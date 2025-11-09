ETV Bharat / state

उत्तराखंड में महसूस किए गए भूकंप के झटके, घरों से बाहर भागे लोग

भयानक भूकंप के मुहाने पर खड़े उत्तराखंड में फिर से डोली धरती, थराली से बागेश्वर तक महसूस किए गए भूकंप के झटके

EARTHQUAKE IN UTTARAKHAND
कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 9, 2025 at 5:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

थराली: उत्तराखंड में एक बार फिर से धरती डोली है. जहां थराली समेत बागेश्वर की सीमा से लगे हुए क्षेत्रों में भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया. अचानक भूकंप का झटका महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल गए. हालांकि, किसी तरह की जान माल की नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन भूकंप आने के बाद लोग दहशत में आ गए.

बागेश्वर था भूकंप का केंद्र बिंदु: जानकारी के मुताबिक, रविवार यानी 9 नवंबर को दोपहर बाद 2:42 बजे थराली में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए. अचानक कंपन महसूस होने पर लोग अपने घरों से भाग कर आंगन तक पहुंचे. भूकंप के झटके चमोली जिले से सटे बागेश्वर में भी किए गए. भूकंप का केंद्र बिंदु बागेश्वर बताया जा रहा है.

3.6 मैग्नीट्यूड का आया भूकंप: वहीं, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक, रविवार यानी 9 नवंबर को दोपहर 2 बजकर 40 मिनट 4 सेकंड पर भूकंप आया. रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.6 मापी गई. भूकंप 10 किमी की गहराई पर आया.

इससे पहले थराली आपदा की मार झेल चुका है. ऐसे में लोग पहले ही डरे और सहमे हुए हैं. यहां आपदा में बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है. आपदा का डर अभी तक लोगों के दिलों से नहीं निकल पाया है. इसी बीच अचानक रविवार को दोपहर बाद भूकंप के झटके आने से लोग और ज्यादा डर एवं सहम गए.

"भूकंप का केंद्र बागेश्वर जिले में था. ग्वालदम में इसका झटका ज्यादा तेज महसूस किया गया. हालांकि, भूकंप से किसी प्रकार का कोई नुकसान की सूचना नहीं है."- नंदकिशोर जोशी, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी, चमोली

क्यों आ रहा भूकंप? बता दें कि उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है. जो भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील माना जाता है. भूकंप के लिहाज से उत्तराखंड जोन 4 और 5 में आता है. यही वजह है कि यहां भूकंप का खतरा काफी बढ़ जाता है. आए दिन उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं.

EARTHQUAKE IN UTTARAKHAND
भूकंप के लिहाज से संवेदनशील उत्तराखंड (फोटो सोर्स- ETV Bharat GFX)

वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान देहरादून के भू वैज्ञानिक नरेश कुमार के मुताबिक, हिमालयी रीजन में इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट में घर्षण हो रहा है. जिसके चलते दोनों ही प्लेट एक दूसरे के विपरीत जा रही है. इसके तहत इंडियन प्लेट नॉर्थ (उत्तर) की तरफ धीरे-धीरे बढ़ रही है. जबकि, यूरेशियन प्लेट यानी तिब्बत प्लेट साउथ (दक्षिण) की तरफ जा रही है.

लिहाजा, इन दोनों प्लेटों के घर्षण की वजह से एनर्जी पैदा हो रही है. ऐसे में भूगर्भ में मौजूद चट्टान (रॉक) जब एनर्जी के प्रेशर को झेल नहीं पाती है तो रॉक टूट जाती है, जिसके चलते एनर्जी एक साथ बाहर निकल आती है, यही वजह है कि भूकंप के झटके अक्सर महसूस किए जाते हैं.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

BAGESHWAR EARTHQUAKE TREMORS
EARTHQUAKE IN THARALI
उत्तराखंड में भूकंप
थराली में भूकंप के झटके
EARTHQUAKE IN UTTARAKHAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.