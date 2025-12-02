यात्रीगण ध्यान दें! दिसंबर से गरीब रथ समेत कई ट्रेनें रद्द, देखें लिस्ट

ETV Bharat / state

December 2, 2025

मुंगेर: शीतकालीन मौसम 2025–26 के दौरान संभावित घने कोहरे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यात्रियों की सुरक्षा एवं सुचारु रेल परिचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रेलवे द्वारा विभिन्न मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन में कई बदलाव किये गये हैं, वहीं कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है.

सर्दियों में क्यों होती है यात्रा रद्द: पूर्व रेलवे अंतर्गत आने वाले मालदा मंडल के पीआरओ रासाराज मोजी ने बताया कि सर्दियों में होने वाले घने कोहरे से दृश्यता प्रभावित होती है, जिसके परिणामस्वरूप ट्रेन संचालन में विलंब एवं सुरक्षा जोखिम बढ़ जाते हैं. सुरक्षित, व्यवस्थित एवं निर्बाध रेल यातायात बनाए रखने की दिशा में कई मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों की यात्राएं अस्थायी रूप से रद्द की गई हैं.

ये ट्रेनें हुई रद्द (ETV Bharat)

मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों की रद्द यात्राएं: 15620 कामाख्या - गया साप्ताहिक एक्सप्रेस की दिनांक 01.12.2025 से 23.02.2026 तक कुल 13 ट्रिप यात्राएं रद्द की गई हैं. गाड़ी संख्या 15619 गया - कामाख्या साप्ताहिक एक्सप्रेस की दिनांक 02.12.2025 से 24.02.2026 तक कुल 13 ट्रिप यात्राएं रद्द की गई हैं.

मालदा टाउन - न्यू दिल्ली एक्सप्रेस की यत्राएं रद्द: 14004 न्यू दिल्ली - मालदा टाउन एक्सप्रेस,दिनांक 04.12.2025 से 26.02.2026 तक कुल 25 ट्रिप यात्राएं रद्द की गई हैं. वहीं 14003 मालदा टाउन - न्यू दिल्ली एक्सप्रेस,दिनांक 06.12.2025 से 28.02.2026 तक कुल 25 ट्रिप यात्राएं रद्द की गई हैं.

आनंद विहार – भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस रद्द यात्राएं: 22406 आनंद विहार – भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस की दिसंबर 2025 में 3, 10, 17, 24, 31, वहीं जनवरी 2026 में 7, 14, 21, 28 और फरवरी 2026 में 4, 11, 18, और 25 तारीख को कुल 13 यात्राएं रद्द की गई हैं.

भागलपुर - आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस रद्द यात्राएं: 22405 भागलपुर - आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस की दिसंबर 2025 में 4, 11, 18, 25 तारीख वहीं जनवरी 2026 में 1, 8, 15, 22, 29 तारीख और फरवरी 2026 में 5, 12, 19, 26 तरीख, कुल 13 ट्रिप यात्राएं रद्द की गई हैं.

