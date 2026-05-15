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गर्मी में रेल यात्रियों को राहत, 16 मई से रोज चलेगी समर स्पेशल ट्रेन.. जानें शेड्यूल

पूर्व रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों में हावड़ा-राजगीर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की. ट्रेन 16 मई से 17 जून तक प्रतिदिन चलेगी. देखें शेड्यूल-

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हावड़ा राजगीर स्पेशल ट्रेन (Concept Image)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 15, 2026 at 10:19 AM IST

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मुंगेर: गर्मी की छुट्टियों और बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे ने यात्रियों को राहत दी है. रेलवे प्रशासन ने 03029/03030 हावड़ा-राजगीर-हावड़ा स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है. यह ट्रेन भागलपुर, जमालपुर, किऊल सहित कई महत्वपूर्ण स्टेशनों से होकर गुजरेगी.

ट्रेन की समय-सारणी: ट्रेन नंबर 03029 हावड़ा-राजगीर स्पेशल हावड़ा से रात 10:50 बजे चलेगी. यह बर्द्धमान, रामपुरहाट, साहिबगंज, भागलपुर, जमालपुर, किऊल होते हुए राजगीर दोपहर 1 बजे पहुंचेगी. वापसी ट्रेन 03030 राजगीर से दोपहर 2 बजे रवाना होकर हावड़ा सुबह 4:30 बजे पहुंचेगी.

महत्वपूर्ण स्टेशनों पर ठहराव: ट्रेन दोनों दिशाओं में बोलपुर शांतिनिकेतन, पाकुड़, बरहरवा, सुल्तानगंज, अभयपुर, लखीसराय, शेखपुरा, बख्तियारपुर, बिहारशरीफ और नालंदा स्टेशनों पर भी रुकेगी. इससे बिहार और पश्चिम बंगाल के यात्रियों को सुविधा मिलेगी.

14 कोचों वाली स्पेशल ट्रेन: इस स्पेशल ट्रेन में कुल 14 कोच लगाए जाएंगे, जिसमें 4 शयनयान (Sleeper), 8 जनरल और 2 एसएलआरडी कोच शामिल हैं. इससे अधिक से अधिक यात्रियों को बैठने की सुविधा मिल सकेगी.

33-33 ट्रिप का कार्यक्रम: 03029 हावड़ा-राजगीर स्पेशल 16 मई 2026 से 17 जून 2026 तक प्रतिदिन चलेगी. वहीं 03030 राजगीर-हावड़ा स्पेशल 17 मई से 18 जून 2026 तक प्रतिदिन संचालित होगी. दोनों दिशाओं में 33-33 ट्रिपें होंगी.

भागलपुर-जमालपुर क्षेत्र को फायदा: भागलपुर, मुंगेर, जमालपुर और किऊल क्षेत्र के यात्रियों को कोलकाता और राजगीर की यात्रा अब आसान हो जाएगी. गर्मी के मौसम में ट्रेनों की भीड़ को कम करने के लिए यह विशेष व्यवस्था की गई है.

किन यात्रियों को मिलेगी सुविधा: प्रतियोगी परीक्षा, इलाज, पर्यटन और पारिवारिक यात्रा करने वाले लोगों को इस ट्रेन से काफी राहत मिलने की उम्मीद है. रेलवे ने यात्रियों से समय पर स्टेशन पहुंचने और आरक्षण संबंधी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट से लेने की अपील की है.

रेलवे की तैयारी: पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिबराम मांझी ने बताया कि सीमित अवधि में चलने वाली यह स्पेशल ट्रेन यात्रियों की सुविधा के लिए शुरू की गई है. इससे गर्मी की छुट्टियों में रेल यात्रा और सुगम हो सकेगी.

"यह स्पेशल ट्रेन सीमित अवधि तक प्रतिदिन चलाई जाएगी. ट्रेन में स्लीपर, जनरल और एसएलआरडी कोच लगाए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक यात्रियों को यात्रा सुविधा मिल सके."-पूर्व शिबराम मांझी, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, रेलवे कोलकाता

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