उत्तराखंड में भूकंप से बचाव के लिए मॉक ड्रिल शुरू, राहत बचाव कार्य में जुटी टीमें

उत्तराखंड में भूकंप से बचाव के लिए प्रशासन ने आपदा की तैयारियों के लिए मॉक ड्रिल शुरू कर दी है.

Earthquake mock drill
भूकंप को लेकर मॉक ड्रिल (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 15, 2025 at 12:30 PM IST

|

Updated : November 15, 2025 at 1:02 PM IST

3 Min Read
देहरादून: उत्तराखंड में भूकंप से बचाव के लिए सभी जिलों में मॉक ड्रिल शुरू हो गई है. पर्वतीय जिलों से लेकर मैदान तक एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, एनसीसी, होमगार्ड और पीआरडी के जवान मॉक ड्रिल में जुटे हैं. भूकंप आने के बाद राहत बचाव कार्यों की तैयारियों का बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है.

राजधानी में 10 स्थानों पर मॉक ड्रिल: देहरादून में भूकंप आपदा में रेस्क्यू कार्य के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आज सुबह 9:30 बजे से जिले में 10 स्थानों पर एक साथ मॉक ड्रिल शुरू हो गई है. आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार देहरादून जिले में रिक्टर पैमाने पर 6.3 तीव्रता के तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. तहसील स्तर पर एसडीएम से मौजूदा स्थिति की जानकारी ली जा रही है.

Earthquake mock drill
देहरादून में राहत बचाव कार्य में जुटी टीमें (Photo-ETV Bharat)

देहरादून आईएसबीटी में भूकंप: रिस्पांसिबल ऑफिसर/जिलाधिकारी ने कंट्रोल रूम में ऑपरेशन, लॉजिस्टिक और प्लानिंग सेक्शन के नोडल अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा करते हुए तत्काल रेस्क्यू टीम तैयार कर घटना स्थलों के लिए रवाना करने के निर्देश दिए है. आईएसबीटी MDDA कॉलोनी भूकंप आने के कारण तीन से चार ब्लॉक क्षतिग्रस्त हुए, 80 से 100 लोग फंसे होने की सूचना मिली. जिसके बाद बचाव राहत टीमें तत्काल मौके पर पहुंची.

Earthquake mock drill
रुद्रप्रयाग में भूकंप से बचाव के लिए मॉकड्रिल (Photo-ETV Bharat)

रुद्रप्रयाग में महसूस हुए भूकंप के झटके: जनपद में आज प्रातः 09:45 बजे आए 6.7 रिक्टर तीव्रता के भूकंप से जनपद के अनेक क्षेत्रों में व्यापक नुकसान की सूचना प्राप्त हुई है. जिला प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्यों के लिए सभी टीमों को उच्च सतर्कता के साथ मोर्चे पर लगा दिया गया है. जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र से लगातार स्थिति की निगरानी की जा रही है. भूकंप के झटकों के बाद प्राप्त प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जिला चिकित्सालय, कोटेश्वर में भवन को क्षति पहुंची है तथा उद्योग विभाग भवन, भटवाड़ीसैंण भी भूकंप के कारण प्रभावित हुआ है. जवाड़ी बाइपास सड़क मार्ग पर गंभीर भू-धंसाव होने से एक मैक्स वाहन गहरी खाई में गिर गया, जिसमें सवारों की स्थिति का पता लगाया जा रहा है. ये सभी मॉक ड्रिल का हिस्सा रहा.

भूकंप को लेकर थराली में मॉक ड्रिल: चमोली जिले के थराली तहसील परिसर में शनिवार को भूकंप आने के बाद राहत बचाव कार्यों की तैयारी के लिए मॉक ड्रिल का अभ्यास किया. मॉक ड्रिल में तहसील प्रशासन, पुलिस, एसएसबी, आईटीबीपी, फॉरेस्ट, लोक निर्माण विभाग, एनसीसी समेत अन्य विभाग के अधिकारियों और कर्मियों ने प्रतिभाग किया. मॉक ड्रिल के दौरान तहसील परिसर में 6 रिक्टर स्केल की तीव्रता के भूकंप की सूचना मिलते ही राहत बचाव टीमों ने तत्परता दिखाते हुए घटनास्थल से 10 घायलों का सुरक्षित रेस्क्यू किया.

Last Updated : November 15, 2025 at 1:02 PM IST

