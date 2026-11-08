पूर्व रेलवे ने यात्रियों को दिया तोहफा, 901 स्पेशल ट्रेनें चलाने का किया ऐलान
Special Trains For Chhath Puja: बिहारवासियों के लिए खुशखबरी है. पूर्व रेलवे ने 901 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है. रिपोर्ट-प्रिंस दिलखुश
Published : November 8, 2026 at 12:09 PM IST
मुंगेर: दिवाली और छठ पूजा पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे ने विशेष ट्रेनों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 20.13 प्रतिशत की वृद्धि की है. रेलवे ने 1 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक कुल 901 विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है. वहीं, साल 2025 में 750 विशेष ट्रेनें संचालित की गई थीं.
626 आरक्षित विशेष ट्रेनें
पूर्व रेलवे कोलकाता के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिबराम माझी ने बताया कि त्योहारी सीजन में घर लौटने वाले यात्रियों को ध्यान में रखते हुए पूर्व रेलवे ने 1 से 30 नवंबर तक कुल 901 विशेष ट्रेनों के फेरे निर्धारित किए हैं. जिसमें 626 आरक्षित विशेष ट्रेनों के फेरे ((Reserved Trips) शामिल हैं. इनमें 241 फेरे पूर्व रेलवे से शुरू या समाप्त होने वाली ट्रेनों के हैं और 264 फेरे अन्य क्षेत्रीय रेलों से शुरू या समाप्त होने वाली ट्रेनों के हैं, जबकि 121 फेरे पूर्व रेलवे के रास्ते गुजरने वाली ट्रेनों के हैं.
275 अनारक्षित विशेष ट्रेनें
शिबराम माझी ने आगे बताया कि 275 अनारक्षित विशेष ट्रेन फेरे ((Unreserved Trips) निर्धारित किए गए हैं. इनमें 215 फेरे पूर्व रेलवे से शुरू या समाप्त होने वाली और 60 फेरे अन्य क्षेत्रीय रेलवे से शुरू या समाप्त होने वाली ट्रेनों के हैं. उन्होंने कहा कि रेलवे का मानना है कि अतिरिक्त विशेष ट्रेनों के परिचालन से दिवाली और छठ के दौरान यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी सहूलियत मिलेगी.
भागलपुर और जमालपुर स्टेशन पर चिकित्सा सहायता
सीपीआरओ ने बताया कि त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए पूर्व रेलवे ने प्रमुख स्टेशनों पर चौबीसों घंटे चिकित्सा सहायता की व्यवस्था की है. इसमें मालदा मंडल के मालदा टाउन, भागलपुर, साहिबगंज और जमालपुर स्टेशन भी शामिल हैं. इन स्टेशनों पर आपातकालीन चिकित्सा कक्ष, 24 घंटे संचालित मेडिकल बूथ, त्वरित प्रतिक्रिया चिकित्सा दल (QMRT) और स्टैंडबाय एंबुलेंस की व्यवस्था की गई है.
किसी यात्री की तबीयत अचानक बिगड़ने और किसी आपात स्थिति में तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए यह व्यवस्था की गई है. हावड़ा, सियालदह, बर्द्धमान, रामपुरहाट, कोलकाता, बिधाननगर, दमदम, कल्याणी, आसनसोल, जसीडीह और मधुपुर सहित अन्य प्रमुख स्टेशनों पर भी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी.
त्योहारों के दौरान रेलवे स्टेशनों पर उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने, टिकट काउंटरों पर लंबी कतारों को कम करने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुल 901 विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई है. आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए भी बहुस्तरीय इंतजाम किए गए हैं. शिबराम माझी, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, पूर्व रेलवे कोलकाता
प्रतीक्षालयों का क्षेत्रफल 32.97 प्रतिशत बढ़ा
सीपीआरओ शिबराम माझी ने बताया कि स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए पूर्व रेलवे ने प्रमुख टर्मिनलों पर होल्डिंग एरिया और यात्री प्रतीक्षालयों का विस्तार किया है. इस वर्ष कुल यात्री प्रतीक्षालय क्षेत्रफल बढ़ाकर 1,45,177 वर्ग फीट कर दिया गया है, जो वर्ष 2025 में 1,09,177 वर्ग फीट था. इस प्रकार प्रतीक्षालय क्षेत्र में 32.97 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.
मंडलवार प्रतीक्षालय का क्षेत्रफल
मंडलवार प्रतीक्षालय क्षेत्र की बात करें तो हावड़ा में 83,250 वर्ग फीट, सियालदह में 28,827 वर्ग फीट, आसनसोल में 29,450 वर्ग फीट और मालदा में 3,650 वर्ग फीट का यात्री प्रतीक्षालय क्षेत्र उपलब्ध कराया गया है. साथ ही यात्रियों की सहायता और मार्गदर्शन के लिए अतिरिक्त वाणिज्यिक कर्मचारियों की तैनाती में भी 22.25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. पिछले वर्ष जहां 355 कर्मचारी तैनात थे, वहीं इस वर्ष इनकी संख्या बढ़ाकर 434 कर दी गई है.
