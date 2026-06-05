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हिमाचल में 5.0 तीव्रता का भूकंप, कई क्षेत्रों में महसूस किए गए तेज झटके

हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए.

EARTHQUAKE IN HIMACHAL PRADESH
हिमाचल में भूकंप के तेज झटके (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 10:35 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. शुक्रवार रात करीब 10 बजे हिमाचल के कई क्षेत्रों में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए. जिसके बाद अफरा-तफरी का माहौल बन गया. लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए. भूकंप का मैग्नीट्यूड 5.0 था. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि इसकी गहराई 5 किमी थी.

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HIMACHAL EARTHQUAKE
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EARTHQUAKE DHARAMSHALA
EARTHQUAKE IN HIMACHAL PRADESH

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