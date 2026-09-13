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त्रिशूली नदी में बहे आनंद सहनी का 15 दिन बाद भी नहीं मिला शव, परिजनों ने पुतला बनाकर किया अंतिम संस्कार

पूर्वी चंपारण में लोगों ने पुतला बनाकर किया अंतिम संस्कार ( ETV Bharat )

आखिरकार जब परिवार की उम्मीद टूटने लगी तो परिजनों ने आनंद का पुतला तैयार किया और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की. हालांकि, परिवार को अब भी उम्मीद है कि कभी न कभी आनंद का शव बरामद हो सकता है.

घटना के बाद परिवार के लोग लगातार उनकी तलाश करते रहे. त्रिशूली नदी और आसपास के संभावित इलाकों में रिश्तेदारों और परिचितों के माध्यम से भी खोजबीन की गई, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी आनंद का कोई सुराग नहीं मिला.

आनंद सहनी रोजी-रोटी कमाने के लिए नेपाल गए थे. बताया जाता है कि 26 अगस्त की सुबह उन्होंने अपनी पत्नी सबिता देवी से फोन पर आखिरी बार बातचीत की थी. इसके बाद नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के दौरान त्रिशूली नदी में उनके बह जाने की खबर सामने आई.

पूर्वी चंपारण: नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के दौरान त्रिशूली नदी में बहकर लापता हुए पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड स्थित दक्षिणी मनसिंघा पंचायत के मुसवा गांव निवासी आनंद सहनी के परिजनों की उम्मीद आखिरकार 15 दिनों बाद टूट गई. लंबे इंतजार और खोजबीन के बाद परिजनों ने आनंद सहनी का पुतला बनाकर अंतिम संस्कार की रस्म पूरी की.

परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य

आनंद की पत्नी सविता देवी ने बताया कि 26 अगस्त की सुबह पति से आखिरी बार बात हुई थी. उसके बाद आई बाढ़ उन्हें अपने साथ बहाकर न जाने कहां ले गई. उन्होंने बताया कि आनंद ही परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे. उनके तीन छोटे बेटे और एक बेटी है. सबसे बड़ा बेटा महज 10 साल का है. इसके अलावा घर में आनंद के बीमार पिता भी हैं, जो पैरालिसिस से पीड़ित हैं.

"26 अगस्त की सुबह पति से आखिरी बार बात हुई थी. उसके बाद आई बाढ़ उन्हें अपने साथ बहाकर न जाने कहां ले गई. पति ही परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे.तीन छोटे बेटे और एक बेटी है. इसके अलावा घर में आनंद के बीमार पिता भी हैं, जो पैरालिसिस से पीड़ित हैं."- सविता देवी, आनंद की पत्नी

परिवार चलाने का बड़ा संकट

पति के लापता होने के बाद सबिता देवी के सामने बच्चों की परवरिश और परिवार चलाने का बड़ा संकट खड़ा हो गया है. उन्होंने बिहार सरकार से पीड़ित परिवार की स्थिति को देखते हुए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है.

सरकार से मांग

वहीं पंचायत समिति सदस्य विनोद सहनी ने कहा कि आनंद परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे. उनके लापता होने से पत्नी, छोटे बच्चों और बीमार पिता के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. उन्होंने सरकार से मांग की कि परिवार को आपदा पीड़ित मानते हुए नियमानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की पहल की जाए.



"आनंद परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे. उनके लापता होने से पत्नी, छोटे बच्चों और बीमार पिता के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. सरकार से मांग है कि परिवार को आपदा पीड़ित मानते हुए नियमानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की पहल की जाए."- विनोद सहनी, पंचायत समिति सदस्य





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