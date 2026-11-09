क्या छठ पूजा को लेकर टेंशन में हैं? इन ट्रेनों को पकड़िए और पहुंच जाइये बिहार
Eastern Railway:त्योहारों में बढ़ती भीड़ के मद्देनजर पूर्व रेलवे ने दो एकतरफा अनारक्षित स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया है.रिपोर्ट-प्रिंस दिलखुश
Published : November 9, 2026 at 7:56 PM IST
मुंगेर: दीपावली और छठ पूजा के बाद ट्रेनों में बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. त्योहारों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों की ओर लौटने वाले यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से भागलपुर से आनंद विहार टर्मिनल के लिए दो एकतरफा अनारक्षित स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया गया है.
दोनों ट्रेनें 10 नवंबर 2026 को भागलपुर से रवाना होंगी. रेलवे की इस पहल से भागलपुर, सुल्तानगंज, जमालपुर और आसपास के रेल यात्रियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है. पूर्व रेलवे कोलकाता के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिबराम माझी ने बताया कि यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 04455 और 04477 नंबर की दो अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी.
''त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में भागलपुर से आनंद विहार टर्मिनल के लिए दो एकतरफा अनारक्षित स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया गया है. दोनों ट्रेनें 10 नवंबर को अलग-अलग समय पर रवाना होंगी तथा विक्रमशिला एक्सप्रेस के समान मार्ग और ठहराव से चलेंगी.''- शिबराम माझी, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, पूर्व रेलवे
शाम 7 बजे खुलेगी पहली स्पेशल ट्रेन
शिबराम माझी ने बताया कि रेलवे द्वारा घोषित पहली ट्रेन संख्या 04455 भागलपुर–आनंद विहार टर्मिनल वन-वे अनारक्षित स्पेशल 10 नवंबर 2026 को शाम 19:00 बजे यानी 7 बजे भागलपुर स्टेशन से रवाना होगी. यह ट्रेन अपने निर्धारित मार्ग और ठहराव के अनुसार परिचालित होने वाली 12367 भागलपुर–आनंद विहार टर्मिनल विक्रमशिला एक्सप्रेस के समान रूट और स्टॉपेज का अनुसरण करेगी.
रात 9:30 बजे रवाना होगी दूसरी ट्रेन
इसी क्रम में दूसरी ट्रेन संख्या 04477 भागलपुर–आनंद विहार टर्मिनल वन-वे अनारक्षित स्पेशल भी 10 नवंबर को ही चलाई जाएगी. यह ट्रेन रात 21:30 बजे यानी 9:30 बजे भागलपुर स्टेशन से आनंद विहार टर्मिनल के लिए प्रस्थान करेगी. इस ट्रेन का मार्ग और ठहराव भी 12367 विक्रमशिला एक्सप्रेस के समान रहेगा.
इस प्रकार यात्रियों को एक ही दिन दिल्ली जाने के लिए दो अतिरिक्त अनारक्षित स्पेशल ट्रेनों का विकल्प मिलेगा.दोनों ट्रेनों के बीच ढाई घंटे का अंतर रखा गया है, जिससे अलग-अलग समय पर स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों को यात्रा का अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध हो सकेगा.
विक्रमशिला एक्सप्रेस के रूट और ठहराव से होगा परिचालन
रेलवे की इस घोषणा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि दोनों स्पेशल ट्रेनें भागलपुर-आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलने वाली नियमित 12367 विक्रमशिला एक्सप्रेस के समान मार्ग और निर्धारित ठहराव का अनुसरण करेंगी. इससे इस रेलखंड के विभिन्न स्टेशनों के यात्रियों को भी इन स्पेशल ट्रेनों से यात्रा करने का अवसर मिलेगा.
जमालपुर और आसपास के रेल यात्रियों के लिए भी यह घोषणा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भागलपुर से दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त ट्रेन विकल्प उपलब्ध होगा.त्योहार के बाद कामकाज, नौकरी, पढ़ाई और अन्य जरूरी कार्यों के लिए दिल्ली लौटने वाले यात्रियों को इससे सहूलियत मिलने की उम्मीद है.
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिबराम माझी का बयान
पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिबराम माझी ने बताया कि रेलवे का उद्देश्य त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करना और उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त रेल सुविधा उपलब्ध कराना है. जिससे यात्री अपने महापर्व में शामिल हो सकें.
दोनों ट्रेनें एकतरफा अनारक्षित स्पेशल हैं. दोनों का मार्ग और ठहराव 12367 विक्रमशिला एक्सप्रेस के समान रहेगा. रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि यात्रा से पहले ट्रेन के परिचालन, ठहराव और उपलब्धता से संबंधित नवीनतम जानकारी रेलवे के आधिकारिक पूछताछ माध्यमों से प्राप्त कर लें.
यात्रियों के लिए जरूरी सूचना
ट्रेन संख्या 04455 भागलपुर-आनंद विहार स्पेशल: 10 नवंबर, शाम 7 बजे
ट्रेन संख्या 04477 भागलपुर-आनंद विहार स्पेशल: 10 नवंबर, रात 9:30 बजे.
कुल मिलाकर, त्योहारों के बाद दिल्ली लौटने वाले यात्रियों के लिए पूर्व रेलवे की यह पहल राहत भरी है. एक ही दिन भागलपुर से दो अतिरिक्त अनारक्षित स्पेशल ट्रेनों के परिचालन से यात्रियों को सफर के लिए अतिरिक्त विकल्प मिलेगा और नियमित ट्रेनों में बढ़ते दबाव को कम करने में भी मदद मिल सकती है.
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