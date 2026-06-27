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चंडीगढ़-पंचकूला में भूकंप के झटके, घबराकर लोग घरों से बाहर निकले, अफगानिस्तान था एपिसेंटर

अफगानिस्तान में आए भूकंप के झटके चंडीगढ़-पंचकूला तक महसूस किए गए और लोग घरों से घबराकर बाहर निकल गए.

Earthquake in Chandigarh Panchkula Epicentre Afghanistan Residents Evacuate Homes
चंडीगढ़-पंचकूला में भूकंप के झटके (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 27, 2026 at 7:53 PM IST

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चंडीगढ़/पंचकूला : हरियाणा के पंचकूला के साथ-साथ चंडीगढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. भूकंप का केंद्र(एपिसेंटर) अफगानिस्तान था. भूकंप आने के बाद लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए.

चंडीगढ़-पंचकूला में भूकंप : शनिवार शाम को चंडीगढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए. चंडीगढ़ के साथ-साथ हरियाणा के पंचकूला में भी धरती डोली और कई इलाकों में लोग घबराकर घरों-दफ्तरों से बाहर निकल आए. फिलहाल अभी तक जान-माल के नुकसान की कोई ख़बर नहीं है. लेकिन वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद लोगों में भूकंप को लेकर डर का माहौल जरूर है.

अफगानिस्तान था भूकंप का केंद्र : भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान था. नेंशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक, शाम 7 बजकर 4 मिनट पर ये भूकंप आया था जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.2 मापी गई. जमीन से 215KM की गहराई में ये भूकंप आया था और अफगानिस्तान के फैजाबाद से 74 किलोमीटर दूर इसका एपिसेंटर था. दिल्ली से लगते एनसीआर के इलाकों में भी इस भूकंप का असर महसूस किया गया है. इसके अलावा पंजाब के गुरदासपुर, मोहाली में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए.

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EARTHQUAKE IN CHANDIGARH
EARTHQUAKE IN PANCHKULA
चंडीगढ़ में भूकंप
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EARTHQUAKE IN CHANDIGARH

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