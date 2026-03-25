बिहार में 180km/h की तूफानी रफ्तार से दौड़ी ट्रेन, सफल ट्रायल से सेमी हाईस्पीड ट्रैक का रास्ता साफ
बिहार में दौड़ी 180 की रफ्तार से ट्रेन. सफल ट्रायल पर गदगद हुए पूर्व मध्य रेल के डीआरएम ने दिया बड़ा संकेत-
Published : March 25, 2026 at 8:24 PM IST
गया : पूर्व मध्य रेल के डीडीयू गया रेलखंड पर बुधवार की दोपहर 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए सफल ट्रायल हुआ, यह परीक्षण इस रेलवे लाइन की गति बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है, 180 किमी प्रति घंटे की स्पीड से ट्रायल ट्रेन दौड़ाई गई, रेलवे विभाग अब इस रूट पर सेमी हाईस्पीड और हाईस्पीड ट्रेनों के संचालन की तैयारी में है.
दो घंटे से भी लगा कम समय : डीआरएम डीडीयू रेलखंड के अनुसार ट्रायल के लिए सुबह 11 बजकर 3 मिनट पर डीडीयू से ट्रेन खुली, जो कि महज 1 घंटा 57 मिनट में 212 किलोमीटर की दूरी तय कर 12 बजकर 57 मिनट पर गया पहुंच गई, जबकि अभी राजधानी गया से डीडीयू लगभग 3 घंटे में पहुंचती है, इतनी तेज रफ्तार ने रेल अधिकारियों के साथ साथ आम लोगों को भी चौंका दिया, गया में थोड़ी देर रुकने के बाद ट्रेन दोपहर 1 बजकर 7 मिनट पर प्रधानखांटा के लिए रवाना हो गई.
खास निगरानी के लिए हुआ ट्रायल : रेलवे के मुताबिक यह ट्रायल खास मॉनिटरिंग सिस्टम से लैस ट्रेन के जरिए किया गया, ट्रायल के दौरान सिग्नल सिस्टम, ट्रैक की मजबूती, सुरक्षा मानकों और ओवर ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की गहन जांच की गई, हर स्तर पर टेस्ट सफल रहा, आगे कि रिपोर्ट विभाग को भेजी जाएगी, इससे पहले 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से भी ट्रायल हो चुका है.
परीक्षण के नतीजे संतोषजनक: पूर्व मध्य रेल के डीआरएम उदय सिंह मीणा ने बताया कि ''इससे पहले 160 किमी प्रति घंटे तक का ट्रायल किया जा चुका है, जो सफल रहा था. अब 180 किमी प्रति घंटे की स्पीड का परीक्षण किया गया है, अब तक के नतीजे पूरी तरह संतोषजनक हैं. इस ट्रायल के बाद इस रूट पर तेज रफ्तार ट्रेनों के संचालन का रास्ता साफ हो जाएगा, विभाग के आदेश पर आगे की प्रक्रिया पूरी होगी.''
आने वाले समय में चलेगी हाई स्पीड ट्रेन : रेल प्रशासन का साफ संकेत है, आने वाले समय में गया रेलखंड पर सफर और तेज रफ्तार से होगा, यात्रियों को कम समय में लंबी दूरी तय करने की सुविधा मिलेगी, इससे गया, डीडीयू और झारखंड के बीच कनेक्टिविटी और मजबूत होगी, हालांकि इस हाईस्पीड ट्रायल को देखते हुए रेलवे ने सुरक्षा को लेकर कड़ा अलर्ट भी जारी किया था.
गया में अंतरराष्ट्रीय मानकों की मिलेगी सुविधा : डीआरएम ने कहा कि ''गया रेलवे स्टेशन के सौंदर्य करण और नए निर्माण के कार्य तेजी से हो रहे हैं, उन्होंने यहां कार्यों का भी निरीक्षण किया है, जहां जो कमी है उसे तत्काल दूर करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं. यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए विशेष ध्यान रखा जा रहा है. फेस्टिवल भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए गए हैं, तय समय पर निर्माण के कार्य पूरे हो जाएंगे. इससे इस रेल खंड को गति मिलेगी. 160 किमी प्रति घंटे रफ्तार से ट्रायल पिछले साल ही हुआ था और अब नया अध्याय 180 किमी प्रति घंटे की सफल प्रशिक्षण से लिखा जा चुका है.''- उदय सिंह मीणा, डीआरएम, पूर्व मध्य रेल
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