IIT ISM में सूचना एवं जागरूकता आउटरीच कार्यक्रम, बच्चों ने सीखे भूकंप से बचाव के तरीके
धनबाद में आईआईटी-आईएसएम द्वारा बच्चों के लिए भूकंप सूचना एवं जागरूकता आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया.
Published : April 11, 2026 at 5:28 PM IST
धनबादः आईआईटी आईएसएम धनबाद के एप्लाइड जियोफिजिक्स विभाग की ऑब्जर्वेशनल सीस्मोलॉजी लैब की ओर से शनिवार को स्कूल बच्चों के लिए जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया.
“भूकंप सूचना एवं जागरूकता आउटरीच कार्यक्रम” का आयोजन जीएस आदिवासी हाई स्कूल यादवपुर में किया गया. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्कूली छात्रों को भूकंप के प्रति जागरूक करना और आपदा से बचाव के व्यावहारिक उपायों की जानकारी देना था.
इस कार्यक्रम में प्रो. मोहित अग्रवाल ने इंटरैक्टिव सत्र के माध्यम से छात्रों को सरल भाषा में भूकंप के कारण, उसके प्रभाव और सुरक्षा के जरूरी उपायों के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए जागरूकता और तैयारी सबसे अहम है. बच्चों को इस विषय में शिक्षित करना भविष्य में सुरक्षित समाज के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
इस कार्यक्रम की शुरुआत विभागाध्यक्ष प्रो. सौमेन मैती के स्वागत भाषण से हुई. उन्होंने ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि विज्ञान को समाज से जोड़ना बेहद जरूरी है.
इस दौरान छात्रों ने मॉडल और लाइव डेमो के जरिए भूकंप से जुड़े कई वैज्ञानिक पहलुओं को समझा. कार्यक्रम में बच्चों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली, जिससे उनकी जिज्ञासा और सीखने की रुचि स्पष्ट नजर आई.
यह कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद द्वारा समर्थित परियोजना के तहत आयोजित किया गया. जिसको सफल बनाने में शोधार्थियों और छात्र अभिषेक तिवारी, राहुल नागले, गोकुल, सुभाजीत मांझी, हनी तोमर, समाप्ति मंडल, श्वेता पुल्ली, हिमांशु और अंकित पटेल का अहम योगदान रहा.
इसके अलावा सीस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी के जूनियर असिस्टेंट चंद्रप्रकाश भास्कर ने भी महत्वपूर्ण सहयोग दिया. स्कूल की ओर से डॉ. योगानंद झा और कुमार सुंदरम छात्रों के साथ उपस्थित रहे, जिनमें से कुमार सुंदरम ने अंत में धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया.
कुल मिलाकर यह कार्यक्रम छात्रों के लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक साबित हुआ, जिसने उन्हें भूकंप जैसी आपदाओं के प्रति सजग और तैयार रहने का संदेश दिया.
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