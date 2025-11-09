ETV Bharat / state

उत्तराखंड में महसूस किए गए भूकंप के झटके, घरों से बाहर भागे लोग

थराली: उत्तराखंड में एक बार फिर से धरती डोली है. जहां थराली समेत बागेश्वर की सीमा से लगे हुए क्षेत्रों में भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया. अचानक भूकंप का झटका महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल गए. हालांकि, किसी तरह की जान माल की नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन भूकंप आने के बाद लोग दहशत में आ गए.

बागेश्वर था भूकंप का केंद्र बिंदु: जानकारी के मुताबिक, रविवार यानी 9 नवंबर को दोपहर बाद 2:42 बजे थराली में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए. अचानक कंपन महसूस होने पर लोग अपने घरों से भाग कर आंगन तक पहुंचे. भूकंप के झटके चमोली जिले से सटे बागेश्वर में भी किए गए. भूकंप का केंद्र बिंदु बागेश्वर बताया जा रहा है.

3.6 मैग्नीट्यूड का आया भूकंप: वहीं, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक, रविवार यानी 9 नवंबर को दोपहर 2 बजकर 40 मिनट 4 सेकंड पर भूकंप आया. रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.6 मापी गई. भूकंप 10 किमी की गहराई पर आया.

इससे पहले थराली आपदा की मार झेल चुका है. ऐसे में लोग पहले ही डरे और सहमे हुए हैं. यहां आपदा में बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है. आपदा का डर अभी तक लोगों के दिलों से नहीं निकल पाया है. इसी बीच अचानक रविवार को दोपहर बाद भूकंप के झटके आने से लोग और ज्यादा डर एवं सहम गए.