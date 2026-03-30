रोहतक के कलानौर थाने में EASI ने की खुदकुशी, आवाज़ सुन थाने में मचा हड़कंप
हरियाणा के रोहतक के कलानौर थाने में EASI ने खुदकुशी कर ली है जिसके बाद हड़कंप मच गया.
Published : March 30, 2026 at 7:41 PM IST|
Updated : March 30, 2026 at 7:52 PM IST
रोहतक : हरियाणा में पुलिसकर्मियों की खुदकुशी का सिलसिला जारी है. अब रोहतक जिले के कलानौर पुलिस स्टेशन में एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक EASI ने आत्महत्या कर ली है. घटना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है और पूरे इलाके में शोक का माहौल है.
सब इंस्पेक्टर ने की खुदकुशी : मृतक की पहचान कुलदीप के रूप में हुई है, जो ERV 594 पर तैनात थे और EASI(एग्जम्प्टेड असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर) के पद पर कार्यरत थे. कुलदीप मूल रूप से झज्जर जिले के डीघल गांव के रहने वाले थे और फिलहाल रोहतक के कमला नगर, झज्जर चुंगी क्षेत्र में रह रहे थे. जानकारी के अनुसार, कुलदीप सोमवार को कलानौर थाने में खाना खाने के लिए आए हुए थे. इसी दौरान वे थाना परिसर में नीचे एक किनारे चले गए, जहां उन्होंने खुदकुशी कर ली. आवाज़ सुनते ही थाना परिसर में अफरा-तफरी मच गई और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे.
घटना के बाद थाने में हड़कंप : घटना के तुरंत बाद घायल अवस्था में कुलदीप को रोहतक के पीजीआई अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. दुखद घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. प्रारंभिक जांच में आत्महत्या के कारणों का अभी स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में कुलदीप ने इतना बड़ा कदम उठाया.
पुलिस विभाग में शोक की लहर : घटना के बाद पुलिस विभाग में शोक की लहर है. साथी पुलिसकर्मियों ने कुलदीप को एक मेहनती और जिम्मेदार अधिकारी बताया है. वहीं, परिवार को घटना की सूचना दे दी गई है और उनका रो-रोकर बुरा हाल है. फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है.
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