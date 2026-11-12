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यात्रीगण ध्यान दें! छठ पर आपके लिए रेलवे ने चलाई 984 स्पेशल ट्रेनें

छठ पूजा स्पेशल ट्रेन ( (Indian Railway) )

मुंगेर: लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर ट्रेनों में बढ़ने वाली यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे ने व्यापक तैयारी की है. यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और आरामदायक रेल यात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूर्व रेलवे की ओर से नवंबर में कुल 984 स्पेशल ट्रेन ट्रिप की व्यवस्था की गई है.

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