसी क्रम में 09481/09482 वटवा (अहमदाबाद)-हावड़ा-वटवा (अहमदाबाद) विशेष गाड़ी का संचलन किया जा रहा है. जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि ये ट्रेन वटवा से 21, 22 और 27 अप्रैल, 2026 को तथा हावड़ा से 23, 24 और 29 अप्रैल, 2026 को 3 फेरों के लिए संचालित की जाएगी.

बता दें कि इस गाड़ी में एसी सेकेंड क्लास का 01, थर्ड एसी के 03, स्लीपर के 06, जनरल सेकेंड क्लास के 04 तथा एस.एल.आर./डी. के 02 कोचों सहित कुल 16 कोच लगाए जाएंगे.

09481 वटवा (अहमदाबाद)-हावड़ा विशेष गाड़ी 21, 22 एवं 27 अप्रैल, 2026 को वटवा से 16.45 बजे प्रस्थान कर छायापुरी से 18.55 बजे, गोधरा से 19.57 बजे, रतलाम से 22.30 बजे, दूसरे दिन उज्जैन से 00.30 बजे, संत हिरदाराम नगर से 03.50 बजे, बीना से 06.50 बजे, वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी से 09.10 बजे, कानपुर सेंट्रल से 13.25 बजे, प्रयागराज जं. से 16.10 बजे, ज्ञानपुर रोड से 17.20 बजे, बनारस से 18.40 बजे, वाराणसी जं. से 19.20 बजे, पं० दीन दयाल उपाध्याय जं. से 20.50 बजे, सासाराम से 21.55 बजे, गया जं. से 23.30 बजे, तीसरे दिन कोडरमा से 00.47 बजे, धनबाद से 03.25 बजे, आसनसोल से 05.35 बजे तथा दुर्गापुर से 06.40 बजे छूटकर हावड़ा 10.00 बजे पहुंचेगी.

वापसी का ये होगा रूट: वापसी यात्रा में, 09482 हावड़ा-वटवा (अहमदाबाद) विशेष गाड़ी 23, 24 एवं 29 अप्रैल, 2026 को हावड़ा से 20.00 बजे प्रस्थान कर दुर्गापुर से 22.35 बजे, आसनसोल से 23.45 बजे, दूसरे दिन धनबाद से 01.40 बजे, कोडरमा से 03.15 बजे, गया जं. से 04.50 बजे, सासाराम से 06.25 बजे, पं० दीन दयाल उपाध्याय जं. से 08.40 बजे, वाराणसी जं. से 10.05 बजे, बनारस से 10.40 बजे, ज्ञानपुर रोड से 11.50 बजे, प्रयागराज जं. से 14.00 बजे, कानपुर सेंट्रल से 16.40 बजे, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से 21.10 बजे, बीना से 23.35 बजे, तीसरे दिन संत हिरदाराम नगर से 02.40 बजे, उज्जैन से 05.55 बजे, रतलाम से 08.10 बजे, गोधरा से 11.15 बजे और छायापुरी से 12.10 बजे छूटकर वटवा 14.25 बजे पहुंचेगी.

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