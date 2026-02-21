ETV Bharat / state

बिहार के सोनपुर में बनेगा पूर्वी भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, 4200 मीटर रनवे और 5 करोड़ यात्रियों की क्षमता

बिहार में एयरपोर्ट ( ETV Bharat )