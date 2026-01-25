ETV Bharat / state

पूर्वी चंपारण को लगातार दूसरी बार मिला राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रपति के हाथों जिला कलेक्टर हुए सम्मानित

पूर्वी चंपारण : राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों पूर्वी चंपारण जिले को ‘बेस्ट इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट अवॉर्ड’ से सम्मानित किया गया. यह सम्मान बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 में जिले के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया गया.

जिलाधिकारी ने ग्रहण किया सम्मान : राष्ट्रपति के द्वारा यह पुरस्कार पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने प्राप्त किया. यह उपलब्धि जिला प्रशासन के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय बन गई है.

टीमवर्क का परिणाम- जिलाधिकारी : सम्मान मिलने के बाद जिलाधिकारी ने कहा कि यह पुरस्कार जिले के सभी पदाधिकारियों, कर्मचारियों, सुरक्षा बलों, मतदाताओं और आम जनता के सामूहिक प्रयासों का नतीजा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना मजबूत टीमवर्क और समन्वय के ऐसी सफलता संभव नहीं थी.

चंपारण की धरती ने फिर निभाई लोकतांत्रिक भूमिका : चंपारण सत्याग्रह के लिए ऐतिहासिक पहचान रखने वाला पूर्वी चंपारण जिला एक बार फिर लोकतंत्र को मजबूत करने में अग्रणी साबित हुआ है. इस पुरस्कार ने जिले की छवि को राष्ट्रीय पटल पर और सशक्त किया है.

जीपीएस आधारित CAPF तैनाती बड़ा नवाचार : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान जिले ने स्वचालित जीपीएस आधारित CAPF तैनाती प्रणाली विकसित की. जहां पहले तैनाती योजना बनाने में कई दिन लगते थे, वहीं इस तकनीक से कुछ ही मिनटों में वैज्ञानिक और सटीक तैनाती संभव हो सकी. इससे सुरक्षा व्यवस्था पहले से अधिक मजबूत हुई.

डिजिटल तकनीक से चुनाव प्रबंधन हुआ आसान : जिले में क्यूआर-कोड नेविगेशन सिस्टम, इंटरैक्टिव बूथ मैपिंग, पूर्व-मुद्रित रजिस्टर और रियल-टाइम डैशबोर्ड जैसे डिजिटल टूल्स का उपयोग किया गया. मोबाइल ऐप और वेब प्लेटफॉर्म के जरिए पूरे चुनाव की लाइव मॉनिटरिंग संभव हो सकी.