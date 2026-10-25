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उत्तराखंड में डोली धरती, पिथौरागढ़ में महसूस हुए भूकंप के झटके, मूनाकोट रहा केंद्र

पिथौरागढ़ में महसूस हुए भूकंप के झटके ( PHOTO- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में भूकंप से फिर धरती डोली है. पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. भूकंप का केंद्र पिथौरागढ़ ही दर्ज किया गया है. घटना को लेकर अभी तक किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं आई है. खास बात है कि 22 अक्टूबर को ही तिब्बत में भूकंप ने बड़ा नुकसान पहुंचाया था. तिब्बत में 7.0 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप महसूस किया गया था. इसके चौथे दिन भूकंप ने लोगों की दहशत बढ़ा दी है.

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक, 25 अक्टूबर दोपहर 12 बजकर 51 मिनट 44 सेकंड पर पिथौरागढ़ में 3.7 तीव्रता का भूकंप आया. लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए तो लोग घरों से बाहर निकल आए. भूकंप का केंद्र पिथौरागढ़ के मूनाकोट में 11 किमी की गहराई में दर्ज किया गया है. हालांकि भूकंप को लेकर अभी तक किसी प्रकार के नुकसान की जानकारी नहीं है. राज्य और जिला आपदा प्रबंधन विभाग लगातार नजर बनाए हुए है.