यात्रीगण ध्यान दें! छठ पर आपके लिए रेलवे ने चलाई 984 स्पेशल ट्रेनें
Special Trains For Chhath Puja:छठ पूजा पर बिहार जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है. पूर्व रेलवे 984 स्पेशल ट्रेनें चला रहा है. रिपोर्ट-प्रिंस दिलखुश
Published : November 12, 2026 at 7:34 AM IST
मुंगेर: लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर ट्रेनों में बढ़ने वाली यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे ने व्यापक तैयारी की है. यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और आरामदायक रेल यात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूर्व रेलवे की ओर से नवंबर में कुल 984 स्पेशल ट्रेन ट्रिप की व्यवस्था की गई है.
मुंगेर,भागलपुर और मालदा क्षेत्र को विशेष राहत
984 स्पेशल ट्रेनों में 662 आरक्षित और 322 अनारक्षित स्पेशल ट्रेन ट्रिप शामिल हैं. रेलवे की इस व्यवस्था से बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. खासकर मुंगेर, जमालपुर, भागलपुर, सुल्तानगंज, मालदा टाउन, देवघर और आसपास के क्षेत्रों में आने-जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त रेल सेवाओं का लाभ मिलेगा.
यात्री मार्गदर्शन और भीड़ नियंत्रण के पुख्ता इंतजामट
पूर्व रेलवे ने त्योहार के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केवल स्पेशल ट्रेनों के परिचालन पर ही ध्यान नहीं दिया है, बल्कि प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था, यात्री मार्गदर्शन और ट्रेनों के सुचारू संचालन के लिए विशेष इंतजाम किए हैं. रेलवे की महाप्रबंधक गीतिका पांडेय खुद महत्वपूर्ण स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन और छठ स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की लगातार निगरानी कर रही हैं.
506 ट्रिप पूर्व रेलवे की ओर से संचालित
छठ पूजा को लेकर 1 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक कुल 984 स्पेशल ट्रेन ट्रिप निर्धारित किए गए हैं. इनमें 506 ट्रिप का परिचालन पूर्व रेलवे की ओर से किया जा रहा है, जबकि 478 ट्रिप अन्य रेलवे जोन से शुरू होकर या पूर्व रेलवे के क्षेत्र से होकर गुजर रहे हैं. छठ पूजा में बड़ी संख्या में लोग महानगरों और दूसरे राज्यों से अपने पैतृक गांव और शहर लौटते हैं. ऐसे में नियमित ट्रेनों में सीटों की उपलब्धता कम होने और स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने की स्थिति को देखते हुए रेलवे ने यह अतिरिक्त व्यवस्था की है.
कोलकाता क्षेत्र से 409 स्पेशल ट्रेन ट्रिप
पूर्व रेलवे ने अलग-अलग रेल क्षेत्रों में यात्रियों की संभावित भीड़ के अनुसार स्पेशल ट्रेनों का परिचालन निर्धारित किया है. इसके तहत सबसे अधिक 409 स्पेशल ट्रेन ट्रिप कोलकाता क्षेत्र से निर्धारित किए गए हैं. इसमें हावड़ा, सियालदह और कोलकाता क्षेत्र शामिल हैं. इसके अलावा रेलवे के परिचालन, वाणिज्यिक, सुरक्षा और अन्य संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है, ताकि स्पेशल ट्रेनों का परिचालन समय पर हो और यात्रियों को स्टेशन से सुरक्षित तरीके से बाहर निकलने में परेशानी नहीं हो.
मालदा-भागलपुर से 323 स्पेशल ट्रेन ट्रिप
वहीं, मालदा टाउन और भागलपुर क्षेत्र से 323 स्पेशल ट्रेन ट्रिप की व्यवस्था की गई है. मुंगेर, जमालपुर, सुल्तानगंज और भागलपुर जैसे स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को इसका लाभ मिलने की संभावना है. इसके अलावा आसनसोल, जसीडीह और देवघर क्षेत्र से 252 स्पेशल ट्रेन ट्रिप निर्धारित किए गए हैं. रेलवे की ओर से यात्रियों को ट्रेनों के आगमन-प्रस्थान, प्लेटफॉर्म संख्या और अन्य जरूरी जानकारियां नियमित उद्घोषणा के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई है. इससे यात्रियों को अपनी ट्रेन की जानकारी समय पर मिलेगी और प्लेटफॉर्म पर अनावश्यक भागदौड़ से बचा जा सकेगा.
