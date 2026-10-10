ETV Bharat / state

उत्तरकाशी में भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग, अलर्ट पर प्रशासन

उत्तरकाशी: जनपद मुख्यालय उत्तरकाशी सहित यमुनोत्री घाटी में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. शनिवार रात करीब 8 बजकर 7 मिनट पर अचानक धरती डोलने से लोगों में दहशत फैल गई. भूकंप का झटका महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. इस दौरान कई लोग घबराकर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे. कुछ देर तक लोगों के बीच भूकंप को लेकर चर्चाएं होती रहीं. हालांकि, भूकंप की तीव्रता, केंद्र और इससे हुए संभावित नुकसान की आधिकारिक जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है.

जनपद मुख्यालय में रात के समय अचानक आए भूकंप के झटके से लोग सहम गए. घरों के भीतर मौजूद लोगों को जब कंपन महसूस हुआ तो वे तत्काल बाहर निकल आए. वहीं, यमुनोत्री घाटी के खरसाली गांव में भी भूकंप का असर महसूस किया गया.

गांव के तीर्थ पुरोहित पुरुषोत्तम उनियाल ने बताया रात करीब 8 बजकर 7 मिनट पर भूकंप का तेज झटका महसूस हुआ. उन्होंने बताया कि झटके इतने स्पष्ट थे कि घर के भीतर रखे टीवी हिलते हुए दिखाई दिए. कंपन महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. अचानक आए झटके के बाद लोगों में कुछ देर तक भय का माहौल बना रहा. लोग एक-दूसरे से भूकंप महसूस होने की जानकारी लेते रहे. पहाड़ी क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस होने के कारण लोग किसी संभावित खतरे को लेकर भी चिंतित नजर आए. हालांकि, अभी तक किसी बड़े नुकसान या जनहानि की पुष्टि नहीं हुई है.

उत्तरकाशी जनपद भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र में स्थित है. ऐसे में भूकंप के झटके महसूस होने पर लोगों में स्वाभाविक रूप से चिंता बढ़ जाती है. विशेषज्ञों के अनुसार, भूकंप के दौरान घबराने के बजाय सावधानी बरतना जरूरी है. झटके महसूस होने पर घर के भीतर सुरक्षित स्थान पर रहना चाहिए. मजबूत मेज के नीचे सिर तथा गर्दन को ढककर बैठना चाहिए। खिड़कियों, कांच और भारी सामान से दूरी बनाए रखनी चाहिए. झटके रुकने के बाद ही सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए खुले स्थान पर निकलना चाहिए तथा लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए.