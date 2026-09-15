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झालावाड़ के पिड़ावा में आया भूकंप, दहशत में घरों से बाहर निकले लोग, सीसीटीवी में कैद हुए झटके

झालावाड़ के पिड़ावा क्षेत्र में 3.0 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं.

घरों के बाहर निकले लोग
घरों के बाहर निकले लोग (ETV Bharat Jhalawar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 15, 2026 at 3:51 PM IST

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Updated : September 15, 2026 at 4:01 PM IST

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झालावाड़: जिले के पिड़ावा क्षेत्र में मंगलवार को अचानक धरती डोलने से ग्रामीण इलाकों में हड़कंप मच गया. घरों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में धरती के कंपन करने की तस्वीरें साफ दिखाई दीं. यहां पिड़ावा क्षेत्र के नोलाई, खजूरी, बरखेड़ी, भूरखेड़ी सहित आसपास के कई गांवों में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए जाने की पुष्टि हुई है. लगातार दो-तीन बार झटके महसूस होने की सूचना के बाद ग्रामीणों में दहशत फैल गई और लोग आनन-फानन में घरों से बाहर निकलकर खुले स्थानों की ओर पहुंच गए.

तीव्रता 3.0 रिक्टर स्केल मापी गई: मामले को लेकर पिड़ावा एसडीएम दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि पिड़ावा के कुछ इलाकों में भूकंप के झटके महसूस होने की सूचना मिली है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार भूकंप का केंद्र नोलाई गांव बताया गया है. भूकंप की तीव्रता 3.0 रिक्टर स्केल मापी गई है. एसडीएम के अनुसार फिलहाल किसी मकान के क्षतिग्रस्त होने, जनहानि या किसी व्यक्ति के घायल होने की आधिकारिक सूचना नहीं है. वहीं, ग्रामीणों का कहना है कि झटके भले ही हल्के थे, लेकिन एक के बाद एक महसूस होने से लोगों में डर बैठ गया. कई लोग दोबारा झटके आने की आशंका के चलते काफी देर तक खुले स्थानों पर ही खड़े रहे.

सीसीटीवी में कैद हुए भूकंप के झटके (ETV Bharat Jhalawar)

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घरों से बाहर निकले ग्रामीण: भूकंप के झटकों की खबर गांवों में तेजी से फैलते ही अफरा-तफरी का माहौल बन गया. ग्रामीणों ने एहतियात के तौर पर अपने परिवार के सदस्यों को घरों से बाहर निकाल लिया. वहीं स्कूलों में भी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बच्चों को बाहर निकाल लिया गया और छुट्टी कर दी गई. अचानक बड़ी संख्या में लोगों के घरों से बाहर निकलने के कारण गांवों में कुछ देर तक तनाव और बेचैनी का माहौल बना रहा.

किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं: सूचना मिलते ही प्रशासन भी हरकत में आया. तहसीलदार और पुलिस टीम ग्रामीण इलाकों में पहुंची तथा ग्रामीणों से जानकारी लेकर स्थिति का जायजा लिया. प्रशासन की टीम ने मकानों और आसपास के क्षेत्रों में किसी तरह के नुकसान की जानकारी जुटाई. फिलहाल प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए है. हल्के झटकों ने भले ही कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया हो, लेकिन सुबह-सुबह धरती हिलने की घटना ने ग्रामीणों को जरूर दहला दिया.

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Last Updated : September 15, 2026 at 4:01 PM IST

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