भागलपुर, जसीडीह और मधुपुर में अतिरिक्त टिकटिंग व्यवस्था
सीपीआरओ ने बताया कि त्योहारों के दौरान टिकट काउंटरों पर लगने वाली लंबी कतारों को कम करने के लिए पूर्व रेलवे ने अनारक्षित टिकटिंग काउंटरों, मोबाइल टिकटिंग सुविधाओं और स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनों की संख्या बढ़ाई है. उन्होंने बताया कि आसनसोल और मालदा मंडल के अंतर्गत आसनसोल, जसीडीह, दुर्गापुर, मधुपुर और भागलपुर स्टेशनों पर अतिरिक्त यूटीएस और एमयूटीएस काउंटर स्थापित किए गए हैं. इससे यात्रियों को टिकट प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी और टिकट खिड़कियों पर भीड़ कम होगी.
हावड़ा स्टेशन पर टिकट काउंटरों की संख्या बढ़ी
हावड़ा स्टेशन पर अनारक्षित टिकट काउंटरों की संख्या बढ़ाकर 25 और मोबाइल टिकटिंग स्थलों की संख्या 16 कर दी गई है. यहां 39 स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनें तीन पालियों में कर्मचारियों की सहायता के साथ संचालित की जा रही हैं. इसके अलावा 16 एमयूटीएस सहायक और 10 आरक्षित सहायक स्टैंडबाय पर रखे गए हैं. वहीं सियालदह में अनारक्षित टिकट काउंटरों की संख्या 28 और मोबाइल टिकटिंग स्थलों की संख्या 21 कर दी गई है.
सीपीआरओ शिबराम माझी ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए पूर्व रेलवे ने प्रमुख स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या में 24.38 प्रतिशत की वृद्धि की है. अब हावड़ा, सियालदह, मालदा और आसनसोल मंडलों के प्रमुख स्टेशनों पर कुल 1,306 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी.
1,379 आरपीएफ कर्मियों की तैनाती
उन्होंने आगे बताया कि रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की तैनाती में 11.65 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए कुल 1,379 आरपीएफ कर्मियों को लगाया गया है.महत्वपूर्ण स्टेशनों पर सशस्त्र त्वरित प्रतिक्रिया दल (QRT), डॉग स्क्वॉड और सामान की जांच के लिए लगेज स्कैनर की व्यवस्था की गई है. रात्रिकालीन लोकल ट्रेनों में महिला आरपीएफ कर्मियों सहित दो सदस्यीय सुरक्षा दल द्वारा एस्कॉर्ट भी उपलब्ध कराया जा रहा है.
24 घंटे सक्रिय रहेंगे कंट्रोल रूम और वॉर रूम
त्योहारों के दौरान ट्रेनों के परिचालन और स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ की स्थिति पर नजर रखने के लिए पूर्व रेलवे मुख्यालय और चारों मंडल मुख्यालयों में 24 घंटे वॉर रूम और नियंत्रण कक्ष संचालित किए जा रहे हैं. इनके माध्यम से स्टेशनों पर भीड़ की स्थिति, ट्रेनों की आवाजाही और किसी भी आपातकालीन परिस्थिति की वास्तविक समय में निगरानी की जाएगी. भीड़ नियंत्रण के लिए फुट ओवरब्रिज, एस्केलेटर और लिफ्ट के पास भी कर्मचारियों की तैनाती की गई है.
सियालदह मंडल में रात्रिकालीन लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ी
सीपीआरओ शिबराम माझी ने बताया कि काली पूजा और दिवाली के अवसर पर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए 8 नवंबर से 11 नवंबर 2026 तक सियालदह मंडल में विशेष रात्रिकालीन उपनगरीय रेल सेवाओं में 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. पहले जहां आठ रात्रिकालीन सेवाएं उपलब्ध थीं, वहीं अब इनकी संख्या बढ़ाकर 12 कर दी गई है. इससे त्योहार के दौरान देर रात तक यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी.
सीपीआरओ शिबराम माझी ने बताया कि पूर्व रेलवे ने त्योहारों के दौरान स्टेशनों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए सघन अभियान चलाने का निर्णय लिया है. प्लेटफॉर्मों की प्रतिदिन मशीनीकृत सफाई, अत्यधिक भीड़ वाले समय में विशेष सफाई अभियान और नियमित कचरा निस्तारण की व्यवस्था की गई है.
इसके अलावा पेयजल टंकियों के क्लोरीनीकरण की भी निगरानी की जा रही है, ताकि यात्रियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके.
महाप्रबंधक गीतिका पांडेय की पहल पर व्यापक तैयारी
सीपीआरओ शिबराम माझी ने कहा कि पूर्व रेलवे की महाप्रबंधक गीतिका पांडेय की पहल पर इस वर्ष त्योहारों के दौरान यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की गई हैं. विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाने से लेकर प्रतीक्षालयों के विस्तार, अतिरिक्त टिकटिंग सुविधाओं, सुरक्षा बलों की तैनाती और चिकित्सा सहायता तक कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं.
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