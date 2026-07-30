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रायबरेली की रहस्यमयी सुरंग की ASI जांच; कुषाण कालीन अवशेष मिले, शासन को जाएगी रिपोर्ट

रायबरेली के रहस्यमयी सुरंग की ASI जांच. ( Photo Credit: ETV Bharat )

रायबरेली: जिले के हरचंदपुर थाना क्षेत्र स्थित ओई भीट गांव में मिली रहस्यमयी सुरंग और प्राचीन अवशेषों की घटना को एक सप्ताह बीत चुका है. पिछले हफ्ते ओई गांव में बारिश के बाद अचानक जमीन धंस गई. जमीन धंसने से वहां एक रहस्यमयी सुरंग और पक्की दीवार जैसी संरचना दिखाई दी है.

रायबरेली जिले के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के ओई गांव में एक निजी खेत के अंदर अचानक एक मीटर चौड़ा गड्ढा हो गया था. जब लोगों ने पास जाकर देखा तो वहां पक्की दीवार से बनी एक प्राचीन सुरंग जैसी आकृति नजर आई.

इस अनोखी संरचना को देखने के लिए देखते ही देखते पूरे गांव की भीड़ जमा हो गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन तुरंत एक्शन में आया. एसडीएम महराजगंज और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI लखनऊ मंडल की टीम मौके पर पहुंची.

रायबरेली के रहस्यमयी सुरंग की ASI जांच. (Video Credit: ETV Bharat)

सहायक पुरातत्वविद डॉ. मनोज कुमार यादव के नेतृत्व में टीम सीढ़ी के सहारे रहस्यमयी सुरंग के अंदर उतरी. उन्हें बताया की सुरंग के अंदर जांच के दौरान पुरातत्व विभाग की टीम को कई ऐतिहासिक चीजें मिली हैं. यहां से प्राचीन काल की पुरानी ईंटें, मिट्टी की सुराही और एक हैंडल वाली धूपदानी बरामद की गई है.