पूर्वी चंपारण को लगातार दूसरी बार मिला राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रपति के हाथों जिला कलेक्टर हुए सम्मानित

पूर्वी चंपारण जिले को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों 'बेस्ट इलेक्शन ड्रिस्ट्रिक्ट अवॉर्ड' मिला. राष्ट्रपति ने अपने हाथों जिला कलेक्टर सौरभ जोरवाल को पुरस्कार सौंपा-

राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होते जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल (ETV Bharat)
Published : January 25, 2026 at 8:01 PM IST

पूर्वी चंपारण : राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों पूर्वी चंपारण जिले को ‘बेस्ट इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट अवॉर्ड’ से सम्मानित किया गया. यह सम्मान बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 में जिले के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया गया.

जिलाधिकारी ने ग्रहण किया सम्मान : राष्ट्रपति के द्वारा यह पुरस्कार पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने प्राप्त किया. यह उपलब्धि जिला प्रशासन के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय बन गई है.

टीमवर्क का परिणाम- जिलाधिकारी : सम्मान मिलने के बाद जिलाधिकारी ने कहा कि यह पुरस्कार जिले के सभी पदाधिकारियों, कर्मचारियों, सुरक्षा बलों, मतदाताओं और आम जनता के सामूहिक प्रयासों का नतीजा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना मजबूत टीमवर्क और समन्वय के ऐसी सफलता संभव नहीं थी.

चंपारण की धरती ने फिर निभाई लोकतांत्रिक भूमिका : चंपारण सत्याग्रह के लिए ऐतिहासिक पहचान रखने वाला पूर्वी चंपारण जिला एक बार फिर लोकतंत्र को मजबूत करने में अग्रणी साबित हुआ है. इस पुरस्कार ने जिले की छवि को राष्ट्रीय पटल पर और सशक्त किया है.

जीपीएस आधारित CAPF तैनाती बड़ा नवाचार : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान जिले ने स्वचालित जीपीएस आधारित CAPF तैनाती प्रणाली विकसित की. जहां पहले तैनाती योजना बनाने में कई दिन लगते थे, वहीं इस तकनीक से कुछ ही मिनटों में वैज्ञानिक और सटीक तैनाती संभव हो सकी. इससे सुरक्षा व्यवस्था पहले से अधिक मजबूत हुई.

डिजिटल तकनीक से चुनाव प्रबंधन हुआ आसान : जिले में क्यूआर-कोड नेविगेशन सिस्टम, इंटरैक्टिव बूथ मैपिंग, पूर्व-मुद्रित रजिस्टर और रियल-टाइम डैशबोर्ड जैसे डिजिटल टूल्स का उपयोग किया गया. मोबाइल ऐप और वेब प्लेटफॉर्म के जरिए पूरे चुनाव की लाइव मॉनिटरिंग संभव हो सकी.

मतदान प्रतिशत में रिकॉर्ड बढ़ोतरी : इन नवाचारों और व्यवस्थाओं का सीधा असर मतदान पर पड़ा. वर्ष 2020 में 60.28% मतदान हुआ था, जो 2025 में बढ़कर 71.55% तक पहुंच गया. सबसे अहम बात यह रही कि पूरे चुनाव के दौरान शून्य हिंसक घटनाएं दर्ज की गईं.

स्वीप अभियान और जागरूकता ने बदली तस्वीर : चुनाव से पहले जिले में व्यापक मतदाता जागरूकता अभियान चलाए गए. स्वीप कार्यक्रम के तहत स्कूलों, कॉलेजों और गांवों में कार्यक्रम आयोजित हुए. मतदाता सूची संशोधन में भी 100% सटीकता सुनिश्चित की गई.

बिहार के लिए गौरव, देश के लिए मॉडल : भारत निर्वाचन आयोग ने पूर्वी चंपारण के प्रयासों को पूरे देश के लिए अनुकरणीय बताया. राष्ट्रपति ने भी अपने संबोधन में ऐसे जिलों की सराहना की, जिन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई.

सामूहिक विजय का उत्सव : इस अवसर पर जिलाधिकारी ने जिला प्रशासन, निर्वाचन कर्मियों और जिलेवासियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि यह सम्मान सामूहिक जीत है और भविष्य में भी इसी स्तर की उत्कृष्टता बनाए रखने का संकल्प लिया गया है. पूर्वी चंपारण अब देश में डिजिटल और शांतिपूर्ण चुनाव प्रबंधन का प्रतीक बन चुका है.

