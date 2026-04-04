भूकंप के झटकों ने दिलाई 1905 की याद, अब ऐसा हुआ तो हिमाचल में हो सकती है 1.60 लाख मौतें
कांगड़ा, चंबा और हमीरपुर आदि जगहों पर झटके महसूस किए गए. कई जगह लोग घरों से बाहर निकल गए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 4, 2026 at 12:44 PM IST
शिमला: हिमाचल में 3 अप्रैल को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए. रात करीब 9:46 बजे कांगड़ा, चंबा और हमीरपुर आदि जगहों पर झटके महसूस किए गए. कई जगह लोग घरों से बाहर निकल गए. भूकंप के कारण कहीं से भी किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है.
भूकंप का केंद्र अफगानिस्तन के हिंदुकुश पर्वत में जमीन की सतह से 150 किलोमीटर अंदर था. भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.9 रही. जानकारी के अनुसार भूकंप के दो हल्के झटके महसूस किए गए. भूकंप के झटके कांगड़ा में 4 अप्रैल 1905 में आए भूकंप की 121वीं बरसी से ठीक एक दिन पहले महससू किए गए. इस भूकंप ने कांगड़ा के आसपास के इलाकों में जमकर तबाही मचाई थी. रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.8 मैग्नीट्यूड मापी गई थी. ये हिमालयी क्षेत्रों में आया अब तक का सबसे बड़ा भूकंप माना जाता है.
20 हजार लोगों की हुई थी मौत
सुबह करीब छह बजे भूकंप के दो झटकों ने कांगड़ा का नक्शा ही बदल दिया. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 20 हजार लोगों की मौतें हुई थी. महज चंद सेकेंड की कंपन में कई ऐतिहासिक भवनों का नामोनिशां मिट गया. 1 लाख से अधिक भवन नष्ट हो गए. 53 हजार से अधिक मवेशियों की जान गई. उस समय कांगड़ा की आबादी बहुत कम थी. बावजूद इसके हजारों लोगों की मौत हो गई थी. उस समय कांगड़ा जालंधर डिवीजन का भाग था. यहां हुई तबाही को लेकर लाहौर से मदद भेजी गई थी.भूकंप का प्रमुख केंद्र धौलाधार पर्वत श्रेणियों से बैजनाथ तक था. भूकंप की चपेट में ज्वालाजी और नादौन तक का क्षेत्र शामिल था. कंगड़ा में ऐतिहासिक धरोहरों को इस भूकंप में काफी नुकसान पहुंचा था. धर्मशाला की सारी इमारतें जमींदोज हो गई थीं. सारे मंदिर पूरी तरह से तबाह हो गए.
4 अप्रैल को 'आपदा जागरूकता दिवस'
हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (HPSDMA) ने 7 दिसंबर 2011 को आयोजित अपनी पहली बैठक में ऐतिहासिक आपदाओं के स्मरण और जन-जागरूकता के उद्देश्य से 4 अप्रैल को 'आपदा जागरूकता दिवस' के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया. इस पहल का मुख्य लक्ष्य समुदाय को आपदा प्रबंधन की तैयारियों के प्रति शिक्षित करना है. इसके साथ ही, स्थानीय स्तर पर आपदा के जोखिम को कम करने की दिशा में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना भी इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य है.
ज़ोन-VI में वर्गीकरण
हिमाचल प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील है. राज्य के विभिन्न हिस्सों को पहले ज़ोन-IV (उच्च जोखिम) और ज़ोन-V (अत्यधिक उच्च जोखिम) में बांटा गया था. हालांकि, संशोधित मानचित्र के अनुसार अब राज्य के सभी जिलों को समान रूप से जोन-VI में शामिल किया गया है. इसका अर्थ है कि अब पूरा राज्य उच्च भूकंपीय दबाव वाले क्षेत्र में है, जिससे राज्य भर में समान रूप से उन्नत आपदा तैयारी और भूकंप-रोधी योजना निर्माण की आवश्यकता बढ़ गई है.
मच सकती है भारी तबाही
NDMA के वर्ष 2012 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, यदि हिमाचल प्रदेश में आधी रात के समय 8.0 तीव्रता का भूकंप आता है, तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर, यह अनुमान लगाया गया था कि ऐसी स्थिति में लगभग 1,60,000 लोगों की मृत्यु (कुल जनसंख्या का 2.3%) और 11,00,000 लोग घायल (कुल जनसंख्या का 16%) हो सकते हैं. इन आंकड़ों ने राज्य में भूकंपीय जोखिम न्यूनीकरण (Risk Reduction) की तत्काल और गंभीर आवश्यकता को उजागर किया है.
'हिम कवच' ऐप से आसान होगी सुरक्षा
सुरक्षित निर्माण को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए, हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (HPSDMA) ने “हिम कवच” नाम से एक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया है. ये ऐप ग्रामीण मकान मालिकों, पंचायत राज विभाग के इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए निर्माण संबंधी दिशा-निर्देशों तक पहुंच आसान बनाता है. इसका लक्ष्य निर्माण के हर चरण में सुरक्षित और आपदा-रोधी विधियों को सुनिश्चित करना है ताकि पूरे राज्य में सुरक्षित आवास को बढ़ावा दिया जा सके.
पारंपरिक और आधुनिक निर्माण तकनीकों का मेल
प्रशासन अब ऐसे निर्माणों को बढ़ावा दे रहा है जो आपदा को झेल सकें. हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में सहमति जताई है कि हमारे पूर्वजों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली 'धज्जी दीवार' और 'काठ कुनी' शैली भूकंप-रोधी होती हैं. इन्हें आज के समय में भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, जहां लकड़ी के स्थान पर अब आरसीसी (RCC) का प्रयोग भी किया जा सकता है.
कॉन्फाइंड मेसनरी (Confined Masonry) यह तकनीक ईंट/कंक्रीट ब्लॉक की दीवार के चारों ओर आरसीसी के 'कॉन्फाइंग मेंबर्स' (Horizontal & Vertical) बनाकर संरचना को मजबूती प्रदान करती है. ये तकनीक पारंपरिक निर्माण और मजबूत कंक्रीट के ढांचों का एक बेहतर विकल्प बनकर उभरी है.
4 अप्रैल को 'आपदा जागरूकता दिवस' के रूप में राज्य, जिला और सामुदायिक स्तर पर कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे:
- शेकआउट ड्रिल: भूकंप की स्थिति में बचाव के लिए विशेष 'भूकंप आपदा पूर्वाभ्यास' का आयोजन.
- जागरूकता कार्यक्रम: स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विशेष सत्रों के माध्यम से आपदाओं से निपटने के तरीके सिखाना.
- आपातकालीन प्रशिक्षण: आम नागरिकों को आपातकालीन प्रतिक्रिया (Emergency Response) के लिए प्रशिक्षित करना.
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