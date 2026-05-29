ETV Bharat / state

गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों को राहत, बरौनी और दरभंगा से नई दिल्ली क्लोन स्पेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ी

बेगूसराय : ग्रीष्मकालीन अवकाश यानी गर्मी की छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है. पूर्व मध्य रेल ने बरौनी और दरभंगा से नई दिल्ली के बीच चल रही क्लोन स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है.

यात्रियों को मिलेगी सुविधा : इस फैसले से बिहार से दिल्ली जाने वाले हजारों यात्रियों को अतिरिक्त सीटों और बेहतर यात्रा सुविधा का लाभ मिलेगा. यह सूचना पूर्व मध्य रेलवे की ओर से जारी की गई है. पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चन्द्र द्वारा इस बाबत प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है.

15 जुलाई तक चलेगी क्लोन स्पेशल ट्रेन : सरस्वती चन्द्र द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, गाड़ी संख्या 02563 बरौनी-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल अब 1 जून 2026 से 15 जुलाई 2026 तक प्रतिदिन चलेगी. वहीं वापसी दिशा में गाड़ी संख्या 02564 नई दिल्ली-बरौनी क्लोन स्पेशल 2 जून 2026 से 16 जुलाई 2026 तक प्रतिदिन संचालित की जाएगी.

दरभंगा-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल का भी विस्तार : रेलवे ने दरभंगा और नई दिल्ली के बीच चल रही क्लोन स्पेशल ट्रेनों की अवधि में भी विस्तार किया है. गाड़ी संख्या 02569 दरभंगा-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल 1 जून 2026 से 15 जुलाई 2026 तक प्रतिदिन चलेगी. वहीं गाड़ी संख्या 02570 नई दिल्ली-दरभंगा क्लोन स्पेशल 2 जून 2026 से 16 जुलाई 2026 तक प्रतिदिन संचालित होगी.