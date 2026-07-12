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पूर्वी सिंहभूम में 1.50 करोड़ के बेशकीमती पन्ना के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार, संगठित तस्करी नेटवर्क पर पुलिस का प्रहार

पूर्वी सिंहभूम: पुलिस ने बहुमूल्य रत्नों की अवैध तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बहरागोड़ा बस स्टैंड के पास से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके कब्जे से 1.095 किलोग्राम (1095 ग्राम) बहुमूल्य पन्ना (एमराल्ड) बरामद किया है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपये बताई जा रही है. इस कार्रवाई को जिले में खनिज एवं बहुमूल्य रत्नों की तस्करी के विरुद्ध अब तक की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में माना जा रहा है.

पुलिस के मुताबिक, वरीय एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर बहुमूल्य पन्ना की खेप लेकर बहरागोड़ा बस स्टैंड क्षेत्र में पहुंचने वाले हैं. सूचना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, घाटशिला के नेतृत्व में एक विशेष छापामार टीम का गठन किया गया. टीम ने इलाके की घेराबंदी कर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी.

करोड़ों के बहुमूल्य पन्नों के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार (Etv Bharat)

आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की घेराबंदी

कुछ देर बाद पुलिस को दो दोपहिया वाहनों के साथ खड़े तीन संदिग्ध शख्स दिखाई दिए, जैसे ही पुलिस टीम उनकी ओर बढ़ी, तीनों मौके से भागने का प्रयास करने लगे. हालांकि पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए तीनों को मौके पर ही दबोच लिया. इसके बाद उनकी विधिवत तलाशी ली गई, जिसमें बड़े पैमाने पर बहुमूल्य पन्ना और अन्य सामान बरामद हुआ.

पुलिस कर रही है आरोपियों से पूछताछ

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विनय पातर (50), सिद्धेश्वर कालिंदी (45) और स्नेहाशीष मंगराज (44) के रूप में हुई है. तीनों पूर्वी सिंहभूम जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों के निवासी बताए जा रहे हैं. पुलिस अब इनसे पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि यह बहुमूल्य रत्न कहां से लाया गया था और इसे किसे सौंपा जाना था.

पुलिस की तलाशी में जब्त बहुमूल्य पन्ना

तलाशी के दौरान सबसे बड़ी बरामदगी मुख्य आरोपी विनय पातर की स्कूटी की डिक्की से हुई. पुलिस को प्लास्टिक में पैक किया गया 1.095 किलोग्राम पन्ना, एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन तथा 1,840 रुपये नकद मिले. वही दूसरे आरोपी सिद्धेश्वर कालिंदी के पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया. तीसरे आरोपी स्नेहाशीष मंगराज के कब्जे से एक हीरो डिलक्स मोटरसाइकिल, एक पोको एंड्रॉयड मोबाइल फोन तथा 460 रुपये नकद बरामद हुए.

पुलिस ने इस कार्रवाई में कुल 1.095 किलोग्राम बहुमूल्य पन्ना, दो दोपहिया वाहन, तीन एंड्रॉयड मोबाइल फोन तथा 2,300 रुपये नकद जब्त किए हैं. जब्त किए गए सभी सामान को कानूनी प्रक्रिया के तहत पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है और आगे की जांच जारी है.

पकड़े गए आरोपी का आपराधिक इतिहास

जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला है कि मुख्य आरोपी विनय पातर का आपराधिक इतिहास पहले से रहा है. उसके खिलाफ 2018 में गुड़ाबांदा थाना में खनिज तस्करी और चोरी से संबंधित मामले दर्ज हैं. इससे पुलिस को संदेह है कि वह लंबे समय से अवैध खनिज कारोबार से जुड़ा हो सकता है. अब पुलिस उसके पुराने संपर्कों और आर्थिक लेन-देन की भी जांच कर रही है.

विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज