ETV Bharat / state

बिहार में 180km/h की तूफानी रफ्तार से दौड़ी ट्रेन, सफल ट्रायल से सेमी हाईस्पीड ट्रैक का रास्ता साफ

ट्रेन रफ्तार 180 किमी प्रति घंटा ( ETV Bharat )