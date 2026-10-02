बाढ़ की त्रासदी से उबर रहा पूर्वी चंपारण, 4 फीट नीचे गया गंडक का जलस्तर
पूर्वी चंपारण में बाढ़ से 44 हजार से अधिक आबादी प्रभावित, 3500 लोगों को सुरक्षित निकाला गया. गंडक का जलस्तर 4 फीट नीचे पहुंचा. रिपोर्ट-रोहित
Published : October 2, 2026 at 11:30 AM IST
पूर्वी चंपारण: बिहार का पूर्वी चंपारण जिला अब भीषण बाढ़ की आपदा से धीरे-धीरे उबरने लगा है. मोतिहारी में गंडक नदी का जलस्तर करीब चार फीट नीचे चला गया है और बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य होने की ओर बढ़ रहे हैं. इस प्राकृतिक आपदा के दौरान जिला प्रशासन, स्थानीय ग्रामीणों, वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों तथा राहत दलों के बीच बेहतर समन्वय ने बड़ी चुनौती को संभालने में अहम भूमिका निभाई.
ग्रामीणों को क्षति नहीं होने का श्रेय
मोतिहारी के जिलाधिकारी सुमन सौरभ यादव ने बाढ़ की स्थिति और प्रशासन की तैयारियों को लेकर बताया कि इस आपदा में जान-माल की क्षति नहीं होने का श्रेय सबसे पहले ग्रामीणों को दिया जाना चाहिए. इसके बाद वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों तथा अंत में प्रशासन को इसका श्रेय जाता है.
"चंपारण तटबंध को सुरक्षित रखने और जहां-जहां दरारें आईं, वहां ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया. ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच बने इस मजबूत तालमेल ने न केवल हजारों लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि राहत और पुनर्वास से जुड़े कार्यों को भी तेजी से जमीन पर उतारने में मदद की."-सुमन सौरभ यादव, जिलाधिकारी, मोतिहारी
राहत और बचाव अभियान
बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को लगाया गया. सरकारी और निजी नावों के जरिए लोगों को चिह्नित सुरक्षित शरणस्थलों तक पहुंचाया गया. इस दौरान स्थानीय युवाओं और ग्रामीणों ने भी राहत दलों का मार्गदर्शन किया. ऊंचे स्थानों पर बनाए गए राहत शिविरों के संचालन में स्थानीय लोगों ने प्रशासन का सहयोग किया.
सामुदायिक रसोई का संचालन
राहत अभियान का एक बड़ा हिस्सा सामुदायिक रसोई के संचालन का रहा. प्रशासन ने युद्ध स्तर पर सामुदायिक रसोई शुरू कराई. स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम लोगों ने इसमें स्वेच्छा से श्रमदान किया. बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए भोजन और पेयजल की व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई. जिले में 28 स्थानों को चिह्नित कर सामुदायिक रसोई संचालित की गई.
भोजन व्यवस्था के आंकड़े
आंकड़ों के मुताबिक, 1 अक्टूबर 2026 को दोपहर तक इन सामुदायिक रसोई में 48 हजार 339 लोगों ने गुणवत्तापूर्ण भोजन किया. प्रशासनिक पदाधिकारियों की ओर से भोजन की गुणवत्ता की नियमित जांच की जा रही है. सुबह के समय लोगों को चना, गुड़ और केला नाश्ते के रूप में दिया जा रहा है. बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है.
स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा सेवाएं
मोतिहारी पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने कहा कि राहत और बचाव के साथ स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया. राहत शिविरों के साथ चिकित्सा शिविर लगाए गए. पशुधन की सुरक्षा के लिए पशु चिकित्सा शिविरों के अलावा एंबुलेंस वैन के माध्यम से भी पशुओं का उपचार कराया गया. स्वास्थ्य टीमों ने प्रभावित गांवों में पहुंचकर लोगों की जांच की, ताकि बाढ़ के बाद महामारी फैलने की आशंका को समय रहते रोका जा सके.
"सुरक्षा के लिए पुलिस बल को लगाया गया है. जलजमाव वाले इलाकों में ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव का काम भी जारी है. वहीं, वाल्मीकिनगर बैराज से छोड़े गए अत्यधिक पानी के कारण गंडक नदी के तटबंधों पर दबाव बढ़ा, लेकिन पूर्वी चंपारण के अंतर्गत आने वाला चंपारण तटबंध और अन्य रिंग बांध सुरक्षित रहे."-स्वर्ण प्रभात, पुलिस अधीक्षक, मोतिहारी
प्रभावित क्षेत्रों का ब्योरा
बाढ़ का असर जिले के चार अंचलों में देखने को मिला. संग्रामपुर, अरेराज, केसरिया और पहाड़पुर के कुल 17 पंचायतों के 27 गांव प्रभावित हुए. इनमें संग्रामपुर के 11, अरेराज के 7, केसरिया के 6 और पहाड़पुर की एक पंचायत के 3 गांव शामिल हैं. इस बाढ़ से करीब 44 हजार 153 की आबादी प्रभावित हुई.
3,500 लोगों को सुरक्षित निकाला गया
बाढ़ के दौरान एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय नागरिकों के संयुक्त प्रयास से करीब 3,500 लोगों को सुरक्षित निकाला गया. फिलहाल गंडक नदी का जलस्तर नीचे जाने के साथ ही पूर्वी चंपारण में बाढ़ का संकट कमजोर पड़ रहा है. हालांकि प्रशासन की निगरानी अभी भी जारी है. प्राकृतिक आपदा के समय प्रशासनिक तैयारी के साथ स्थानीय ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और आम लोगों की सामूहिक भागीदारी राहत और बचाव अभियान को मजबूती दे सकती है.
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