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शिमला में भूकंप के झटके, रात में घरों से बाहर निकले लोग

शिमला में भूकंप के झटके ( FILE, ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले में भूकंप के झटके महसूस किए गए. बुधवार रात 3.9 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जिसके झटके जुब्बल और रोहड़ू इलाकों में महसूस किए गए. अधिकारियों ने बताया कि अभी तक किसी जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, भूकंप रात करीब 9.50 बजे 10 किलोमीटर की गहराई पर आया. महज एक महीने में शिमला जिले में दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं.

शिमला में भूकंप के झटके