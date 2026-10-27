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उत्तराखंड में फिर डोली धरती, बागेश्वर में लगे भूकंप के झटके

बता दें बागेश्वर जिले में आज शाम को भूकंप के झटके महसूस किये गये. भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.8 मापी गई. इसकी डेप्थ 5 किमी थी. भूकंप के झटकों के कारण लोग घरों से बाहर आ गये. खबर सुनते ही जिला प्रशासन भी एक्टिव हो गया. जिला प्रशासन ने तुरंत भूकंप को लेकर जानकारी जुटाई. तहसीलों एवं ग्रामसभाओं से भी जानकारी ली गई.

उत्तराखंड में आ रहे कम डेप्थ के भूकंप: उत्तराखंड में भूकंप के कारणों की बात करें तो ये इंडियन और यूरेशियन प्लेट के बीच हो रहे घर्षण इसका कारण है. उत्तराखंड में महसूस किये जा रहे भूकंप की डेप्थ कम मापी जा रही है. ये जमीन की सतह से करीब 15 किलोमीटर से कम हैं. 15 किलोमीटर से कम डेप्थ वाले भूकंप में नुकसान की संभावना ज्यादा रहती है.

आज बागेश्वर में आये भूकंप की डेप्थ 5 किमी थी. इससे पहले पिथौरागढ़ में आये भूकंप की डेप्थ भी 11 किमी थी. ये भी 15 किमी से कम है. उत्तराखंड में लगातार कम डेप्थ के भूकंप आ रहे हैं. जिसके कारण बड़े नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है.

भूकंप के लॉन्ग टर्म का पूर्वानुमान: वैज्ञानिकों ने भूकंप के लॉन्ग टर्म का पूर्वानुमान लगाया है. आने वाले समय में 7.5 या 8 मैग्नीट्यूट का भूकंप हिमालयी बेल्ट में आ सकता है. ये संभावना पुराने डेटा की स्टडी के बाद जताई गई है. वाडिया के वैज्ञानिकों ने इसकी स्टडी की है. उन्होंने बताया हिमालय हाई सीस्मिक जोन है.