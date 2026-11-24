बिहार में भूकंप के झटके.. पटना, दरभंगा समेत कई जिलों में डोली धरती
आज सुबह बिहार के शेखपुरा, पटना और दरभंगा समेत कई जिलों में भूकंप के हल्के झटके महसूस किये गए. रिपोर्ट-शिव चंद्र प्रताप
Published : November 24, 2026 at 8:32 AM IST
शेखपुरा: बिहार के शेखपुरा, पटना और दरभंगा समेत कई जिलों में आज सुबह-सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए जाने से लोगों में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों के मुताबिक, सुबह के वक्त जब अधिकांश लोग अपने घरों में सो रहे थे, तभी अचानक धरती में कंपन महसूस हुआ और घरों में लगे पंखे व अन्य सामान हिलने लगे.
अचानक आए इस कंपन के बाद लोग सहम गए और तुरंत एहतियात बरतते हुए सतर्क हो गए. हालांकि, झटकों की तीव्रता कम होने और लोगों की सूझबूझ के कारण कहीं से भी किसी तरह की अफरातफरी या अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हुई. फिलहाल प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार के जान-माल के नुकसान की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.
#BREAKING: A magnitude 5.4 earthquake struck near Lelep in Nepal's Koshi Province at around 7:02 AM, with tremors reported across parts of India, Nepal, Bhutan, Bangladesh and China. Tremors were felt in Jalpaiguri, West Bengal, triggering panic among residents. No casualties or damage have been reported so far— IANS (@ians_india) November 24, 2026
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