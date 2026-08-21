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दिल्ली में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को मिलेगी रफ्तार, उपराज्यपाल के डी-रेगुलेशन पर सख्त निर्देश

उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने ‘डी-रेगुलेशन और अनुपालन समीक्षा’ की प्रगति की समीक्षा की ( दिल्ली एलजी एक्स हैंडल )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में कारोबार और आम जीवन को आसान बनाने की दिशा में उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने शुक्रवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में ‘डी-रेगुलेशन और अनुपालन समीक्षा’ की प्रगति की समीक्षा की. यह बैठक गत 29 जुलाई को हुई समीक्षा बैठक के बाद बुलाई गई थी.

इस बैठक में मुख्य सचिव राजीव वर्मा, एमसीडी कमिश्नर, डीडीए के उपाध्यक्ष, शिक्षा सचिव तथा शहरी विकास, पर्यटन, स्वास्थ्य विभागों के सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. उपराज्यपाल ने बैठक की शुरुआत में ही स्पष्ट शब्दों में अधिकारियों को चेतावनी दी कि यह अभ्यास अब उस चरण में पहुंच चुका है, जहां प्रशासनिक देरी का सीधा असर दिल्ली के आम नागरिकों और कारोबारियों पर पड़ रहा है.

उपराज्यपाल ने कहा कि इस पूरी कवायद का पैमाना यह नहीं होना चाहिए कि पोर्टल पर कितने ‘प्रायोरिटी एरिया’ बंद (कवर) दिखाए गए हैं, बल्कि यह होना चाहिए कि क्या दिल्ली के किसी छोटे दुकानदार, उद्यमी, स्कूल संचालक या मरीज को वास्तव में कम फॉर्म भरने पड़ रहे हैं, कम चक्कर काटने पड़ रहे हैं और मंजूरी तेजी से मिल रही है. उन्होंने निर्देश दिया कि किसी भी सुधार को विभागों के बीच केवल कागजी कार्रवाई या पत्राचार तक सीमित न रखा जाए, बल्कि हर लंबित सुधार को जल्द से जल्द अधिसूचित किया जाए.

मास्टर प्लान-2047 से पहले चरण के सुधारों को मिला बल

बैठक में यह रेखांकित किया गया कि एक दिन पहले ही जारी किए गए ‘मास्टर प्लान फॉर दिल्ली-2047’ (MPD-2047) के लागू होने से पहले चरण (Phase-I) के सभी शेष ‘प्रायोरिटी एरिया’ का रास्ता साफ हो गया है. चरण-1 के कुल 23 प्रायोरिटी एरिया में से 13 पहले ही लागू हो चुके हैं, जबकि नए लेबर कोड के अधिनियमन के बाद 4 को गैर-जरूरी मान लिया गया है. बाकी बचे 6 क्षेत्रों जिनमें लचीले ज़ोनिंग मानदंड, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के लिए न्यूनतम सड़क चौड़ाई, औद्योगिक और वाणिज्यिक भूखंडों के लिए भवन नियम, भवन अनुमोदन में थर्ड पार्टी की भूमिका, तथा कम व मध्यम जोखिम वाली इमारतों के लिए थर्ड-पक्षीय निरीक्षण शामिल हैं.

इसके अलावा, गत 6 अप्रैल को अधिसूचित की गई टीओडी (TOD) नीति और उसके नियम पहले से ही क्रियान्वित हैं. शहरी विकास विभाग द्वारा शेष 48 गांवों के शहरीकरण की अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी, जिसके बाद दिल्ली में कोई ग्रामीण क्षेत्र नहीं बचेगा. साथ ही, डीडीए द्वारा एकीकृत भवन उप-नियम (UBBL-2016) में प्रस्तावित संशोधनों को भी जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा.