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मत्स्य विभाग की योजनाओं का आसानी से ले सकते हैं लाभ, 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन करें

मत्स्य विकास मंत्री ने विभागीय पोर्टल का शुभारंभ किया, कई योजनाओं का लाभ ले सकेंगे.

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मत्स्य विभाग की योजनाओं का आसानी से ले सकते हैं लाभ, 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन करें (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 8:36 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मत्स्य विकास मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद ने गुरुवार को वर्तमान वित्तीय वर्ष में मत्स्य विभाग की राज्य सेक्टर के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ लेने के लिए विभागीय पोर्टल http://fisheries.up.gov.in का शुभारंभ किया. पोर्टल पर आवेदक 16 से 31 जुलाई तक आवेदन कर सकेगें. मंत्री संजय कुमार निषाद ने बताया कि प्रदेश में मत्स्य विकास की अपार सम्भावनाएं है. प्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों का वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से समुचित उपयोग करने और प्रदेश को मत्स्य उत्पादन में अग्रणी बनाने तथा योजनाओं का लाभ लेने के लिए पोर्टल खोला गया है.



उन्होंने बताया कि प्रदेश की वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था और विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के प्रस्तावित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष से मत्स्य विभाग की तरफ से सात नई योजनाएं (तीन लाभार्थीपरक और चार अन्य) संचालित की गई हैं. विभाग की तीन नई लाभार्थीपरक योजनाओं में उत्तर प्रदेश में मोती संवर्धन, विशिष्ट प्रजाति की मत्स्य हैचरी स्थापना योजना, अंतर्देशीय खारे जल क्षेत्रों में मात्स्यिकी के विकास के लिए नए तालाब निर्माण व प्रथम वर्ष निवेश योजनाएं शामिल है. उन्होंने बताया कि इसमें प्रदेश में मत्स्य पालन के साथ साथ मोती की खेती, मार्केटिंग और मूल्य-वृद्धि को विकसित करने और रोजगार सृजन व आकर्षक मोतियों के उत्पादन के उद्देश्य से “उत्तर प्रदेश में मोती संवर्धन” योजना लागू की गई है.


इसके अंतर्गत तीन करोड रुपए मत्स्य पालकों को अनुदान के रूप में डीबीटी के माध्यम से वितरित किया जाएगा. राज्य के चारों भौगोलिक क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण उच्च उपज वाली मत्स्य प्रजाति जैसे पंगेशियस, तिलपिया के मत्स्य बीज उपलब्ध कराए जाने के लिए विशिष्ट प्रजाति की मत्स्य हैचरी स्थापना योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत पांच हैचरियों का निर्माण कराते हुए 1.35 करोड रुपये का अनुदान डीबीटी के माध्यम से वितरित किया जाएगा.


इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय खारे जल क्षेत्र में मत्स्य उत्पादन, उत्पादकता, आजीविका और पारिस्थितिकीय संतुलन में सुधार और अंतर्देशीय खारे जलक्षेत्र का सतत विकास करने के उद्देश्य से अंतर्देशीय खारे जल क्षेत्रों में मात्स्यिकी के विकास के लिए तालाब निर्माण व प्रथम वर्ष निवेश व झींगा बीज रियारिंग इकाइयों के निर्माण के लिए योजना के अंतर्गत 0.35 करोड़ रुपये का अनुदान डीबीटी के माध्यम से वितरित किया जाएगा.

मत्स्य विकास मंत्री संजय निषाद ने बताया कि मत्स्य विभाग की चार अलाभार्थीपरक योजनाओं में प्रदेश में डिजिटल तकनीक के उपयोग से जलीय संसाधनों का डिजिटल सर्वे और मत्स्य पालन में प्रौद्योगिकी का उपयोग करके डेटा विश्लेषण, ड्रोन तकनीक, एआई और रीमोट सेन्सिंग के माध्यम से मत्स्य पालन, फीडिंग प्रबंधन, जलीय संसाधनों का सर्वे कराए जाने के उद्देश्य से योजना के अंतर्गत समस्त प्रदेश के मत्स्य संसाधनों की मैपिंग करवाई जाएगी. इसमें 1.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.


इसी प्रकार सम्पूर्ण मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला की गतिविधियों, मछुआरों, मत्स्य पालकों, प्रसंस्करण कर्ताओं, खुदरा विक्रेताओं और थोक विक्रेताओं के लिए स्थान और संसाधन उपलब्ध कराने के साथ-साथ नवीनतम तकनीक के प्रदर्शन व उनके उत्पाद को उचित मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में स्टेट ऑफ़ आर्ट होल सेल फिश मंडी, एकीकृत एक्वापार्क, फिश प्रसंस्करण सेंटर स्थापना योजना लागू की जा रही है. प्रथम चरण में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके अंतर्गत गोरखपुर में तीन इकाईयों की स्थापना की जाएगी.


द्वितीय चरण में मुरादाबाद में फिश मंडी का निर्माण कराया जाएगा. पूर्वांचल क्षेत्र में उन्नत उपज वाली प्रजातियों के मत्स्य बीज उत्पादन और मत्स्य पालन तकनीक में सुधार लाते हुए उच्च गुणवत्ता के मत्स्य बीज उत्पादन में वृद्धि के लिए लाभार्थियों और सरकारी अधिकारियों की तकनीकी क्षमता का विकास के लिए वर्ल्डफिश संस्था के साथ एमओयू किया जाएगा. योजना के अंतर्गत छह करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वहीं चिताला और भारतीय मेजर कार्प संरक्षण एवं संवर्धन योजना के अंतर्गत दो करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. राज्यमीन चिताला के 25 हजार मत्स्य अंगुलिकाओं और भारतीय मेजर कार्प के 50 लाख मत्स्य अंगुलिकाओं का संचय प्रदेश की विभिन्न नदियों में किया जाएगा.



उन्होंने बताया कि विभाग की पूर्व से संचालित योजनाओ में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, सघन मत्स्य पालन के लिए एयरेशन सिस्टम की स्थापना योजना और उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष के अन्तर्गत मोपेड विद आइस बॉक्स परियोजना और माता सुकेता महिला मत्स्य पालक सशक्तिकरण परियोजनान्तर्गत अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिए विभागीय पोर्टल को 16 से 31 जुलाई तक आवेदन के लिए खोला जा रहा है.

इस अवसर पर मत्स्य विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकेश कुमार मेश्राम ने कहा कि इस सम्बन्ध में प्रदेश के सभी जनपदों से पोर्टल को खोले जाने और स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए त्रुटिरहित आवेदन कराये जाने के लिए निर्देशित किया गया है. पोर्टल पर आवेदन करने के संबंध में आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रिया जनपदों और मत्स्य पालकों को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं

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