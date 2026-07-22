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रांची में जल्द खुलेगा पूर्वी भारत का पहला सरकारी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग संस्थान, राज्य स्थापना दिवस पर सीएम हेमंत करेंगे पाठक्रम का शुभारंभ

रांची: रांची में पूर्वी भारत का पहला एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग (एएमई) और एयर होस्टेस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित होगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोनों कोर्सों का औपचारिक शुभारंभ नवंबर में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर करेंगे. एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग (एएमई) पाठ्यक्रम के संचालन के लिए झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट ने दिल्ली की संस्था मेसर्स वेन्योर के साथ एमओयू किया है. वहीं, एयर होस्टेस प्रशिक्षण के लिए एआईएसईसीटी लिमिटेड, भोपाल के साथ करार किया गया है.

इन पाठ्यक्रमों का संचालन धनबाद स्थित झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के आधारभूत ढांचे पर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत किया जाएगा. इन पाठ्यक्रमों के शुरू होने से झारखंड के साथ-साथ बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ सहित पड़ोसी राज्यों के युवाओं को विमानन क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दूर-दराज के राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा. इससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी.

एएमई पाठ्यक्रम में 60 सीटें, तीन वर्षीय होगा कोर्स

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एएमई पाठ्यक्रम में 60 सीटें निर्धारित की गई हैं. यह तीन वर्षीय कोर्स होगा, जिसकी कुल फीस 6 लाख रुपये होगी. शुल्क का भुगतान तीन वार्षिक किस्तों में 2-2 लाख रुपये के रूप में किया जाएगा. एयर होस्टेस प्रशिक्षण के तहत छह माह और 12 माह अवधि के दो पाठ्यक्रम संचालित होंगे. दोनों पाठ्यक्रम में 60-60 सीटें उपलब्ध रहेंगी. छह माह के कोर्स की फीस 1,00,500 रुपये और 12 माह के डिप्लोमा कोर्स की फीस 1,55,500 रुपये निर्धारित की गई है. इस शुल्क में ड्रेस, ग्रूमिंग किट और स्विमिंग प्रशिक्षण भी शामिल रहेगा.

कोर्स का संचालन नागर विमानन महानिदेशालय की अनुमति मिलने के बाद शुरू किया जाएगा.एयर होस्टेस प्रशिक्षण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 जुलाई निर्धारित की गई है. इच्छुक अभ्यर्थी झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के प्रबंध निदेशक ने दी जानकारी