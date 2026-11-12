शिमला में भूकंप के झटके, रात में घरों से बाहर निकले लोग
शिमला में भूकंप के झटकों से सहमे लोग. जुब्बल, रोहड़ू में महसूस किए गए झटके.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 7:08 AM IST|
Updated : November 12, 2026 at 7:39 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले में भूकंप के झटके महसूस किए गए. बुधवार रात 3.9 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जिसके झटके जुब्बल और रोहड़ू इलाकों में महसूस किए गए. अधिकारियों ने बताया कि अभी तक किसी जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, भूकंप रात करीब 9.50 बजे 10 किलोमीटर की गहराई पर आया. महज एक महीने में शिमला जिले में दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं.
शिमला में भूकंप के झटके
स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुसार, प्रदेश की राजधानी शिमला से करीब 90-110 किलोमीटर दूर जुब्बल और रोहड़ू में कुछ सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप का केंद्र शिमला जिले में 31.118 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड और 78.00 डिग्री ईस्ट लॉन्गीट्यूड पर था. रहात की बात यह है कि भूकंप के झटके से शिमला जिले या आस-पास के क्षेत्रों में किसी तरह की नुकसान की कोई खबर नहीं है.
भूकंप के झटके आने पर क्या करें?
हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एडवाइजरी जारी की है कि भूकंप आने पर क्या करें और क्या न करें.
- भूकंप के झटके आने पर शांत रहें और घबराएं नहीं.
- भूकंप के बाद आने वाले झटकों के लिए भी तैयार रहें.
- अगर झटके महसूस हों, तो झुकें, छिपें और मजबूती से बैठ जाएं.
- खिड़कियों और भारी चीजों से दूर रहें.
- भूकंप आने पर लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल न करें.
- झटके रुकने के बाद, सावधानी से किसी सुरक्षित खुली स्थान पर जाएं.
- आधिकारिक जानकारी का पालन करें.
- अपवाह न फैलाएं.
जोन-5 में आते हैं हिमाचल के कई इलाके
स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, चंबा, मंडी, कुल्लू और किन्नौर जिले भूकंप के लिहाज से संवेदनशील जोन नंबर-5 में आते हैं. यह जोन भूकंप के लिहाज से सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है. हिमाचल में भूकंप का जिक्र होने पर वर्ष 1905 में आए कांगड़ा भूकंप की भी चर्चा होती है. कांगड़ा जिले में 4 अप्रैल 1905 को 7.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया था, जिसमें भारी तबाही हुई थी और 20 हजार से अधिक लोगों की जान गई थी. इसी कारण है कि प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस होने पर लोगों में उस विनाशकारी भूकंप की यादें भी ताजा हो जाती हैं.
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