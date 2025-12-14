ETV Bharat / state

रांची में सुरों की जंग, पूर्वी जोन बैंड प्रतियोगिता का सोमवार को होगा भव्य आगाज

रांची में पूर्वी जोन बैंड प्रतियोगिता आयोजित होने वाली है.

East Zone Band Competition will be held in Ranchi
पूर्वी जोन बैंड प्रतियोगिता लेने वाले प्रतिभागी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 14, 2025 at 7:06 PM IST

रांचीः झारखंड की राजधानी रांची एक बार फिर संगीत और ताल की गूंज से सराबोर होने जा रही है. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची की मेजबानी में पूर्वी जोन बैंड प्रतियोगिता का शुभारंभ कल 15 दिसंबर 2025 को खेलगांव स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा.

इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में पूर्वी भारत के 11 राज्यों से स्कूली बालक–बालिका बैंड टीमें भाग लेंगी. इस प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह सुबह 10 बजे स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के सचिव उमाशंकर सिंह करेंगे.

समापन समारोह शाम 4 बजे आयोजित होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राजस्व, निबंधन एवं परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ उपस्थित रहेंगे. यह प्रतियोगिता रक्षा मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त दिशा-निर्देशों पर आधारित है. इसके चार जोन के विजेता आगामी राष्ट्रीय बैंड प्रतियोगिता में भाग लेंगे, जो गणतंत्र दिवस पर आयोजित होती है. राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम आने वाली टीम को 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर प्रस्तुति देने का अवसर मिलेगा.

East Zone Band Competition will be held in Ranchi
पूर्वी जोन बैंड प्रतियोगिता लेने वाले प्रतिभागी (ETV Bharat)

बता दें कि पिछले वर्ष झारखंड की बैंड टीम ने यह सम्मान प्राप्त किया था. इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी राज्यों की टीमें रांची पहुंच चुकी हैं. आज रविवार को उनके स्वागत में राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी सह आयोजन सचिव धीरसेन ए. सोरेंग ने प्रतिभागियों को पारंपरिक झारखंडी गमछा पहनाकर अभिनंदन किया. उन्होंने बताया कि आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और झारखंड एक बार फिर शानदार प्रदर्शन को तैयार है.

