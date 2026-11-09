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क्या छठ पूजा को लेकर टेंशन में हैं? इन ट्रेनों को पकड़िए और पहुंच जाइये बिहार

पूर्व रेलवे चलाएगा दो एकतरफा अनारक्षित स्पेशल ट्रेन ( ETV Bharat )

मुंगेर: दीपावली और छठ पूजा के बाद ट्रेनों में बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. त्योहारों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों की ओर लौटने वाले यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से भागलपुर से आनंद विहार टर्मिनल के लिए दो एकतरफा अनारक्षित स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया गया है.

दोनों ट्रेनें 10 नवंबर 2026 को भागलपुर से रवाना होंगी. रेलवे की इस पहल से भागलपुर, सुल्तानगंज, जमालपुर और आसपास के रेल यात्रियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है. पूर्व रेलवे कोलकाता के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिबराम माझी ने बताया कि यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 04455 और 04477 नंबर की दो अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी.