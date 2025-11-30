ETV Bharat / state

उत्तराखंड में फिर डोली धरती, चमोली जिले में भूकंप के झटके, घरों से भागे लोग

चमोली: उत्तराखंड के सीमांत जिले चमोली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. रविवार को 10 :27 मिनट पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किये गये. ये झटके जिले के अलग-अलग क्षेत्र में महसूस किये गये हैं. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र से के अनुसार भूकंप की तीव्रता 3.7 एवं गहराई 5.00 किमी मापी गई है.भूकंप का केंद्र बिंदु गोपेश्वर और जोशीमठ के मध्य था. भूकंप के झटके से किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है. चमोली में एक माह पूर्व भी भूकंप के झटके महसूस किये गए थे.

उत्तराखंड का पूरा क्षेत्र ही हाई सिस्मिक जोन: उत्तराखंड का पूरा क्षेत्र ही हाई सिस्मिक जोन में होना चाहिए. क्योंकि हिमालयी बेल्ट में सबसे ज्यादा भूकंप आने का खतरा उत्तराखंड के रीजन में ही है. भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका भी उत्तराखंड में ही है. यही वजह है कि इस पूरे क्षेत्र को हाई सिस्मिक जोन में रखा गया है.

क्यों आ रहा भूकंप? बता दें कि उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है. जो भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील माना जाता है. भूकंप के लिहाज से उत्तराखंड जोन 6 में आता है. यही वजह है कि यहां भूकंप का खतरा काफी बढ़ जाता है. आए दिन उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं.