हिमाचल में 5.0 तीव्रता का भूकंप, कई क्षेत्रों में महसूस किए गए तेज झटके
हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 10:35 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. शुक्रवार रात करीब 10 बजे हिमाचल के कई क्षेत्रों में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए. जिसके बाद अफरा-तफरी का माहौल बन गया. लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए. भूकंप का मैग्नीट्यूड 5.0 था. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि इसकी गहराई 5 किमी थी.
#BreakingNews | A 5.0 magnitude earthquake struck Chamba, Himachal Pradesh at 10:04 PM IST on June 5. The quake occurred at a shallow depth of 5 km, increasing the likelihood of tremors being felt across nearby areas.#Earthquake #HimachalPradesh #Chamba @tapasjournalist pic.twitter.com/6qBAmTkCX7— DD News (@DDNewslive) June 5, 2026
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