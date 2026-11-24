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बिहार में भूकंप के झटके.. पटना, दरभंगा समेत कई जिलों में डोली धरती

बिहार में भूकंप ( ETV Bharat )

शेखपुरा: बिहार के शेखपुरा, पटना और दरभंगा समेत कई जिलों में आज सुबह-सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए जाने से लोगों में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों के मुताबिक, सुबह के वक्त जब अधिकांश लोग अपने घरों में सो रहे थे, तभी अचानक धरती में कंपन महसूस हुआ और घरों में लगे पंखे व अन्य सामान हिलने लगे.

अचानक आए इस कंपन के बाद लोग सहम गए और तुरंत एहतियात बरतते हुए सतर्क हो गए. हालांकि, झटकों की तीव्रता कम होने और लोगों की सूझबूझ के कारण कहीं से भी किसी तरह की अफरातफरी या अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हुई. फिलहाल प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार के जान-माल के नुकसान की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.