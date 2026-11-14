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मध्य प्रदेश में भूकंप के झटके, खरगौन, खंडवा, बुरहानपुर में कांपी धरती, इंदौर से 129 दूर था भूकंप का केंद्र

सुबह 9.15 पर आया भूकंप, कई जिलों में झटके ( Etv Bharat )

खरगौन/खंडवा/बुरहानपुर : मध्य प्रदेश के खरगोन में 25 दिन के अंदर दूसरी बार भूकंप आया है. शनिवार सुबह 9:15 बजे आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.5 दर्ज की गई है. 4 सेकंड तक जमीन में तेज कंपन के साथ आवाज आई, जिससे लोग दहशत में आ गए. भूकंप का केंद्र मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा के करीब बताया गया, जो करीब 10 किमी की गहराई में था. खरगौन के साथ खंडवा और बुरहनपुर में भी कंपन महसूस किया गया.

सुबह 9.15 पर आया भूकंप, कई जिलों में झटके बुरहानपुर में भी शनिवार को शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह करीब 9 बजकर 15 मिनट पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, इससे चंद सेकंड में लोगों के बीच दहशत का माहौल बन गया, लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भूकंप की जानकारी साझा की. हल्के झटकों से कई लोग एक दूसरे से पूछताछ करने में जुट गए, लोगों का कहना हैं कि चंद सेकंड के लिए धरती हल्की कांपी, जिससे घरों में कंपन हुआ, हल्की फुल्की वस्तुएं हिलने लग गई. अचानक भूकंप के झटके आने से लोग सहम गए, इस दौरान कई लोग अपने-अपने घरों सें बाहर आ गए.