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पूर्व रेलवे ने यात्रियों को दिया तोहफा, 901 स्पेशल ट्रेनें चलाने का किया ऐलान

पूर्व रेलवे ने यात्रियों को दिया तोहफा ( ETV Bharat )

मुंगेर: दिवाली और छठ पूजा पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे ने विशेष ट्रेनों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 20.13 प्रतिशत की वृद्धि की है. रेलवे ने 1 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक कुल 901 विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है. वहीं, साल 2025 में 750 विशेष ट्रेनें संचालित की गई थीं.

626 आरक्षित विशेष ट्रेनें

पूर्व रेलवे कोलकाता के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिबराम माझी ने बताया कि त्योहारी सीजन में घर लौटने वाले यात्रियों को ध्यान में रखते हुए पूर्व रेलवे ने 1 से 30 नवंबर तक कुल 901 विशेष ट्रेनों के फेरे निर्धारित किए हैं. जिसमें 626 आरक्षित विशेष ट्रेनों के फेरे ((Reserved Trips) शामिल हैं. इनमें 241 फेरे पूर्व रेलवे से शुरू या समाप्त होने वाली ट्रेनों के हैं और 264 फेरे अन्य क्षेत्रीय रेलों से शुरू या समाप्त होने वाली ट्रेनों के हैं, जबकि 121 फेरे पूर्व रेलवे के रास्ते गुजरने वाली ट्रेनों के हैं. 275 अनारक्षित विशेष ट्रेनें शिबराम माझी ने आगे बताया कि 275 अनारक्षित विशेष ट्रेन फेरे ((Unreserved Trips) निर्धारित किए गए हैं. इनमें 215 फेरे पूर्व रेलवे से शुरू या समाप्त होने वाली और 60 फेरे अन्य क्षेत्रीय रेलवे से शुरू या समाप्त होने वाली ट्रेनों के हैं. उन्होंने कहा कि रेलवे का मानना है कि अतिरिक्त विशेष ट्रेनों के परिचालन से दिवाली और छठ के दौरान यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी सहूलियत मिलेगी.



भागलपुर और जमालपुर स्टेशन पर चिकित्सा सहायता सीपीआरओ ने बताया कि त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए पूर्व रेलवे ने प्रमुख स्टेशनों पर चौबीसों घंटे चिकित्सा सहायता की व्यवस्था की है. इसमें मालदा मंडल के मालदा टाउन, भागलपुर, साहिबगंज और जमालपुर स्टेशन भी शामिल हैं. इन स्टेशनों पर आपातकालीन चिकित्सा कक्ष, 24 घंटे संचालित मेडिकल बूथ, त्वरित प्रतिक्रिया चिकित्सा दल (QMRT) और स्टैंडबाय एंबुलेंस की व्यवस्था की गई है. किसी यात्री की तबीयत अचानक बिगड़ने और किसी आपात स्थिति में तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए यह व्यवस्था की गई है. हावड़ा, सियालदह, बर्द्धमान, रामपुरहाट, कोलकाता, बिधाननगर, दमदम, कल्याणी, आसनसोल, जसीडीह और मधुपुर सहित अन्य प्रमुख स्टेशनों पर भी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी. त्योहारों के दौरान रेलवे स्टेशनों पर उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने, टिकट काउंटरों पर लंबी कतारों को कम करने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुल 901 विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई है. आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए भी बहुस्तरीय इंतजाम किए गए हैं. शिबराम माझी, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, पूर्व रेलवे कोलकाता



प्रतीक्षालयों का क्षेत्रफल 32.97 प्रतिशत बढ़ा सीपीआरओ शिबराम माझी ने बताया कि स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए पूर्व रेलवे ने प्रमुख टर्मिनलों पर होल्डिंग एरिया और यात्री प्रतीक्षालयों का विस्तार किया है. इस वर्ष कुल यात्री प्रतीक्षालय क्षेत्रफल बढ़ाकर 1,45,177 वर्ग फीट कर दिया गया है, जो वर्ष 2025 में 1,09,177 वर्ग फीट था. इस प्रकार प्रतीक्षालय क्षेत्र में 32.97 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. मंडलवार प्रतीक्षालय का क्षेत्रफल मंडलवार प्रतीक्षालय क्षेत्र की बात करें तो हावड़ा में 83,250 वर्ग फीट, सियालदह में 28,827 वर्ग फीट, आसनसोल में 29,450 वर्ग फीट और मालदा में 3,650 वर्ग फीट का यात्री प्रतीक्षालय क्षेत्र उपलब्ध कराया गया है. साथ ही यात्रियों की सहायता और मार्गदर्शन के लिए अतिरिक्त वाणिज्यिक कर्मचारियों की तैनाती में भी 22.25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. पिछले वर्ष जहां 355 कर्मचारी तैनात थे, वहीं इस वर्ष इनकी संख्या बढ़ाकर 434 कर दी गई है. भागलपुर, जसीडीह और मधुपुर में अतिरिक्त टिकटिंग व्यवस्था सीपीआरओ ने बताया कि त्योहारों के दौरान टिकट काउंटरों पर लगने वाली लंबी कतारों को कम करने के लिए पूर्व रेलवे ने अनारक्षित टिकटिंग काउंटरों, मोबाइल टिकटिंग सुविधाओं और स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनों की संख्या बढ़ाई है. उन्होंने बताया कि आसनसोल और मालदा मंडल के अंतर्गत आसनसोल, जसीडीह, दुर्गापुर, मधुपुर और भागलपुर स्टेशनों पर अतिरिक्त यूटीएस और एमयूटीएस काउंटर स्थापित किए गए हैं. इससे यात्रियों को टिकट प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी और टिकट खिड़कियों पर भीड़ कम होगी.