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उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले में महसूस हुए भूकंप के झटके, दहशत में आए लोग

डिजाइन इमेज ( ETV Bharat GFX )

पिथौरागढ़: उत्तराखंड में एक बार फिर भूकंप आया है. इस बार पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. जहां भूकंप की तीव्रता 3.5 मैग्नीट्यूड मापा गया. जिसकी गहराई जमीन से 10 किमी नीचे थी. हालांकि, अभी तक कहीं से जान माल की नुकसान की सूचना नहीं मिली है.

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक, 6 नवंबर को शाम 7 बजकर 50 मिनट पर पिथौरागढ़ जिले में 3.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया. भूकंप का केंद्र बिंदु नेकल धुरा था. भूकंप का झटका लगते ही लोग घबरा गए. अचानक धरती हिलने से लोगों में अफरा-तफरी की स्थिति हो गई. लोग एक-दूसरे को फोन कर भूकंप के बारे में जानकारी जुटाने लगे. राहत की बात ये रही कि भूकंप के चलते किसी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है.