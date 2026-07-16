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उत्तराखंड में फिर थर्रायी धरती, उत्तरकाशी में महसूस हुए भूकंप के झटके

भूकंप की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग सक्रिय हो गया. विभिन्न तहसीलों, पुलिस थानों और संबंधित विभागों से तत्काल स्थिति की जानकारी जुटाई गई. प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, जिले में कहीं से भी किसी प्रकार की जनहानि, भवन क्षति अथवा अन्य नुकसान की सूचना प्राप्त नहीं हुई है.

उत्तरकाशी जिला आपदा नियंत्रण कक्ष के मुताबकि, भूकंप का केंद्र भटवाड़ी तहसील के अंतर्गत पिलंग गांव के जंगलों में भूमि से लगभग 7 किलोमीटर की गहराई पर था. भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.5 दर्ज की गई है. कम तीव्रता होने के कारण जिले के अन्य क्षेत्रों में इसका विशेष प्रभाव नहीं देखा गया.

उत्तरकाशी: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी विकासखंड मुख्यालय समेत आसपास के क्षेत्रों में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए. अचानक धरती हिलने का एहसास होते ही लोगों में कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बन गया. एहतियात के तौर पर कई लोग अपने घरों और प्रतिष्ठानों से बाहर निकल आए. हालांकि, झटके कुछ ही सेकंड तक महसूस हुए और इसके बाद स्थिति सामान्य हो गई.

जिला आपदा नियंत्रण कक्ष ने बताया कि स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें. भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करें. फिलहाल, जिले में स्थिति पूरी तरह सामान्य है और किसी प्रकार के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है.

"भटवाड़ी क्षेत्र में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार भूकंप का केंद्र पिलंग गांव के जंगलों में भूमि से लगभग सात किलोमीटर की गहराई पर था और इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.5 दर्ज की गई."- शार्दुल गुसाईं, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी, उत्तरकाशी

"जिले की सभी तहसीलों और संबंधित विभागों से सूचना प्राप्त कर ली गई है. कहीं से भी किसी प्रकार की जनहानि या संपत्ति के नुकसान की सूचना नहीं मिली है. प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है."- शार्दुल गुसाईं, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी, उत्तरकाशी

उत्तराखंड में अक्सर आते रहते हैं भूकंप: बता दें कि उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य होने के साथ ही भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील राज्य है. यहां आए दिन भूकंप के झटके आते रहते हैं. उत्तराखंड को भूकंप के लिहाज से जोन 6 में रखा गया है.

इससे पहले उत्तराखंड को भूकंप की संवेदनशीलता के आधार पर जोन 4 और 5 में रखा गया था, लेकिन साल 2025 में बीआईएस यानी भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने देशभर में भूकंप की संवेदनशीलता को देखते हुए नया मैप जारी किया था. जिसमें उत्तराखंड को जोन 4 और 5 से हटाकर अब जोन 6 में शामिल किया गया है.

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