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भूकंप के झटकों ने दिलाई 1905 की याद, अब ऐसा हुआ तो हिमाचल में हो सकती है 1.60 लाख मौतें

शिमला: हिमाचल में 3 अप्रैल को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए. रात करीब 9:46 बजे कांगड़ा, चंबा और हमीरपुर आदि जगहों पर झटके महसूस किए गए. कई जगह लोग घरों से बाहर निकल गए. भूकंप के कारण कहीं से भी किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है.

भूकंप का केंद्र अफगानिस्तन के हिंदुकुश पर्वत में जमीन की सतह से 150 किलोमीटर अंदर था. भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.9 रही. जानकारी के अनुसार भूकंप के दो हल्के झटके महसूस किए गए. भूकंप के झटके कांगड़ा में 4 अप्रैल 1905 में आए भूकंप की 121वीं बरसी से ठीक एक दिन पहले महससू किए गए. इस भूकंप ने कांगड़ा के आसपास के इलाकों में जमकर तबाही मचाई थी. रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.8 मैग्नीट्यूड मापी गई थी. ये हिमालयी क्षेत्रों में आया अब तक का सबसे बड़ा भूकंप माना जाता है.

20 हजार लोगों की हुई थी मौत

सुबह करीब छह बजे भूकंप के दो झटकों ने कांगड़ा का नक्शा ही बदल दिया. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 20 हजार लोगों की मौतें हुई थी. महज चंद सेकेंड की कंपन में कई ऐत‍िहास‍िक भवनों का नामोन‍िशां म‍िट गया. 1 लाख से अधिक भवन नष्ट हो गए. 53 हजार से अधिक मवेशियों की जान गई. उस समय कांगड़ा की आबादी बहुत कम थी. बावजूद इसके हजारों लोगों की मौत हो गई थी. उस समय कांगड़ा जालंधर डिवीजन का भाग था. यहां हुई तबाही को लेकर लाहौर से मदद भेजी गई थी.भूकंप का प्रमुख केंद्र धौलाधार पर्वत श्रेणियों से बैजनाथ तक था. भूकंप की चपेट में ज्वालाजी और नादौन तक का क्षेत्र शामिल था. कंगड़ा में ऐतिहासिक धरोहरों को इस भूकंप में काफी नुकसान पहुंचा था. धर्मशाला की सारी इमारतें जमींदोज हो गई थीं. सारे मंदिर पूरी तरह से तबाह हो गए.

कई भवनों को पहुंचा था नुकसान (FILE PHOTO)

4 अप्रैल को 'आपदा जागरूकता दिवस'

हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (HPSDMA) ने 7 दिसंबर 2011 को आयोजित अपनी पहली बैठक में ऐतिहासिक आपदाओं के स्मरण और जन-जागरूकता के उद्देश्य से 4 अप्रैल को 'आपदा जागरूकता दिवस' के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया. इस पहल का मुख्य लक्ष्य समुदाय को आपदा प्रबंधन की तैयारियों के प्रति शिक्षित करना है. इसके साथ ही, स्थानीय स्तर पर आपदा के जोखिम को कम करने की दिशा में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना भी इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य है.

ज़ोन-VI में वर्गीकरण

हिमाचल प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील है. राज्य के विभिन्न हिस्सों को पहले ज़ोन-IV (उच्च जोखिम) और ज़ोन-V (अत्यधिक उच्च जोखिम) में बांटा गया था. हालांकि, संशोधित मानचित्र के अनुसार अब राज्य के सभी जिलों को समान रूप से जोन-VI में शामिल किया गया है. इसका अर्थ है कि अब पूरा राज्य उच्च भूकंपीय दबाव वाले क्षेत्र में है, जिससे राज्य भर में समान रूप से उन्नत आपदा तैयारी और भूकंप-रोधी योजना निर्माण की आवश्यकता बढ़ गई है.