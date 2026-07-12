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पूर्वी सिंहभूम में 1.50 करोड़ के बेशकीमती पन्ना के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार, संगठित तस्करी नेटवर्क पर पुलिस का प्रहार

पूर्वी सिंहभूम पुलिस ने बहुमूल्य पन्ना की तस्करी के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

East Singhbhum police
पूर्वी सिंहभूम पुलिस ने पकड़े तस्कर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 12, 2026 at 4:00 PM IST

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पूर्वी सिंहभूम: पुलिस ने बहुमूल्य रत्नों की अवैध तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बहरागोड़ा बस स्टैंड के पास से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके कब्जे से 1.095 किलोग्राम (1095 ग्राम) बहुमूल्य पन्ना (एमराल्ड) बरामद किया है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपये बताई जा रही है. इस कार्रवाई को जिले में खनिज एवं बहुमूल्य रत्नों की तस्करी के विरुद्ध अब तक की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में माना जा रहा है.

पुलिस के मुताबिक, वरीय एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर बहुमूल्य पन्ना की खेप लेकर बहरागोड़ा बस स्टैंड क्षेत्र में पहुंचने वाले हैं. सूचना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, घाटशिला के नेतृत्व में एक विशेष छापामार टीम का गठन किया गया. टीम ने इलाके की घेराबंदी कर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी.

करोड़ों के बहुमूल्य पन्नों के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार (Etv Bharat)

आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की घेराबंदी

कुछ देर बाद पुलिस को दो दोपहिया वाहनों के साथ खड़े तीन संदिग्ध शख्स दिखाई दिए, जैसे ही पुलिस टीम उनकी ओर बढ़ी, तीनों मौके से भागने का प्रयास करने लगे. हालांकि पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए तीनों को मौके पर ही दबोच लिया. इसके बाद उनकी विधिवत तलाशी ली गई, जिसमें बड़े पैमाने पर बहुमूल्य पन्ना और अन्य सामान बरामद हुआ.

पुलिस कर रही है आरोपियों से पूछताछ

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विनय पातर (50), सिद्धेश्वर कालिंदी (45) और स्नेहाशीष मंगराज (44) के रूप में हुई है. तीनों पूर्वी सिंहभूम जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों के निवासी बताए जा रहे हैं. पुलिस अब इनसे पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि यह बहुमूल्य रत्न कहां से लाया गया था और इसे किसे सौंपा जाना था.

पुलिस की तलाशी में जब्त बहुमूल्य पन्ना

तलाशी के दौरान सबसे बड़ी बरामदगी मुख्य आरोपी विनय पातर की स्कूटी की डिक्की से हुई. पुलिस को प्लास्टिक में पैक किया गया 1.095 किलोग्राम पन्ना, एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन तथा 1,840 रुपये नकद मिले. वही दूसरे आरोपी सिद्धेश्वर कालिंदी के पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया. तीसरे आरोपी स्नेहाशीष मंगराज के कब्जे से एक हीरो डिलक्स मोटरसाइकिल, एक पोको एंड्रॉयड मोबाइल फोन तथा 460 रुपये नकद बरामद हुए.

पुलिस ने इस कार्रवाई में कुल 1.095 किलोग्राम बहुमूल्य पन्ना, दो दोपहिया वाहन, तीन एंड्रॉयड मोबाइल फोन तथा 2,300 रुपये नकद जब्त किए हैं. जब्त किए गए सभी सामान को कानूनी प्रक्रिया के तहत पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है और आगे की जांच जारी है.

पकड़े गए आरोपी का आपराधिक इतिहास

जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला है कि मुख्य आरोपी विनय पातर का आपराधिक इतिहास पहले से रहा है. उसके खिलाफ 2018 में गुड़ाबांदा थाना में खनिज तस्करी और चोरी से संबंधित मामले दर्ज हैं. इससे पुलिस को संदेह है कि वह लंबे समय से अवैध खनिज कारोबार से जुड़ा हो सकता है. अब पुलिस उसके पुराने संपर्कों और आर्थिक लेन-देन की भी जांच कर रही है.

विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज

पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के अलावा भारतीय वन अधिनियम, 1927, पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए कानूनी कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है.

पुलिस करेगी अंतरराज्यीय तस्करी गिरोह सक्रिय होने की पुष्टि

पुलिस फिलहाल इस बात की गहन जांच कर रही है कि बरामद पन्ना किस खदान या क्षेत्र से लाया गया था, साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि इसके पीछे कोई अंतरराज्यीय तस्करी गिरोह सक्रिय है या नहीं? पुलिस आरोपियों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल, चैट, बैंकिंग लेन-देन और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच कर रही है, ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके.

संगठित अपराध है बहुमूल्य रत्नों की अवैध तस्करी

जानकारों का मानना है कि बहुमूल्य रत्नों की अवैध तस्करी एक संगठित अपराध है, जिसमें कई राज्यों के तस्करों की संलिप्तता हो सकती है. ऐसे मामलों में केवल वाहक ही नहीं बल्कि खरीददार, सप्लायर और वित्तीय मदद करने वाले लोग भी जांच के दायरे में आते हैं. इसलिए पुलिस इस मामले को केवल एक गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रखकर पूरे गिरोह तक पहुंचने की रणनीति पर काम कर रही है.

जारी रहेगा रत्नों की तस्करी के खिलाफ अभियान: पुलिस

पूर्वी सिंहभूम पुलिस ने साफ किया है कि जिले में अवैध खनन, बहुमूल्य खनिजों और रत्नों की तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा. पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि यदि उन्हें इस तरह की किसी अवैध गतिविधि की जानकारी मिले तो तत्काल पुलिस को सूचित करें. सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.

संगठित तस्करी नेटवर्क पर प्रभावी प्रहार

बहरागोड़ा में हुई यह कार्रवाई एक बार फिर साबित करती है कि सटीक खुफिया सूचना, त्वरित रणनीति और प्रभावी पुलिस कार्रवाई के जरिए संगठित तस्करी नेटवर्क पर प्रभावी प्रहार किया जा सकता है. अब सभी की नजर इस बात पर है कि पुलिस जांच में इस बहुमूल्य पन्ना के स्रोत और इसके पीछे काम कर रहे पूरे नेटवर्क का कितना बड़ा खुलासा हो पाता है.

पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, घाटशिला ने किया. छापेमारी अभियान में बहरागोड़ा थाना प्रभारी शंकर प्रसाद कुशवाहा, अनुसंधानकर्ता रामप्रवेश राय, राहुल कुमार, पंकज कुमार पासवान, ओम शरण सहित कई पुलिस अधिकारी एवं जवान शामिल रहे. पुलिस अधिकारियों ने समन्वित कार्रवाई करते हुए बिना किसी अप्रिय घटना के आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की.

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