होली पर सफर करना हुआ आसान, पूर्व रेलवे ने 94 स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया.. देखें लिस्ट

पूर्व रेलवे ने होली 2025 के लिए 94 स्पेशल ट्रेन यात्राएं घोषित की है. कोलकाता-गोरखपुर, रक्सौल, मधुबनी और कई प्रमुख मार्गों पर चलेंगी ट्रेनें. पढ़ें-

Holi Special Trains
होली स्पेशल ट्रेन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 6, 2026 at 10:31 AM IST

मुंगेर: होली के त्योहार पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने विशेष तैयारियां की है. इसी क्रम में पूर्व रेलवे ने होली स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा प्रदान करने की योजना बनाई है.

पूर्व रेलवे ने किया होली स्पेशल ट्रेनों का ऐलान: पूर्व रेलवे ने इस वर्ष होली के अवसर पर कुल 94 विशेष ट्रेन यात्राएं (ट्रिप्स) चलाने का निर्णय लिया है. ये ट्रेनें विभिन्न महत्वपूर्ण मार्गों पर संचालित की जाएंगी, ताकि यात्री अपने पैतृक स्थानों, परिवार से मिलने, त्योहार मनाने और पुरी जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा आसानी से कर सकें. यह जानकारी पूर्व रेलवे, कोलकाता के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कौशिक मित्रा ने दी है.

प्रमुख मार्गों पर ट्रेनों का विस्तृत विवरण: इन 94 यात्राओं में कोलकाता और रक्सौल के बीच बरौनी मार्ग से 10 यात्राएं, कोलकाता और मधुबनी के बीच बरौनी मार्ग से 8 यात्राएं, तथा कोलकाता और गोरखपुर के बीच (पटना मार्ग से) 20 यात्राएं शामिल हैं. इसके अलावा हावड़ा और आनंद विहार के बीच झाझा-किउल-गया मार्ग से 8 यात्राएं, हावड़ा और खातीपुरा के बीच 8 यात्राएं, तथा कोलकाता और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच 2 यात्राएं चलाई जाएंगी.

तीर्थ यात्रा और खास सेवाएं: सियालदह और पुरी के बीच 8 यात्राएं विशेष रूप से तीर्थयात्रियों के लिए उपयोगी साबित होंगी, क्योंकि पुरी एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जहां होली के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. साथ ही आसनसोल और गोरखपुर के बीच पटना मार्ग से 6 यात्राएं भी शामिल हैं, जो उत्तर भारत की ओर जाने वाले यात्रियों को राहत प्रदान करेंगी.

मालदा टाउन से जुड़े मार्गों पर फोकस: पूर्व रेलवे ने मालदा टाउन से भी विशेष सेवाएं शुरू की हैं, जिनमें मालदा टाउन और आनंद विहार के बीच झाझा-किउल-गया मार्ग से 8 यात्राएं, मालदा टाउन और उधना के बीच किउल-गया मार्ग से 8 यात्राएं, तथा मालदा और मुंबई के बीच किउल-पटना मार्ग से 8 यात्राएं चलाने की योजना है. ये ट्रेनें पूर्वी भारत से पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी.

भीड़ प्रबंधन और अतिरिक्त व्यवस्था की तैयारी: इन विशेष ट्रेन सेवाओं से होली की भीड़ में काफी राहत मिलने की उम्मीद है. प्रमुख तीर्थ स्थलों पर होली मनाने वाले श्रद्धालुओं सहित सभी यात्रियों को सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध होंगे. पूर्व रेलवे यात्रियों की मांग पर लगातार नजर रखेगा और यदि आवश्यकता पड़ी तो विशिष्ट मार्गों पर अतिरिक्त होली स्पेशल ट्रेनें चलाने के लिए भी पूरी तरह तैयार है.

यात्रियों के लिए संदेश: यह पहल भारतीय रेलवे की त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है. यात्री इन ट्रेनों की बुकिंग और समय-सारणी की जानकारी के लिए आधिकारिक रेलवे ऐप या वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं, ताकि होली का त्योहार खुशी और बिना किसी परेशानी के मनाया जा सके.

