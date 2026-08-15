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मल्लिकार्जुन खड़गे के मंच के 'शुद्धिकरण' पर भड़की कांग्रेस, बिहार में सत्याग्रह कर कहा- 'लोकतंत्र में यह मानसिकता स्वीकार नहीं'

पूर्वी चंपारण में ‘शुद्धिकरण’ के विरोध में कांग्रेस का विरोध मार्च ( ETV Bharat )