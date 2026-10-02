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बाढ़ की त्रासदी से उबर रहा पूर्वी चंपारण, 4 फीट नीचे गया गंडक का जलस्तर

मोतिहारी में बाढ़ ( ETV Bharat )

पूर्वी चंपारण: बिहार का पूर्वी चंपारण जिला अब भीषण बाढ़ की आपदा से धीरे-धीरे उबरने लगा है. मोतिहारी में गंडक नदी का जलस्तर करीब चार फीट नीचे चला गया है और बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य होने की ओर बढ़ रहे हैं. इस प्राकृतिक आपदा के दौरान जिला प्रशासन, स्थानीय ग्रामीणों, वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों तथा राहत दलों के बीच बेहतर समन्वय ने बड़ी चुनौती को संभालने में अहम भूमिका निभाई.