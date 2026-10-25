उत्तराखंड में डोली धरती, पिथौरागढ़ में महसूस हुए भूकंप के झटके, मूनाकोट रहा केंद्र
पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए. 3.7 तीव्रता के भूकंप से फिलहाल किसी नुकसान की जानकारी नहीं है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 25, 2026 at 3:35 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में भूकंप से फिर धरती डोली है. पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. भूकंप का केंद्र पिथौरागढ़ ही दर्ज किया गया है. घटना को लेकर अभी तक किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं आई है. खास बात है कि 22 अक्टूबर को ही तिब्बत में भूकंप ने बड़ा नुकसान पहुंचाया था. तिब्बत में 7.0 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप महसूस किया गया था. इसके चौथे दिन भूकंप ने लोगों की दहशत बढ़ा दी है.
राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक, 25 अक्टूबर दोपहर 12 बजकर 51 मिनट 44 सेकंड पर पिथौरागढ़ में 3.7 तीव्रता का भूकंप आया. लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए तो लोग घरों से बाहर निकल आए. भूकंप का केंद्र पिथौरागढ़ के मूनाकोट में 11 किमी की गहराई में दर्ज किया गया है. हालांकि भूकंप को लेकर अभी तक किसी प्रकार के नुकसान की जानकारी नहीं है. राज्य और जिला आपदा प्रबंधन विभाग लगातार नजर बनाए हुए है.
EQ of M: 3.7, On: 25/10/2026 12:51:44 IST, Lat: 29.574 N, Long: 80.292 E, Depth: 11 Km, Location: Pithoragarh, Uttarakhand. For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @tummalasrini @GSuresh_NCS @ndmaindia https://t.co/oi8VgJqh83— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) October 25, 2026
बता दें कि हाल ही 22 अक्टूबर को उत्तराखंड से सटे तिब्बत में विनाशकारी भूकंप में कई लोगों की मौत हुई थी. रिक्टर स्केल पर 7.0 तीव्रता के भूकंप ने तिब्बत के कई इलाकों में भीषण तबाही मचाई थी. कई घरों में दरारों के साथ कई घर जमींदोज भी हो गए थे. इस शक्तिशाली भूकंप में 16 लोगों की मौत के अलावा 32 लोगों के घायल होने की जानकारी भी सामने आई थी.
फिलहाल भूकंप से किसी प्रकार के नुकसान और जानमाल की हानि की सूचना नहीं है. जिले के अधिकारियों से लगातार संपर्क बना हुआ है. हालातों पर नजर बनी हुई है. अभी तक की जानकारी में जिले में स्थिति सामान्य है.
-विनोद कुमार सुमन, सचिव, आपदा प्रबंधन-
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