शिमला में आया भूकंप, झटकों से हिले पहाड़, कांपे लोग

हिमाचल की राजधानी शिमला में भूकंप के झटके महसूस किए गए. इसके चलते लोग कुछ देर के लिए घबरा गए.

शिमला में आया भूकंप
शिमला में आया भूकंप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 9:54 AM IST

Updated : October 31, 2025 at 10:30 AM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में आज सुबह सुबह भकूंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप की तीव्रता बहुत कम रही इसके चलते लोगों को इसका एहसास नहीं हुआ. नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मॉलॉजी ने भकूंप की पुष्टि की है. वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 रही. भूकंप के झटके सुबह 7 बजकर 2 मिनट 50 सेकेंड पर महसूस हुए.

भूकंप का केंद्र शिमला से 10 किलोमीटर नीचे जमीन में दर्ज किया गया. हालांकि, भूकंप के झटके हल्के थे और इससे किसी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है. शिमला जिले का अधिकांश क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील जोन 5 में आता है. हिमालयी क्षेत्र होने के कारण शिमला के अलावा चंबा, किन्नौर, मंडी, कांगड़ा के भी कुछ क्षेत्र भूकंप जोन के अति संवेदनशील क्षेत्र में आते हैं.

क्यों आता है भूकंप

पीआईबी के मुताबिक भारत ने पिछले साल कई भूकंप देखे हैं, जिससे बेहतर आपदा तैयारी की ज़रूरत उजागर हुई है. भूकंप तब आते हैं जब पृथ्वी की पपड़ी में दबाव बढ़ता है. ये पपड़ी बड़ी प्लेटों से बनी है जो धीरे-धीरे हिलती हैं और इन्हीं हलचलों के कारण भूकंप आते हैं, जब भूकंप किसी आबादी वाले इलाके में आता है, तो इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। भारत का लगभग 59% हिस्सा भूकंप के प्रति संवेदनशील है, और भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने भूकंप के जोखिम के आधार पर देश को चार भूकंपीय क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है. ज़ोन V सबसे सक्रिय है, जिसमें हिमालय जैसे क्षेत्र शामिल हैं, जबकि ज़ोन II सबसे कम प्रभावित है. पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने कई विनाशकारी भूकंप देखे हैं.

भारत के भूकंप जोन
भारत के भूकंप जोन (SOURCE: PIB)

1905 में कांगड़ा का भूकंप

हिमाचल की कांगड़ा घाटी में 1905 में विनाशकारी भूकंप आया था. इस भूकंप ने कांगड़ा के आसपास के इलाकों में भारी तबाही मचाई थी. ये भूकंप हजारों जिंदगियां लील गया था. एक आंकड़े के मुताबिक करीब 20 हजार लोगों की मौतें हुई थी. रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.8 मैग्नीट्यूड मापी गई थी. महज चंद सेकेंड की कंपन में कई ऐत‍िहास‍िक भवनों का नामोन‍िशां म‍िट गया था. 4 अप्रैल 1905 की सुबह करीब छह बजे भूकंप के दो झटकों ने कांगड़ा का नक्शा ही बदल दिया. उस समय कांगड़ा की आबादी बहुत कम थी. बावजूद इसके हजारों लोगों की मौत हो गई थी. उस समय कांगड़ा जालंधर डिवीजन का भाग था. यहां हुई तबाही को लेकर लाहौर से मदद भेजी गई थी.

हिमालयी क्षेत्र में आए भूकंप
हिमालयी क्षेत्र में आए भूकंप (ETV Bharat)

हिमालय श्रृंखला के स्ट्रक्चर को मैप करना जरूरी

वैज्ञानिक अभी ये मानकर चल रहे हैं कि पूर्व में 8.6 का भूकंप आया है, ऐसे में इससे बड़ा भूकंप भी आ सकता है. लेकिन बड़ा भूकंप आने का तथ्य और प्रमाण क्या है? यह सबसे बड़ी चुनौती है. लिहाजा इसको समझने के लिए सबसे जरूरी काम यही है कि देश के पूरे हिमालय श्रृंखला के स्ट्रक्चर को मैप किया जाए. फिर देखना पड़ेगा कि हिमालय श्रृंखला के स्ट्रक्चर का इंपैक्ट क्या पड़ रहा है? ऐसे में हिमालय के विभाजन को जानने की जरूरत है कि वह कितना स्ट्रांग या फिर वीक है? क्योंकि अगर स्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा तो भूकंप का साइज ज्यादा बड़ा नहीं होगा.

देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में भूकंप को लेकर विस्तृत चर्चा की गई थी. इस चर्चा के बाद वैज्ञानिकों के सामने तमाम नए ऐसे तथ्य आए जो कई नए सवाल खड़े कर रहे हैं. ये सवाल वैज्ञानिकों के लिए भी चुनौती बन गए हैं.

हिमालय के विभाजन से भूकंप की जानकारी

इसी साल ईटीवी भारत से बातचीत में डॉ. विनीत गहलोत डायरेक्टर, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने बताया था कि 'जब पूर्व में आए भूकंप का अध्ययन करते हैं तो यह पता चलता है कि भूकंप ने भी हिमालय के विभाजन को माना है. क्योंकि हिमालय में पूर्व में साल 1905, 1934 और 1950 में आए भूकंप की लिमिट को हिमालय के विभाजन ने ही तय किया था. अभी भी वैज्ञानिकों के पास भूकंप हिस्ट्री का डाटा बहुत कम है. लेकिन फिर भी यह माना जा रहा है कि हिमालय में विभाजन है. ऐसे में इस विभाजन के आधार पर वैज्ञानिक यह तय कर सकते हैं कि किस सेगमेंट में कितना बड़ा भूकंप आ सकता है.'

ये भी पढ़ें: हाईकोर्ट में बोली सरकार, विधायक संजय अवस्थी के खिलाफ आपराधिक मामला वापस लेने का इरादा नहीं