प्रमुख स्टेशनों पर बनाए गए यात्री होल्डिंग एरिया
त्योहार के दौरान रेलवे स्टेशनों पर अचानक यात्रियों की भीड़ बढ़ने से उत्पन्न होने वाली अव्यवस्था को रोकने के लिए पूर्व रेलवे ने विशेष यात्री होल्डिंग एरिया बनाए हैं. इन स्थानों पर यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले व्यवस्थित तरीके से ठहराया जाएगा. इसके बाद जरूरत और उपलब्ध व्यवस्था के अनुसार उन्हें प्लेटफॉर्म की ओर भेजा जाएगा. इसका मुख्य उद्देश्य प्लेटफॉर्म पर अनावश्यक भीड़ जमा होने से रोकना और यात्रियों की आवाजाही को नियंत्रित करना है.
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता
छठ महापर्व के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवानों और अन्य रेलकर्मियों को प्रमुख स्टेशनों पर विशेष रूप से सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है. स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म, प्रवेश और निकास द्वार और सर्कुलेटिंग एरिया में निगरानी रखी जा रही है. भीड़भाड़ वाले स्थानों पर यात्रियों की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ ही जरूरत पड़ने पर तत्काल सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है.
24 घंटे सक्रिय रहेंगे रेलवे के वार रूम
पूर्व रेलवे ने त्योहार के दौरान ट्रेनों के परिचालन और यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मुख्यालय और मंडल स्तर पर विशेष वार रूम स्थापित किए हैं. ये वार रूम 24 घंटे सक्रिय रहेंगे और वरिष्ठ रेल अधिकारियों की निगरानी में काम करेंगे. वार रूम के माध्यम से प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़, प्लेटफॉर्म की स्थिति, स्पेशल ट्रेनों के परिचालन, ट्रेनों की समयबद्धता और सुरक्षा इंतजामों की लगातार समीक्षा की जाएगी. किसी भी स्टेशन पर भीड़ बढ़ने या परिचालन संबंधी समस्या उत्पन्न होने पर तत्काल संबंधित अधिकारियों को सूचना देकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
परिचालन संबंधी समस्याओं का तुरंत समाधान
महाप्रबंधक की ओर से विशेष रूप से ट्रेनों के समय पर परिचालन, यात्रियों की व्यवस्थित आवाजाही और त्योहार के दौरान सामने आने वाली परिचालन संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान पर ध्यान दिया जा रहा है. रेलवे का प्रयास है कि यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े.
यात्रियों की आरामदायक यात्रा रेलवे की प्राथमिकता
पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) शिबराम मांझी ने कहा कि छठ महापर्व के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे ने व्यापक स्तर पर तैयारी की है. यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों के परिचालन के साथ-साथ स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं.
''नवंबर महीने में कुल 984 स्पेशल ट्रेन ट्रिप की व्यवस्था की गई है, जिनमें आरक्षित और अनारक्षित दोनों श्रेणियों की ट्रेनें शामिल हैं. प्रमुख स्टेशनों पर यात्री होल्डिंग एरिया, नियमित उद्घोषणा, आरपीएफ की तैनाती और रेलवे के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के माध्यम से यात्रियों की आवाजाही को व्यवस्थित भी की जा रहा है''. - शिबराम मांझी, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, पूर्व रेलवे
रेलवे का सहयोग करें यात्री
पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिबराम मांझी ने यात्रियों से अपील करते हुए कहा कि वे रेलवे की ओर से जारी उद्घोषणाओं और दिशा-निर्देशों का पालन करें. स्टेशन पर लाइन लगाकर चलें और रेलवे कर्मचारियों के साथ सहयोग करें. यात्रियों को प्लेटफॉर्म के किनारे अनावश्यक रूप से खड़े होने, रेलवे ट्रैक पार करने और निर्धारित प्रवेश-निकास मार्ग के अलावा दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए.
ये भी पढ़ें-
छठ पूजा तक बिहार के इन 12 स्टेशनों पर नहीं मिलेगा प्लेटफॉर्म टिकट, देखें पूरी लिस्ट
बिहार रेल रूट पर बड़ा ब्लॉक, 4 अक्टूबर तक सैकड़ों ट्रेनें कैंसिल और डायवर्ट.. देखें पूरी लिस्ट