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हिमाचल में भूकंप के डबल झटके, घरों से बाहर भागे लोग

चंबा: हिमाचल प्रदेश में मंगलवार शाम भूकंप के दो झटके महसूस किए गए. दोनों झटके चंबा और कांगड़ा समेत आसपास के कई क्षेत्रों में महसूस किए गए. पहले भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.6 और दूसरे की तीव्रता 4.0 मापी गई. भूकंप के झटके महसूस होते ही कई लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए. हालांकि, अभी तक भूकंप से किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है. जानकारी के अनुसार, पहला भूकंप शाम 6:54 बजे महसूस किया गया, जबकि दूसरा झटका करीब 7:40 बजे आया. यानी करीब 46 मिनट के अंतराल में भूकंप के दो झटके महसूस किए गए. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, पहले भूकंप की तीव्रता 3.6 और दूसरे की तीव्रता 4.0 रही.

हिमाचल में दो बार आया भूकंप (National Centre for Seismology)

चंबा रहा भूकंप का केंद्र

भूकंप का केंद्र चंबा क्षेत्र बताया गया है. इसके झटके चंबा और कांगड़ा के अलावा बिलासपुर और कुल्लू में भी महसूस किए जाने की जानकारी सामने आई है. भूकंप की गहराई जमीन के भीतर करीब 5 किलोमीटर बताई गई है. झटके महसूस होने के बाद लोगों में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा. भूकंप के दोनों झटकों के बाद प्रशासन और संबंधित विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. फिलहाल किसी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है. तेज झटके महसूस होने के कारण कई लोग एहतियात के तौर पर घरों से बाहर निकल आए.