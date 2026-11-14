मध्य प्रदेश में भूकंप के झटके, खरगौन, खंडवा, बुरहानपुर में कांपी धरती, इंदौर से 129 दूर था भूकंप का केंद्र
मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा के पास था भूकंप का केंद्र, धरती में 10 किलोमीटर की गहराई पर आया, थर्राए महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 1:08 PM IST|
Updated : November 14, 2026 at 1:17 PM IST
खरगौन/खंडवा/बुरहानपुर : मध्य प्रदेश के खरगोन में 25 दिन के अंदर दूसरी बार भूकंप आया है. शनिवार सुबह 9:15 बजे आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.5 दर्ज की गई है. 4 सेकंड तक जमीन में तेज कंपन के साथ आवाज आई, जिससे लोग दहशत में आ गए. भूकंप का केंद्र मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा के करीब बताया गया, जो करीब 10 किमी की गहराई में था. खरगौन के साथ खंडवा और बुरहनपुर में भी कंपन महसूस किया गया.
सुबह 9.15 पर आया भूकंप, कई जिलों में झटके
बुरहानपुर में भी शनिवार को शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह करीब 9 बजकर 15 मिनट पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, इससे चंद सेकंड में लोगों के बीच दहशत का माहौल बन गया, लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भूकंप की जानकारी साझा की. हल्के झटकों से कई लोग एक दूसरे से पूछताछ करने में जुट गए, लोगों का कहना हैं कि चंद सेकंड के लिए धरती हल्की कांपी, जिससे घरों में कंपन हुआ, हल्की फुल्की वस्तुएं हिलने लग गई. अचानक भूकंप के झटके आने से लोग सहम गए, इस दौरान कई लोग अपने-अपने घरों सें बाहर आ गए.
किसी प्रकार की हानि की सूचना नहीं
खरगौन, खंडवा, बुरहानपुर में भूकंप के झटको से शहर और ग्रामीण क्षेत्र में किसी प्रकार के जान-माल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. भूकंप के झटके महसूस होने के बाद कई लोगों ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है, इससे लोगों में दहशत फैल गई. ग्रामीण क्षेत्र में भी लोगों में डर का माहौल बन गया. बुरहानपुर कलेक्टर विवेक कुमार ने भूकंप के हल्के झटके महसूस होने की पुष्टि की है. बुरहानपुर कलेक्टर ने कहा, '' झटकों की तीव्रता रिक्टर की गति धीमी थी, जिसके चलते कोई बड़ा खतरा नहीं हुआ, लोगों सें अपील है कि सामान्य स्थिति बनाए रखें.'' प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक भूकंप का केंद्र खरगौन के पास बताया जा रहा है, जो इंदौर से करीब 129 किमी दूर है.
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