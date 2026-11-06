उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले में महसूस हुए भूकंप के झटके, दहशत में आए लोग
उत्तराखंड में फिर डोली धरती, भूकंप से थर्राया पिथौरागढ़, झटका लगते ही खौफ में आए लोग
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 6, 2026 at 9:27 PM IST|
Updated : November 6, 2026 at 9:50 PM IST
पिथौरागढ़: उत्तराखंड में एक बार फिर भूकंप आया है. इस बार पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. जहां भूकंप की तीव्रता 3.5 मैग्नीट्यूड मापा गया. जिसकी गहराई जमीन से 10 किमी नीचे थी. हालांकि, अभी तक कहीं से जान माल की नुकसान की सूचना नहीं मिली है.
राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक, 6 नवंबर को शाम 7 बजकर 50 मिनट पर पिथौरागढ़ जिले में 3.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया. भूकंप का केंद्र बिंदु नेकल धुरा था. भूकंप का झटका लगते ही लोग घबरा गए. अचानक धरती हिलने से लोगों में अफरा-तफरी की स्थिति हो गई. लोग एक-दूसरे को फोन कर भूकंप के बारे में जानकारी जुटाने लगे. राहत की बात ये रही कि भूकंप के चलते किसी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है.
EQ of M: 3.5, On: 06/11/2026 19:50:01 IST, Lat: 30.107 N, Long: 80.553 E, Depth: 10 Km, Location: Pithoragarh, Uttarakhand. For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @tummalasrini @GSuresh_NCS @ndmaindia https://t.co/WHaEfAhscw— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) November 6, 2026
अक्सर थर्राता है उत्तराखंड: बता दें कि उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य होने के साथ ही भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है. यहां नियमित अंतराल पर भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं. पहले भूकंप की संवेदनशीलता को देखते हुए उत्तराखंड को जोन 4 और 5 में रखा गया था, लेकिन साल 2025 में भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने देशभर में भूकंप की संवेदनशीलता को देखते हुए नया मैप जारी किया. जिसमें उत्तराखंड को जोन 6 में डाला गया है.
भूकंप आने पर क्या करें?
- भूकंप आने पर घबराएं नहीं और शांति बनाए रखें.
- भूकंप के दौरान यदि आप घर के अंदर हैं, तो मजबूत टेबल आदि के नीचे रहें. दीवार, कांच की खिड़कियों या फिर भारी सामान से दूर रहें.
- यदि आप घर के बाहर हैं, तो तत्काल खुले मैदान या खाली जगह की तरफ जाएं.
- किसी भी इमारत खासकर कच्चे मकान एवं बिजली के खंभे से बिल्कुल दूर रहें.
- यदि आप वाहन चला रहे हैं, तो तत्काल बाहर निकलें और सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं.
भूकंप आने के बाद क्या करें?
- भूकंप आने के बाद सावधानीपूर्वक आगे बढ़ें. अपने आस पास के इलाकों का मुआयना करें.
- किसी भी क्षतिग्रस्त मकान या इमारत के पास या फिर अंदर न जाएं. क्योंकि, यह बेहद खतरनाक हो सकता है.
- बिजली या गैस की आपूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई है, तो तत्काल उन्हें बंद कर दें.
- अगर मेडिकल सहायता की जरूरत है, तो तत्काल इमरजेंसी सेवाओं को सूचना दें.
भूकंप के लिए तैयारी
- रेडियो, टीवी या सोशल मीडिया पर आधिकारिक सूचनाओं से जानकारी लें. साथ ही उसका अनुपालन करें.
- इमरजेंसी प्लान बनाकर रखें. जिसमें आपके परिवार के सदस्यों के लिए सेफ जगह की जानकारी शामिल हों.
- इमरजेंसी किट भी तैयार करें. जिसमें आवश्यक सामान, पानी, भोजन, प्राथमिक उपचार किट और फ्लैश लाइट आदि हो.
- भूकंप से निपटने के लिए नियमित रूप से अभ्यास करें.
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