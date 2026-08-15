मल्लिकार्जुन खड़गे के मंच के 'शुद्धिकरण' पर भड़की कांग्रेस, बिहार में सत्याग्रह कर कहा- 'लोकतंत्र में यह मानसिकता स्वीकार नहीं'
पूर्वी चंपारण में उत्तराखंड के हल्द्वानी में 'शुद्धिकरण' के विरोध में कांग्रेस का सत्याग्रह, भाजपा पर जातिवादी मानसिकता का लगाया आरोप. रोहित राज की रिपोर्ट.
Published : August 15, 2026 at 1:54 PM IST
पूर्वी चंपारण: बिहार के पूर्वी चंपारण में जिला कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला कांग्रेस कार्यालय, गांधी आश्रम बंजरिया पंडाल स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने सत्याग्रह किया गया. इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा से जानपुल चौक तक विरोध मार्च निकालकर हल्द्वानी की घटना के खिलाफ प्रदर्शन किया.
सभा स्थल के शुद्धिकरण का आरोप: कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद भाजपा से जुड़े कुछ लोगों द्वारा सभा स्थल पर हवन-यज्ञ कर कथित रूप से ‘शुद्धिकरण’ किया गया. कांग्रेस ने इसे दलित समाज और सामाजिक समानता का अपमान बताते हुए कड़ी नाराजगी जताई.
'शुद्धिकरण’ किया जाना बेहद निंदनीय: सत्याग्रह सभा को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष शशि भूषण राय ने कहा कि जिस मंच से मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनता को संबोधित किया, उसी मंच का ‘शुद्धिकरण’ किया जाना बेहद निंदनीय है. उन्होंने इसे भाजपा की जातिवादी मानसिकता का शर्मनाक प्रदर्शन बताया.
संवैधानिक मूल्यों का अपमान: शशि भूषण राय ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का दशकों लंबा सार्वजनिक जीवन संघर्ष, सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा के लिए समर्पित रहा है. उन्होंने कहा कि ऐसे वरिष्ठ नेता के संबोधन के बाद मंच का कथित शुद्धिकरण केवल खड़गे का अपमान नहीं, बल्कि समानता और सामाजिक न्याय के संवैधानिक मूल्यों का भी अपमान है.
"मल्लिकार्जुन खड़गे का दशकों लंबा सार्वजनिक जीवन संघर्ष, सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा के लिए समर्पित रहा है. उन्होंने कहा कि ऐसे वरिष्ठ नेता के संबोधन के बाद मंच का कथित शुद्धिकरण केवल खड़गे का अपमान नहीं, बल्कि समानता और सामाजिक न्याय के संवैधानिक मूल्यों का भी अपमान है."- शशि भूषण राय, अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमिटी
समाज में संकीर्ण सोच का प्रदर्शन: कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा बेरोजगारी, महंगाई और जनता से जुड़े वास्तविक मुद्दों का जवाब देने के बजाय जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटने की राजनीति कर रही है. उन्होंने कहा कि देश में संविधान लागू होने के बाद छुआछूत को समाप्त किया गया, लेकिन ऐसी घटनाएं समाज में संकीर्ण सोच को दर्शाती हैं.
भाजपा के खिलाफ नारेबाजी: कांग्रेस ने मांग की कि हल्द्वानी में मंच का कथित ‘शुद्धिकरण’ करने वाले लोगों के खिलाफ कानून के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सामाजिक समानता और संविधान की रक्षा का संकल्प लेते हुए भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की.
शुद्धिकरण की मानसिकता अस्वीकार्य: कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में किसी व्यक्ति की सामाजिक पहचान के आधार पर उसके इस्तेमाल किए गए मंच को ‘शुद्ध’ करने जैसी मानसिकता स्वीकार नहीं की जा सकती. प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे.
क्या है मामला: दरअसल उत्तराखंड में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 8 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया था. वहीं सभा के बाद 11 अगस्त को श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास संगठन ने उस मंच का शुद्धिकरण किया जहां से खड़गे ने अपना भाषण दिया था. कांग्रेस इसे दलित समाज और सामाजिक समानता के खिलाफ मानसिकता का प्रतीक बता रही है.
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